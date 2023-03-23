Рейтинг@Mail.ru
Магазин приложений RuStore установили более восьми миллионов человек - РИА Новости, 23.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:07 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/rustore-1860036129.html
Магазин приложений RuStore установили более восьми миллионов человек
Магазин приложений RuStore установили более восьми миллионов человек - РИА Новости, 23.03.2023
Магазин приложений RuStore установили более восьми миллионов человек
Российский магазин приложений RuStore установили более 8 миллионов человек с момента запуска, из него уже загружено более 18 миллионов приложений, заявил... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T13:07
2023-03-23T13:07
технологии
россия
госдума рф
михаил мишустин
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152970/72/1529707208_0:703:3843:2865_1920x0_80_0_0_9f9894ac4d3eb418ba10dd232c9fb9ce.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Российский магазин приложений RuStore установили более 8 миллионов человек с момента запуска, из него уже загружено более 18 миллионов приложений, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме. "Сейчас RuStore уже заработал. Став заменой зарубежным аналогам. Свыше восьми миллионов человек установили его, чтобы скачивать различные банковские сервисы, игры и онлайн кинотеатры, интернет-магазины. Всего – более восемнадцати миллионов загрузок", - заявил Мишустин. Отечественный магазин приложений был запущен в мае 2022 года. Он был разработан по поручению премьер-министра Михаила Мишустина, а его созданием занималась VK вместе с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры.
https://ria.ru/20230201/rustore-1848921462.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152970/72/1529707208_23:0:3843:2865_1920x0_80_0_0_b0d77a00c8dbb15ea8918505dc558e09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, госдума рф, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
Технологии, Россия, Госдума РФ, Михаил Мишустин, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
Магазин приложений RuStore установили более восьми миллионов человек

Мишустин: магазин RuStore с момента запуска установили более восьми миллионов человек

© Pixabay / Pixabay/PexelsДевушка со смартфоном
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© Pixabay / Pixabay/Pexels
Девушка со смартфоном. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Российский магазин приложений RuStore установили более 8 миллионов человек с момента запуска, из него уже загружено более 18 миллионов приложений, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме.
"Сейчас RuStore уже заработал. Став заменой зарубежным аналогам. Свыше восьми миллионов человек установили его, чтобы скачивать различные банковские сервисы, игры и онлайн кинотеатры, интернет-магазины. Всего – более восемнадцати миллионов загрузок", - заявил Мишустин.
Отечественный магазин приложений был запущен в мае 2022 года. Он был разработан по поручению премьер-министра Михаила Мишустина, а его созданием занималась VK вместе с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры.
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
В RuStore появились Сбер ID и оплата по SberPay
1 февраля, 12:39
 
ТехнологииРоссияГосдума РФМихаил МишустинОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала