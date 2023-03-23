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По России нанесли сильнейший санкционный удар, заявил Мишустин - РИА Новости, 23.03.2023
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12:08 23.03.2023 (обновлено: 15:27 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/sanktsii-1860004546.html
По России нанесли сильнейший санкционный удар, заявил Мишустин
По России нанесли сильнейший санкционный удар, заявил Мишустин - РИА Новости, 23.03.2023
По России нанесли сильнейший санкционный удар, заявил Мишустин
По России был нанесен санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T12:08
2023-03-23T15:27
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
россия
михаил мишустин
экономика
госдума рф
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. По России был нанесен санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.В четверг он выступает перед Государственной думой с отчетом о работе правительства России за 2022 год."Думаю, в этом зале нет необходимости объяснять, в каких условиях пришлось всем работать. По России был нанесен санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было", — сказал глава российского кабмина.
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4.7
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
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Мишустин: "По России был нанесен санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было"
Мишустин: "По России был нанесен санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было"
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отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, россия, михаил мишустин, экономика, госдума рф, санкции в отношении россии
Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году, Россия, Михаил Мишустин, Экономика, Госдума РФ, Санкции в отношении России
По России нанесли сильнейший санкционный удар, заявил Мишустин

Премьер Мишустин заявил, что по России в 2022 году был нанесен мощнейший санкционный удар

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. По России был нанесен санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
В четверг он выступает перед Государственной думой с отчетом о работе правительства России за 2022 год.
"Думаю, в этом зале нет необходимости объяснять, в каких условиях пришлось всем работать. По России был нанесен санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было", — сказал глава российского кабмина.
Нефтяной танкер в порту Рас аль-Хайр, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Главная санкционная ставка Запада бита
16 марта, 08:00
 
Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 годуРоссияМихаил МишустинЭкономикаГосдума РФСанкции в отношении России
 
 
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