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В Шереметьево экстренно сел самолет из-за разгерметизации салона - РИА Новости, 23.03.2023
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20:33 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/samolet-1860208754.html
В Шереметьево экстренно сел самолет из-за разгерметизации салона
В Шереметьево экстренно сел самолет из-за разгерметизации салона - РИА Новости, 23.03.2023
В Шереметьево экстренно сел самолет из-за разгерметизации салона
Пассажирский Боинг-737, на борту которого находились почти 190 человек, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево из-за технических проблем с датчиком... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T20:33
2023-03-23T20:33
происшествия
шереметьево (аэропорт)
москва
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Пассажирский Боинг-737, на борту которого находились почти 190 человек, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево из-за технических проблем с датчиком разгерметизации воздушного судна, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В 19.55 борт сообщением Москва-Волгоград выполнил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево", - сказал собеседник агентства. По его словам, на борту воздушного судна находились 187 человек. Посадка произошла в штатном режиме. "По предварительной информации, причиной инцидента стало срабатывание датчика разгерметизации салона", - резюмировал собеседник агентства.
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происшествия, шереметьево (аэропорт), москва
Происшествия, Шереметьево (аэропорт), Москва
В Шереметьево экстренно сел самолет из-за разгерметизации салона

Самолет из Волгограда совершил аварийную посадку в Шереметьево из-за технических проблем

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАэропорт Шереметьево в Москве
Аэропорт Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Аэропорт Шереметьево в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Пассажирский Боинг-737, на борту которого находились почти 190 человек, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево из-за технических проблем с датчиком разгерметизации воздушного судна, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В 19.55 борт сообщением Москва-Волгоград выполнил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на борту воздушного судна находились 187 человек. Посадка произошла в штатном режиме.
"По предварительной информации, причиной инцидента стало срабатывание датчика разгерметизации салона", - резюмировал собеседник агентства.
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