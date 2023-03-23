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Сальдо опроверг информацию о выводе российских военных из Новой Каховки - РИА Новости, 23.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:54 23.03.2023 (обновлено: 23:02 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/saldo-1860212483.html
Сальдо опроверг информацию о выводе российских военных из Новой Каховки
Сальдо опроверг информацию о выводе российских военных из Новой Каховки - РИА Новости, 23.03.2023
Сальдо опроверг информацию о выводе российских военных из Новой Каховки
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опроверг информацию о выводе российских солдат из Новой Каховки. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T20:54
2023-03-23T23:02
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
новая каховка
вооруженные силы рф
украина
в мире
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опроверг информацию о выводе российских солдат из Новой Каховки. По словам Сальдо, за распространением ложных сведений стоит украинское командование. Он предположил, что приезд Зеленского в Херсонскую область "дал слабый пиар-эффект", поэтому Киев занялся созданием фейков. По мнению врио главы региона, украинским властям "нужно больше виртуальных перемог (побед. — Прим. ред.)".Новая Каховка расположена на левом берегу Днепра ниже Каховской ГЭС. Сейчас левобережные районы Херсонской области находятся под контролем российских войск, ВСУ удерживают правый берег и регулярно наносят артиллерийские и ракетные удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре левобережья.Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного там референдума. При этом Киев не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75 процентов территории области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается за Украиной.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
новая каховка
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херсонская область , владимир сальдо, новая каховка, вооруженные силы рф, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Новая Каховка, Вооруженные силы РФ, Украина, В мире
Сальдо опроверг информацию о выводе российских военных из Новой Каховки

Сальдо назвал информацию о выводе российских военных из Новой Каховки ложным вбросом

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник Росгвардии охраняет здание Каховской ГЭС в Новой Каховке
Сотрудник Росгвардии охраняет здание Каховской ГЭС в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
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Сотрудник Росгвардии охраняет здание Каховской ГЭС в Новой Каховке. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опроверг информацию о выводе российских солдат из Новой Каховки.
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"Официально заявляю, что все российские военные в Новой Каховке, а равно и в других местах дислокации на левобережье Днепра, остаются на своих местах", — написал он в Telegram-канале.

По словам Сальдо, за распространением ложных сведений стоит украинское командование. Он предположил, что приезд Зеленского в Херсонскую область "дал слабый пиар-эффект", поэтому Киев занялся созданием фейков. По мнению врио главы региона, украинским властям "нужно больше виртуальных перемог (побед. — Прим. ред.)".
Новая Каховка расположена на левом берегу Днепра ниже Каховской ГЭС. Сейчас левобережные районы Херсонской области находятся под контролем российских войск, ВСУ удерживают правый берег и регулярно наносят артиллерийские и ракетные удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре левобережья.
Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного там референдума. При этом Киев не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75 процентов территории области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается за Украиной.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир СальдоНовая КаховкаВооруженные силы РФУкраинаВ мире
 
 
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