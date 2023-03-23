Сальдо опроверг информацию о выводе российских военных из Новой Каховки
Сальдо назвал информацию о выводе российских военных из Новой Каховки ложным вбросом
© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник Росгвардии охраняет здание Каховской ГЭС в Новой Каховке
Сотрудник Росгвардии охраняет здание Каховской ГЭС в Новой Каховке. Архивное фото
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опроверг информацию о выводе российских солдат из Новой Каховки.
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"Официально заявляю, что все российские военные в Новой Каховке, а равно и в других местах дислокации на левобережье Днепра, остаются на своих местах", — написал он в Telegram-канале.
По словам Сальдо, за распространением ложных сведений стоит украинское командование. Он предположил, что приезд Зеленского в Херсонскую область "дал слабый пиар-эффект", поэтому Киев занялся созданием фейков. По мнению врио главы региона, украинским властям "нужно больше виртуальных перемог (побед. — Прим. ред.)".
Новая Каховка расположена на левом берегу Днепра ниже Каховской ГЭС. Сейчас левобережные районы Херсонской области находятся под контролем российских войск, ВСУ удерживают правый берег и регулярно наносят артиллерийские и ракетные удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре левобережья.
Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного там референдума. При этом Киев не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75 процентов территории области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается за Украиной.