https://ria.ru/20230323/sanktsii-1860006887.html
Мишустин: в 2022 году нужно было ежедневно отвечать на вызовы из-за санкций
Мишустин: в 2022 году нужно было ежедневно отвечать на вызовы из-за санкций - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин: в 2022 году нужно было ежедневно отвечать на вызовы из-за санкций
Россия в прошлом году должна была практически каждый день реагировать на вызовы, связанные с очередным набором санкций, они требовали безотлагательной реакции,... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T12:13
2023-03-23T12:13
2023-03-23T12:18
россия
михаил мишустин
госдума рф
экономика
санкции в отношении россии
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия в прошлом году должна была практически каждый день реагировать на вызовы, связанные с очередным набором санкций, они требовали безотлагательной реакции, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. "В прошлом году мы должны были практически каждый день реагировать на вызовы, связанные с очередным набором санкций. И они требовали безотлагательной реакции. Постоянного поиска ответа на вопрос – что будет дальше", - сказал Мишустин, выступая с отчетом правительства России в Госдуме.
https://ria.ru/20230310/sanktsii-1856868402.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, госдума рф, экономика, санкции в отношении россии, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Экономика, Санкции в отношении России, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
Мишустин: в 2022 году нужно было ежедневно отвечать на вызовы из-за санкций
Мишустин: в 2022 году приходилось ежедневно реагировать на вызовы из-за санкций