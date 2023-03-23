https://ria.ru/20230323/samara-1859926236.html
В Самаре локализовали пожар в доходном доме Челышева
В Самаре локализовали пожар в доходном доме Челышева - РИА Новости, 23.03.2023
В Самаре локализовали пожар в доходном доме Челышева
Пожар в доходном доме Челышева в историческом центре Самары локализован на площади 1,4 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T02:57
2023-03-23T02:57
2023-03-23T10:10
самара
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
самарская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1859962745_0:160:1280:880_1920x0_80_0_0_b7b5a334d0cfdc87c6e485ecfbaac1de.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Пожар в доходном доме Челышева в историческом центре Самары локализован на площади 1,4 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее в ГУМЧС по региону сообщили, что здание доходного дома Челышева загорелось в историческом центре Самары на площади 180 квадратных метров, эвакуированы 60 человек. Позднее в пресс-службе МЧС России заявили, что площадь пожара возросла до 1,4 тысячи квадратных метров. Эвакуированным людям оказывается психологическая помощь в пункте временного размещения, который организован на базе городской школы."В 2.13 мск пожар локализован на площади 1400 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн, комментируя пожар в Самаре, своем телеграм-канале в ночь на четверг заявил о готовности оказать эвакуированным людям необходимую помощь. "Искренне сочувствую людям, оказавшимся без крыши над головой и потерявших все нажитое. Со своей стороны готов оказать всю необходимую посильную помощь. Уже обсудили первоочередные вопросы с главой города Еленой Лапушкиной. Мои помощники - на связи с активом дома", - написал он.По информации прокуратуры Самарской области, доходный дом купца Челышева был построен в 1899 году и является памятником культурного наследия федерального значения. В ведомстве добавили, что по факту возгорания начата проверка, в настоящее время решается вопрос о предоставлении жилья семьям, чьи квартиры пострадали от пожара. По информации администрации города, эвакуированных разместили в пункте временного размещения.
https://ria.ru/20230322/pozhar-1859665039.html
https://ria.ru/20230322/pozhar-1859682599.html
самара
россия
самарская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1859962745_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_59ed8d1c7561a1ec88de9db78383b53e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самара, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, самарская область
Самара, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Самарская область
В Самаре локализовали пожар в доходном доме Челышева
В Самаре локализовали пожар в доходном доме Челышева на площади 1,4 тысячи "квадратов"
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Пожар в доходном доме Челышева в историческом центре Самары локализован на площади 1,4 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее в ГУМЧС по региону сообщили, что здание доходного дома Челышева загорелось в историческом центре Самары на площади 180 квадратных метров, эвакуированы 60 человек. Позднее в пресс-службе МЧС России заявили, что площадь пожара возросла до 1,4 тысячи квадратных метров. Эвакуированным людям оказывается психологическая помощь в пункте временного размещения, который организован на базе городской школы.
Из-за пожара в жилом доме в Новой Москве возбудили уголовное дело
"В 2.13 мск пожар локализован на площади 1400 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн, комментируя пожар в Самаре, своем телеграм-канале в ночь на четверг заявил о готовности оказать эвакуированным людям необходимую помощь. "Искренне сочувствую людям, оказавшимся без крыши над головой и потерявших все нажитое. Со своей стороны готов оказать всю необходимую посильную помощь. Уже обсудили первоочередные вопросы с главой города Еленой Лапушкиной. Мои помощники - на связи с активом дома", - написал он.
По информации прокуратуры Самарской области
, доходный дом купца Челышева был построен в 1899 году и является памятником культурного наследия федерального значения. В ведомстве добавили, что по факту возгорания начата проверка, в настоящее время решается вопрос о предоставлении жилья семьям, чьи квартиры пострадали от пожара. По информации администрации города, эвакуированных разместили в пункте временного размещения.
При пожаре в поселке Часцы погибли двое детей