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Запад хотел спровоцировать в России массовую безработицу, заявил Мишустин - РИА Новости, 23.03.2023
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12:10 23.03.2023 (обновлено: 12:24 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/sanktsii-1860005237.html
Запад хотел спровоцировать в России массовую безработицу, заявил Мишустин
Запад хотел спровоцировать в России массовую безработицу, заявил Мишустин - РИА Новости, 23.03.2023
Запад хотел спровоцировать в России массовую безработицу, заявил Мишустин
Запад санкциями хотел спровоцировать массовую безработицу в России, радикально снизить качество жизни, а также пытался обрушить финансовую систему,... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T12:10
2023-03-23T12:24
россия
экономика
михаил мишустин
госдума рф
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Запад санкциями хотел спровоцировать массовую безработицу в России, радикально снизить качество жизни, а также пытался обрушить финансовую систему, экономические и хозяйственные связи, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.Мишустин в четверг выступает перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год."Они пытались обрушить нашу финансовую систему, чтобы люди не могли пользоваться банковскими картами. Нарушить экономические и хозяйственные связи. Заставляли свои же компании уходить с российского рынка, фиксируя огромные убытки. Чтобы с полок магазинов исчезли привычные товары. А заодно – выбросить на улицу и лишить доходов российских сотрудников этих организаций. То есть, тех людей, трудом которых создавалась их многомиллиардная прибыль. В нашей стране хотели спровоцировать массовую безработицу. Радикально снизить качество жизни", - сказал Мишустин на отчете правительства РФ в Госдуме.
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россия, экономика, михаил мишустин, госдума рф, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
Россия, Экономика, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
Запад хотел спровоцировать в России массовую безработицу, заявил Мишустин

Премьер Мишустин: Запад санкциями хотел спровоцировать в России массовую безработицу

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Запад санкциями хотел спровоцировать массовую безработицу в России, радикально снизить качество жизни, а также пытался обрушить финансовую систему, экономические и хозяйственные связи, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Мишустин в четверг выступает перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год.
"Они пытались обрушить нашу финансовую систему, чтобы люди не могли пользоваться банковскими картами. Нарушить экономические и хозяйственные связи. Заставляли свои же компании уходить с российского рынка, фиксируя огромные убытки. Чтобы с полок магазинов исчезли привычные товары. А заодно – выбросить на улицу и лишить доходов российских сотрудников этих организаций. То есть, тех людей, трудом которых создавалась их многомиллиардная прибыль. В нашей стране хотели спровоцировать массовую безработицу. Радикально снизить качество жизни", - сказал Мишустин на отчете правительства РФ в Госдуме.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Мишустин: в 2022 году нужно было ежедневно отвечать на вызовы из-за санкций
Вчера, 12:13
 
РоссияЭкономикаМихаил МишустинГосдума РФОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
 
 
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