https://ria.ru/20230323/sanktsii-1860004911.html
Мишустин назвал главную цель антироссийских санкций Запада
Мишустин назвал главную цель антироссийских санкций Запада - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин назвал главную цель антироссийских санкций Запада
Запад, вводя санкции, пытался заверить, что они не направлены против россиян, но сейчас всем понятно, главной целью был именно российский народ, заявил... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T12:09
2023-03-23T12:09
2023-03-23T12:10
михаил мишустин
россия
в мире
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Запад, вводя санкции, пытался заверить, что они не направлены против россиян, но сейчас всем понятно, главной целью был именно российский народ, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.Премьер-министр Михаил Мишустин в четверг выступает перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год."Запад в самом начале пытался заверить, будто санкции не направлены против наших граждан. И тогда на этот счет особых иллюзий не было. Но сейчас, даже далекому от глобальной политики человеку понятно, главной целью был именно российский народ", - сказал премьер.
https://ria.ru/20230322/sanktsii-1859815881.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, россия, в мире, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
Михаил Мишустин, Россия, В мире, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
Мишустин назвал главную цель антироссийских санкций Запада
Мишустин: главной целью санкций Запада был российский народ
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Запад, вводя санкции, пытался заверить, что они не направлены против россиян, но сейчас всем понятно, главной целью был именно российский народ, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Премьер-министр Михаил Мишустин
в четверг выступает перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год.
"Запад в самом начале пытался заверить, будто санкции не направлены против наших граждан. И тогда на этот счет особых иллюзий не было. Но сейчас, даже далекому от глобальной политики человеку понятно, главной целью был именно российский народ", - сказал премьер.
Источник: Евросоюз обсуждает новые санкции против России