https://ria.ru/20230323/rustore-1860036129.html
Магазин приложений RuStore установили более восьми миллионов человек
Магазин приложений RuStore установили более восьми миллионов человек - РИА Новости, 23.03.2023
Магазин приложений RuStore установили более восьми миллионов человек
Российский магазин приложений RuStore установили более 8 миллионов человек с момента запуска, из него уже загружено более 18 миллионов приложений, заявил... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T13:07
2023-03-23T13:07
2023-03-23T13:07
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михаил мишустин
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Российский магазин приложений RuStore установили более 8 миллионов человек с момента запуска, из него уже загружено более 18 миллионов приложений, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме. "Сейчас RuStore уже заработал. Став заменой зарубежным аналогам. Свыше восьми миллионов человек установили его, чтобы скачивать различные банковские сервисы, игры и онлайн кинотеатры, интернет-магазины. Всего – более восемнадцати миллионов загрузок", - заявил Мишустин. Отечественный магазин приложений был запущен в мае 2022 года. Он был разработан по поручению премьер-министра Михаила Мишустина, а его созданием занималась VK вместе с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры.
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технологии, россия, госдума рф, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
Технологии, Россия, Госдума РФ, Михаил Мишустин, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
Магазин приложений RuStore установили более восьми миллионов человек
Мишустин: магазин RuStore с момента запуска установили более восьми миллионов человек
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Российский магазин приложений RuStore установили более 8 миллионов человек с момента запуска, из него уже загружено более 18 миллионов приложений, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме.
"Сейчас RuStore уже заработал. Став заменой зарубежным аналогам. Свыше восьми миллионов человек установили его, чтобы скачивать различные банковские сервисы, игры и онлайн кинотеатры, интернет-магазины. Всего – более восемнадцати миллионов загрузок", - заявил Мишустин.
Отечественный магазин приложений был запущен в мае 2022 года. Он был разработан по поручению премьер-министра Михаила Мишустина, а его созданием занималась VK вместе с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры.
В RuStore появились Сбер ID и оплата по SberPay