https://ria.ru/20230323/sanktsii-1860006887.html

Мишустин: в 2022 году нужно было ежедневно отвечать на вызовы из-за санкций

Мишустин: в 2022 году нужно было ежедневно отвечать на вызовы из-за санкций - РИА Новости, 23.03.2023

Мишустин: в 2022 году нужно было ежедневно отвечать на вызовы из-за санкций

Россия в прошлом году должна была практически каждый день реагировать на вызовы, связанные с очередным набором санкций, они требовали безотлагательной реакции,... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T12:13

2023-03-23T12:13

2023-03-23T12:18

россия

михаил мишустин

госдума рф

экономика

санкции в отношении россии

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия в прошлом году должна была практически каждый день реагировать на вызовы, связанные с очередным набором санкций, они требовали безотлагательной реакции, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. "В прошлом году мы должны были практически каждый день реагировать на вызовы, связанные с очередным набором санкций. И они требовали безотлагательной реакции. Постоянного поиска ответа на вопрос – что будет дальше", - сказал Мишустин, выступая с отчетом правительства России в Госдуме.

https://ria.ru/20230310/sanktsii-1856868402.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, михаил мишустин, госдума рф, экономика, санкции в отношении россии, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году