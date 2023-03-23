https://ria.ru/20230323/sanktsii-1860068820.html

Эстония призвала ЕС ввести ответственность за обход антироссийских санкций

Эстония призвала ЕС ввести ответственность за обход антироссийских санкций - РИА Новости, 23.03.2023

Эстония призвала ЕС ввести ответственность за обход антироссийских санкций

Европейский союз должен ввести ответственность за обход антироссийских санкций и использование третьих стран для продажи российских товаров в Европу, отметила в РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T14:02

2023-03-23T14:02

2023-03-23T14:02

россия

эстония

европа

кая каллас

евросоюз

владимир путин

санкции в отношении россии

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 23 мар - РИА Новости. Европейский союз должен ввести ответственность за обход антироссийских санкций и использование третьих стран для продажи российских товаров в Европу, отметила в четверг премьер Эстонии Кая Каллас перед началом саммита ЕС в Брюсселе. "Нужно обсуждать введение ответственности за обход санкций. Мы видим, что сейчас у нас не так много торговых отношений с РФ, а торговля с третьими странами идет. И вопрос в том, торгуем ли мы действительно с третьими странами, или Россия использует их для своей выгоды", - заявила Каллас, отвечая на вопрос журналистов об усилении санкционного давления на Россию. Она подтвердила, что ЕС приступил к обсуждению возможных последствий для тех, кто обходит санкции. "Мы обсуждаем введение ответственности за обход санкций, мы стараемся сотрудничать в этом вопросе", - подытожила Каллас. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20230323/sanktsii-1860004546.html

https://ria.ru/20230321/neft-1859623138.html

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россия, эстония, европа, кая каллас, евросоюз, владимир путин, санкции в отношении россии, в мире