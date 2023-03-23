https://ria.ru/20230323/sanktsii-1859921470.html
Сообщение о снятии санкций с замдиректора ФСБ оказалось ошибкой
Сообщение о снятии санкций с замдиректора ФСБ оказалось ошибкой - РИА Новости, 23.03.2023
Сообщение о снятии санкций с замдиректора ФСБ оказалось ошибкой
Первый заместитель директора ФСБ России Сергей Королев остается в антироссийском санкционном списке Британии, он оказался внесен в него несколько раз, удалению... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T00:24
2023-03-23T00:24
2023-03-23T00:30
россия
сергей королев
фсб
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598911330_0:243:3072:1971_1920x0_80_0_0_946a79be7ad77145ac8fbe9ba7d212c3.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Первый заместитель директора ФСБ России Сергей Королев остается в антироссийском санкционном списке Британии, он оказался внесен в него несколько раз, удалению подлежала лишняя запись, следует из документа, опубликованного на сайте британского правительства. Ранее сообщалось, что Великобритания удалила из антироссийского санкционного списка первого заместителя директора ФСБ России и члена наблюдательного совета госкорпорации "Росатом" Сергея Королева. "Следующая повторяющаяся запись была удалена из сводного списка. Первоначальная запись (Сергей Борисович Королев...) остается в сводном списке, а лицо по-прежнему подлежит замораживанию активов", - указывается в документе.
https://ria.ru/20230322/sanktsii-1859815881.html
россия
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598911330_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_6d271e8c7514099b5b9e35d901615336.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей королев, фсб, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", великобритания
Россия, Сергей Королев, ФСБ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Великобритания
Сообщение о снятии санкций с замдиректора ФСБ оказалось ошибкой
Первого заместителя директора ФСБ Королева не исключили из санкционного списка Британии