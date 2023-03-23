https://ria.ru/20230323/sanktsii-1859921470.html

Сообщение о снятии санкций с замдиректора ФСБ оказалось ошибкой

Сообщение о снятии санкций с замдиректора ФСБ оказалось ошибкой - РИА Новости, 23.03.2023

Сообщение о снятии санкций с замдиректора ФСБ оказалось ошибкой

Первый заместитель директора ФСБ России Сергей Королев остается в антироссийском санкционном списке Британии, он оказался внесен в него несколько раз, удалению... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T00:24

2023-03-23T00:24

2023-03-23T00:30

россия

сергей королев

фсб

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

великобритания

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Первый заместитель директора ФСБ России Сергей Королев остается в антироссийском санкционном списке Британии, он оказался внесен в него несколько раз, удалению подлежала лишняя запись, следует из документа, опубликованного на сайте британского правительства. Ранее сообщалось, что Великобритания удалила из антироссийского санкционного списка первого заместителя директора ФСБ России и члена наблюдательного совета госкорпорации "Росатом" Сергея Королева. "Следующая повторяющаяся запись была удалена из сводного списка. Первоначальная запись (Сергей Борисович Королев...) остается в сводном списке, а лицо по-прежнему подлежит замораживанию активов", - указывается в документе.

https://ria.ru/20230322/sanktsii-1859815881.html

россия

великобритания

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россия, сергей королев, фсб, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", великобритания