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Мишустин: в 2022 году нужно было ежедневно отвечать на вызовы из-за санкций - РИА Новости, 23.03.2023
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12:13 23.03.2023 (обновлено: 12:18 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/sanktsii-1860006887.html
Мишустин: в 2022 году нужно было ежедневно отвечать на вызовы из-за санкций
Мишустин: в 2022 году нужно было ежедневно отвечать на вызовы из-за санкций - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин: в 2022 году нужно было ежедневно отвечать на вызовы из-за санкций
Россия в прошлом году должна была практически каждый день реагировать на вызовы, связанные с очередным набором санкций, они требовали безотлагательной реакции,... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T12:13
2023-03-23T12:18
россия
михаил мишустин
госдума рф
экономика
санкции в отношении россии
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия в прошлом году должна была практически каждый день реагировать на вызовы, связанные с очередным набором санкций, они требовали безотлагательной реакции, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. "В прошлом году мы должны были практически каждый день реагировать на вызовы, связанные с очередным набором санкций. И они требовали безотлагательной реакции. Постоянного поиска ответа на вопрос – что будет дальше", - сказал Мишустин, выступая с отчетом правительства России в Госдуме.
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россия, михаил мишустин, госдума рф, экономика, санкции в отношении россии, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Экономика, Санкции в отношении России, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
Мишустин: в 2022 году нужно было ежедневно отвечать на вызовы из-за санкций

Мишустин: в 2022 году приходилось ежедневно реагировать на вызовы из-за санкций

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия в прошлом году должна была практически каждый день реагировать на вызовы, связанные с очередным набором санкций, они требовали безотлагательной реакции, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"В прошлом году мы должны были практически каждый день реагировать на вызовы, связанные с очередным набором санкций. И они требовали безотлагательной реакции. Постоянного поиска ответа на вопрос – что будет дальше", - сказал Мишустин, выступая с отчетом правительства России в Госдуме.
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РоссияМихаил МишустинГосдума РФЭкономикаСанкции в отношении РоссииОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
 
 
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