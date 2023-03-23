https://ria.ru/20230323/sanktsii-1860004546.html

По России нанесли сильнейший санкционный удар, заявил Мишустин

По России нанесли сильнейший санкционный удар, заявил Мишустин - РИА Новости, 23.03.2023

По России нанесли сильнейший санкционный удар, заявил Мишустин

По России был нанесен санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T12:08

2023-03-23T12:08

2023-03-23T15:27

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

россия

михаил мишустин

экономика

госдума рф

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. По России был нанесен санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.В четверг он выступает перед Государственной думой с отчетом о работе правительства России за 2022 год."Думаю, в этом зале нет необходимости объяснять, в каких условиях пришлось всем работать. По России был нанесен санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было", — сказал глава российского кабмина.

https://ria.ru/20230316/zapad-1858154633.html

россия

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мишустин: "По России был нанесен санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было" Мишустин: "По России был нанесен санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было" 2023-03-23T12:08 true PT1M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, россия, михаил мишустин, экономика, госдума рф, санкции в отношении россии