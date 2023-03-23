https://ria.ru/20230323/samolet-1860208754.html

В Шереметьево экстренно сел самолет из-за разгерметизации салона

В Шереметьево экстренно сел самолет из-за разгерметизации салона - РИА Новости, 23.03.2023

В Шереметьево экстренно сел самолет из-за разгерметизации салона

Пассажирский Боинг-737, на борту которого находились почти 190 человек, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево из-за технических проблем с датчиком... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T20:33

2023-03-23T20:33

2023-03-23T20:33

происшествия

шереметьево (аэропорт)

москва

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Пассажирский Боинг-737, на борту которого находились почти 190 человек, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево из-за технических проблем с датчиком разгерметизации воздушного судна, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В 19.55 борт сообщением Москва-Волгоград выполнил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево", - сказал собеседник агентства. По его словам, на борту воздушного судна находились 187 человек. Посадка произошла в штатном режиме. "По предварительной информации, причиной инцидента стало срабатывание датчика разгерметизации салона", - резюмировал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230224/posadka-1854096822.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, шереметьево (аэропорт), москва