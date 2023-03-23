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Сообщение о снятии санкций с замдиректора ФСБ оказалось ошибкой - РИА Новости, 23.03.2023
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00:24 23.03.2023 (обновлено: 00:30 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/sanktsii-1859921470.html
Сообщение о снятии санкций с замдиректора ФСБ оказалось ошибкой
Сообщение о снятии санкций с замдиректора ФСБ оказалось ошибкой - РИА Новости, 23.03.2023
Сообщение о снятии санкций с замдиректора ФСБ оказалось ошибкой
Первый заместитель директора ФСБ России Сергей Королев остается в антироссийском санкционном списке Британии, он оказался внесен в него несколько раз, удалению... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T00:24
2023-03-23T00:30
россия
сергей королев
фсб
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
великобритания
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Первый заместитель директора ФСБ России Сергей Королев остается в антироссийском санкционном списке Британии, он оказался внесен в него несколько раз, удалению подлежала лишняя запись, следует из документа, опубликованного на сайте британского правительства. Ранее сообщалось, что Великобритания удалила из антироссийского санкционного списка первого заместителя директора ФСБ России и члена наблюдательного совета госкорпорации "Росатом" Сергея Королева. "Следующая повторяющаяся запись была удалена из сводного списка. Первоначальная запись (Сергей Борисович Королев...) остается в сводном списке, а лицо по-прежнему подлежит замораживанию активов", - указывается в документе.
https://ria.ru/20230322/sanktsii-1859815881.html
россия
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россия, сергей королев, фсб, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", великобритания
Россия, Сергей Королев, ФСБ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Великобритания
Сообщение о снятии санкций с замдиректора ФСБ оказалось ошибкой

Первого заместителя директора ФСБ Королева не исключили из санкционного списка Британии

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Федеральной службы безопасности на Лубянской площади в Москве
Здание Федеральной службы безопасности на Лубянской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Здание Федеральной службы безопасности на Лубянской площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Первый заместитель директора ФСБ России Сергей Королев остается в антироссийском санкционном списке Британии, он оказался внесен в него несколько раз, удалению подлежала лишняя запись, следует из документа, опубликованного на сайте британского правительства.
Ранее сообщалось, что Великобритания удалила из антироссийского санкционного списка первого заместителя директора ФСБ России и члена наблюдательного совета госкорпорации "Росатом" Сергея Королева.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
Источник: Евросоюз обсуждает новые санкции против России
Вчера, 16:17
"Следующая повторяющаяся запись была удалена из сводного списка. Первоначальная запись (Сергей Борисович Королев...) остается в сводном списке, а лицо по-прежнему подлежит замораживанию активов", - указывается в документе.
 
РоссияСергей КоролевФСБГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Великобритания
 
 
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