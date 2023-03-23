https://ria.ru/20230323/samara-1859926236.html

В Самаре локализовали пожар в доходном доме Челышева

В Самаре локализовали пожар в доходном доме Челышева - РИА Новости, 23.03.2023

В Самаре локализовали пожар в доходном доме Челышева

Пожар в доходном доме Челышева в историческом центре Самары локализован на площади 1,4 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T02:57

2023-03-23T02:57

2023-03-23T10:10

самара

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

самарская область

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Пожар в доходном доме Челышева в историческом центре Самары локализован на площади 1,4 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее в ГУМЧС по региону сообщили, что здание доходного дома Челышева загорелось в историческом центре Самары на площади 180 квадратных метров, эвакуированы 60 человек. Позднее в пресс-службе МЧС России заявили, что площадь пожара возросла до 1,4 тысячи квадратных метров. Эвакуированным людям оказывается психологическая помощь в пункте временного размещения, который организован на базе городской школы."В 2.13 мск пожар локализован на площади 1400 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн, комментируя пожар в Самаре, своем телеграм-канале в ночь на четверг заявил о готовности оказать эвакуированным людям необходимую помощь. "Искренне сочувствую людям, оказавшимся без крыши над головой и потерявших все нажитое. Со своей стороны готов оказать всю необходимую посильную помощь. Уже обсудили первоочередные вопросы с главой города Еленой Лапушкиной. Мои помощники - на связи с активом дома", - написал он.По информации прокуратуры Самарской области, доходный дом купца Челышева был построен в 1899 году и является памятником культурного наследия федерального значения. В ведомстве добавили, что по факту возгорания начата проверка, в настоящее время решается вопрос о предоставлении жилья семьям, чьи квартиры пострадали от пожара. По информации администрации города, эвакуированных разместили в пункте временного размещения.

https://ria.ru/20230322/pozhar-1859665039.html

https://ria.ru/20230322/pozhar-1859682599.html

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самара, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, самарская область