https://ria.ru/20230323/sanktsii-1860004911.html

Мишустин назвал главную цель антироссийских санкций Запада

Мишустин назвал главную цель антироссийских санкций Запада - РИА Новости, 23.03.2023

Мишустин назвал главную цель антироссийских санкций Запада

Запад, вводя санкции, пытался заверить, что они не направлены против россиян, но сейчас всем понятно, главной целью был именно российский народ, заявил... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T12:09

2023-03-23T12:09

2023-03-23T12:10

михаил мишустин

россия

в мире

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Запад, вводя санкции, пытался заверить, что они не направлены против россиян, но сейчас всем понятно, главной целью был именно российский народ, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.Премьер-министр Михаил Мишустин в четверг выступает перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год."Запад в самом начале пытался заверить, будто санкции не направлены против наших граждан. И тогда на этот счет особых иллюзий не было. Но сейчас, даже далекому от глобальной политики человеку понятно, главной целью был именно российский народ", - сказал премьер.

https://ria.ru/20230322/sanktsii-1859815881.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

михаил мишустин, россия, в мире, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году