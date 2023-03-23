https://ria.ru/20230323/sanktsii-1860057165.html

Каллас призвала не ослаблять санкции против России ради поставок зерна

Каллас призвала не ослаблять санкции против России ради поставок зерна - РИА Новости, 23.03.2023

Каллас призвала не ослаблять санкции против России ради поставок зерна

Евросоюзу не следует ослаблять санкционное давление на российские банки для того, чтобы РФ могла наладить поставки зерна и удобрений в третьи страны, заявила в... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T13:33

2023-03-23T13:33

2023-03-23T20:02

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БРЮССЕЛЬ, 23 мар - РИА Новости. Евросоюзу не следует ослаблять санкционное давление на российские банки для того, чтобы РФ могла наладить поставки зерна и удобрений в третьи страны, заявила в четверг журналистам премьер Эстонии Кая Каллас перед началом саммита ЕС в Брюсселе. "Это не вопрос санкций, это вопрос российских действий. Россия может отправлять удобрения и зерно из своих портов, и это не связано с санкциями против банковской системы. Поэтому мы не должны ослаблять санкции", - сказала она. Премьер Эстонии также заявила, что не видит препятствий для поставок продовольствия из РФ. "Нет никаких препятствий для поставок удобрений из российских портов. Россия может использовать 18 портов. Также из 300 банков только 13 находятся под санкциями", - отметила Каллас, выразив уверенность, что ослабление санкций со стороны ЕС является целью России. Запад усилил санкционное давление на Россию в связи с российской военной операцией на Украине, многие европейские компании ушли с российского рынка. Евросоюз с февраля прошлого года ввел в действие уже десять пакетов санкций против России. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20230311/sanktsii-1857161118.html

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цены на нефть, россия, эстония, брюссель, владимир путин, кая каллас, евросоюз