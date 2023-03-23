https://ria.ru/20230323/rubl-1859972098.html

Закон о цифровом рубле примут в апреле, сообщили в комитете Госдумы

Закон о цифровом рубле примут в апреле, сообщили в комитете Госдумы - РИА Новости, 23.03.2023

Закон о цифровом рубле примут в апреле, сообщили в комитете Госдумы

Закон о цифровом рубле будет принят в апреле, в мае начнет действовать, заявил в ходе Российского форума финансового рынка председатель комитета Госдумы по... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T10:33

2023-03-23T10:33

2023-03-23T10:33

экономика

анатолий аксаков

госдума рф

россия

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Закон о цифровом рубле будет принят в апреле, в мае начнет действовать, заявил в ходе Российского форума финансового рынка председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков "Он (закон о цифровом рубле - ред.) сейчас в первом чтении принят и готовится ко второму чтению. Уверен, что мы его в апреле примем. Ну и, соответственно, в мае он начнет действовать. …Соответственно, у нас цифровой рубль тоже станет реальным", - сказал он. Аксаков добавил, что после того как цифровой рубль начнет действовать, и цифровые финансовые активы получат дополнительный импульс к тому, чтобы их активнее эмитировали.

https://ria.ru/20230119/chernyshenko-1845934339.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, анатолий аксаков, госдума рф, россия