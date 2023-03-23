https://ria.ru/20230323/samolety-1860025615.html
Россия планирует выпускать более ста модификаций самолетов с 2026 года
Россия планирует выпускать более ста модификаций самолетов с 2026 года - РИА Новости, 23.03.2023
Россия планирует выпускать более ста модификаций самолетов с 2026 года
Россия с 2026 года планирует выйти на выпуск более 100 российских самолетов различных модификаций в год, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T12:54
2023-03-23T12:54
2023-03-23T12:54
михаил мишустин
россия
экономика
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847039991_0:0:3126:1759_1920x0_80_0_0_da69e05c33b2146de7a08e49a22b478b.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия с 2026 года планирует выйти на выпуск более 100 российских самолетов различных модификаций в год, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме."С двадцать шестого года планируем выйти на выпуск более ста российских самолетов различных модификаций в год", - сказал МишустинОн отметил, что все решения по необходимому объему финансирования отрасли приняты."Сейчас главное – не снижать набранные темпы. В том числе по модернизации производственных линий", - сказал глава правительства.
https://ria.ru/20230323/superjet-1860025306.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847039991_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_a353db4c4220edd4461c004978833640.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, россия, экономика, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
Михаил Мишустин, Россия, Экономика, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
Россия планирует выпускать более ста модификаций самолетов с 2026 года
Премьер Мишустин: Россия планирует выпускать более ста модификаций самолетов с 2026 года
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия с 2026 года планирует выйти на выпуск более 100 российских самолетов различных модификаций в год, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.
"С двадцать шестого года планируем выйти на выпуск более ста российских самолетов различных модификаций в год", - сказал Мишустин
Он отметил, что все решения по необходимому объему финансирования отрасли приняты.
"Сейчас главное – не снижать набранные темпы. В том числе по модернизации производственных линий", - сказал глава правительства.
Обновленный Superjet совершит первый полет в течение трех месяцев