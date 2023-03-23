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Россия планирует выпускать более ста модификаций самолетов с 2026 года - РИА Новости, 23.03.2023
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12:54 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/samolety-1860025615.html
Россия планирует выпускать более ста модификаций самолетов с 2026 года
Россия планирует выпускать более ста модификаций самолетов с 2026 года - РИА Новости, 23.03.2023
Россия планирует выпускать более ста модификаций самолетов с 2026 года
Россия с 2026 года планирует выйти на выпуск более 100 российских самолетов различных модификаций в год, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T12:54
2023-03-23T12:54
михаил мишустин
россия
экономика
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия с 2026 года планирует выйти на выпуск более 100 российских самолетов различных модификаций в год, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме."С двадцать шестого года планируем выйти на выпуск более ста российских самолетов различных модификаций в год", - сказал МишустинОн отметил, что все решения по необходимому объему финансирования отрасли приняты."Сейчас главное – не снижать набранные темпы. В том числе по модернизации производственных линий", - сказал глава правительства.
https://ria.ru/20230323/superjet-1860025306.html
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михаил мишустин, россия, экономика, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
Михаил Мишустин, Россия, Экономика, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
Россия планирует выпускать более ста модификаций самолетов с 2026 года

Премьер Мишустин: Россия планирует выпускать более ста модификаций самолетов с 2026 года

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМонтаж стенда для испытаний планера импортозамещенной версии Superjet-100 (SSJ-NEW) в СибНИА
Монтаж стенда для испытаний планера импортозамещенной версии Superjet-100 (SSJ-NEW) в СибНИА - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Монтаж стенда для испытаний планера импортозамещенной версии Superjet-100 (SSJ-NEW) в СибНИА. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия с 2026 года планирует выйти на выпуск более 100 российских самолетов различных модификаций в год, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.
"С двадцать шестого года планируем выйти на выпуск более ста российских самолетов различных модификаций в год", - сказал Мишустин
Он отметил, что все решения по необходимому объему финансирования отрасли приняты.
"Сейчас главное – не снижать набранные темпы. В том числе по модернизации производственных линий", - сказал глава правительства.
Мишустин о первом полете обновленного SSJ - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Обновленный Superjet совершит первый полет в течение трех месяцев
Вчера, 12:53
 
Михаил МишустинРоссияЭкономикаОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
 
 
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