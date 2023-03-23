https://ria.ru/20230323/sanktsii-1860005237.html
Запад хотел спровоцировать в России массовую безработицу, заявил Мишустин
Запад хотел спровоцировать в России массовую безработицу, заявил Мишустин - РИА Новости, 23.03.2023
Запад хотел спровоцировать в России массовую безработицу, заявил Мишустин
Запад санкциями хотел спровоцировать массовую безработицу в России, радикально снизить качество жизни, а также пытался обрушить финансовую систему,... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T12:10
2023-03-23T12:10
2023-03-23T12:24
россия
экономика
михаил мишустин
госдума рф
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Запад санкциями хотел спровоцировать массовую безработицу в России, радикально снизить качество жизни, а также пытался обрушить финансовую систему, экономические и хозяйственные связи, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.Мишустин в четверг выступает перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год."Они пытались обрушить нашу финансовую систему, чтобы люди не могли пользоваться банковскими картами. Нарушить экономические и хозяйственные связи. Заставляли свои же компании уходить с российского рынка, фиксируя огромные убытки. Чтобы с полок магазинов исчезли привычные товары. А заодно – выбросить на улицу и лишить доходов российских сотрудников этих организаций. То есть, тех людей, трудом которых создавалась их многомиллиардная прибыль. В нашей стране хотели спровоцировать массовую безработицу. Радикально снизить качество жизни", - сказал Мишустин на отчете правительства РФ в Госдуме.
https://ria.ru/20230323/sanktsii-1860006887.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, михаил мишустин, госдума рф, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
Россия, Экономика, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
Запад хотел спровоцировать в России массовую безработицу, заявил Мишустин
Премьер Мишустин: Запад санкциями хотел спровоцировать в России массовую безработицу