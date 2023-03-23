https://ria.ru/20230323/sanktsii-1860004546.html
По России нанесли сильнейший санкционный удар, заявил Мишустин
По России нанесли сильнейший санкционный удар, заявил Мишустин - РИА Новости, 23.03.2023
По России нанесли сильнейший санкционный удар, заявил Мишустин
По России был нанесен санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T12:08
2023-03-23T12:08
2023-03-23T15:27
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
россия
михаил мишустин
экономика
госдума рф
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. По России был нанесен санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.В четверг он выступает перед Государственной думой с отчетом о работе правительства России за 2022 год."Думаю, в этом зале нет необходимости объяснять, в каких условиях пришлось всем работать. По России был нанесен санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было", — сказал глава российского кабмина.
https://ria.ru/20230316/zapad-1858154633.html
россия
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Мишустин: "По России был нанесен санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было"
Мишустин: "По России был нанесен санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было"
2023-03-23T12:08
true
PT1M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, россия, михаил мишустин, экономика, госдума рф, санкции в отношении россии
Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году, Россия, Михаил Мишустин, Экономика, Госдума РФ, Санкции в отношении России
По России нанесли сильнейший санкционный удар, заявил Мишустин
Премьер Мишустин заявил, что по России в 2022 году был нанесен мощнейший санкционный удар