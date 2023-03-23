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Сальдо опроверг информацию о выводе российских военных из Новой Каховки

Сальдо опроверг информацию о выводе российских военных из Новой Каховки - РИА Новости, 23.03.2023

Сальдо опроверг информацию о выводе российских военных из Новой Каховки

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опроверг информацию о выводе российских солдат из Новой Каховки. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T20:54

2023-03-23T20:54

2023-03-23T23:02

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

новая каховка

вооруженные силы рф

украина

в мире

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опроверг информацию о выводе российских солдат из Новой Каховки. По словам Сальдо, за распространением ложных сведений стоит украинское командование. Он предположил, что приезд Зеленского в Херсонскую область "дал слабый пиар-эффект", поэтому Киев занялся созданием фейков. По мнению врио главы региона, украинским властям "нужно больше виртуальных перемог (побед. — Прим. ред.)".Новая Каховка расположена на левом берегу Днепра ниже Каховской ГЭС. Сейчас левобережные районы Херсонской области находятся под контролем российских войск, ВСУ удерживают правый берег и регулярно наносят артиллерийские и ракетные удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре левобережья.Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного там референдума. При этом Киев не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75 процентов территории области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается за Украиной.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

новая каховка

украина

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херсонская область , владимир сальдо, новая каховка, вооруженные силы рф, украина, в мире