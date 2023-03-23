https://ria.ru/20230323/samolet-1860208754.html
В Шереметьево экстренно сел самолет из-за разгерметизации салона
В Шереметьево экстренно сел самолет из-за разгерметизации салона - РИА Новости, 23.03.2023
В Шереметьево экстренно сел самолет из-за разгерметизации салона
Пассажирский Боинг-737, на борту которого находились почти 190 человек, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево из-за технических проблем с датчиком... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T20:33
2023-03-23T20:33
2023-03-23T20:33
происшествия
шереметьево (аэропорт)
москва
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Пассажирский Боинг-737, на борту которого находились почти 190 человек, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево из-за технических проблем с датчиком разгерметизации воздушного судна, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В 19.55 борт сообщением Москва-Волгоград выполнил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево", - сказал собеседник агентства. По его словам, на борту воздушного судна находились 187 человек. Посадка произошла в штатном режиме. "По предварительной информации, причиной инцидента стало срабатывание датчика разгерметизации салона", - резюмировал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230224/posadka-1854096822.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, шереметьево (аэропорт), москва
Происшествия, Шереметьево (аэропорт), Москва
В Шереметьево экстренно сел самолет из-за разгерметизации салона
Самолет из Волгограда совершил аварийную посадку в Шереметьево из-за технических проблем
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Пассажирский Боинг-737, на борту которого находились почти 190 человек, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево из-за технических проблем с датчиком разгерметизации воздушного судна, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В 19.55 борт сообщением Москва-Волгоград
выполнил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево
", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на борту воздушного судна находились 187 человек. Посадка произошла в штатном режиме.
"По предварительной информации, причиной инцидента стало срабатывание датчика разгерметизации салона", - резюмировал собеседник агентства.
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