https://ria.ru/20230323/sanktsii-1860005237.html

Запад хотел спровоцировать в России массовую безработицу, заявил Мишустин

Запад хотел спровоцировать в России массовую безработицу, заявил Мишустин - РИА Новости, 23.03.2023

Запад хотел спровоцировать в России массовую безработицу, заявил Мишустин

Запад санкциями хотел спровоцировать массовую безработицу в России, радикально снизить качество жизни, а также пытался обрушить финансовую систему,... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T12:10

2023-03-23T12:10

2023-03-23T12:24

россия

экономика

михаил мишустин

госдума рф

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Запад санкциями хотел спровоцировать массовую безработицу в России, радикально снизить качество жизни, а также пытался обрушить финансовую систему, экономические и хозяйственные связи, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.Мишустин в четверг выступает перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год."Они пытались обрушить нашу финансовую систему, чтобы люди не могли пользоваться банковскими картами. Нарушить экономические и хозяйственные связи. Заставляли свои же компании уходить с российского рынка, фиксируя огромные убытки. Чтобы с полок магазинов исчезли привычные товары. А заодно – выбросить на улицу и лишить доходов российских сотрудников этих организаций. То есть, тех людей, трудом которых создавалась их многомиллиардная прибыль. В нашей стране хотели спровоцировать массовую безработицу. Радикально снизить качество жизни", - сказал Мишустин на отчете правительства РФ в Госдуме.

https://ria.ru/20230323/sanktsii-1860006887.html

россия

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Дарья Буймова

россия, экономика, михаил мишустин, госдума рф, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году