https://ria.ru/20230323/samolety-1860025615.html

Россия планирует выпускать более ста модификаций самолетов с 2026 года

Россия планирует выпускать более ста модификаций самолетов с 2026 года - РИА Новости, 23.03.2023

Россия планирует выпускать более ста модификаций самолетов с 2026 года

Россия с 2026 года планирует выйти на выпуск более 100 российских самолетов различных модификаций в год, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T12:54

2023-03-23T12:54

2023-03-23T12:54

михаил мишустин

россия

экономика

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия с 2026 года планирует выйти на выпуск более 100 российских самолетов различных модификаций в год, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме."С двадцать шестого года планируем выйти на выпуск более ста российских самолетов различных модификаций в год", - сказал МишустинОн отметил, что все решения по необходимому объему финансирования отрасли приняты."Сейчас главное – не снижать набранные темпы. В том числе по модернизации производственных линий", - сказал глава правительства.

https://ria.ru/20230323/superjet-1860025306.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

михаил мишустин, россия, экономика, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году