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Закон о цифровом рубле примут в апреле, сообщили в комитете Госдумы
Закон о цифровом рубле примут в апреле, сообщили в комитете Госдумы - РИА Новости, 23.03.2023
Закон о цифровом рубле примут в апреле, сообщили в комитете Госдумы
Закон о цифровом рубле будет принят в апреле, в мае начнет действовать, заявил в ходе Российского форума финансового рынка председатель комитета Госдумы по... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T10:33
2023-03-23T10:33
2023-03-23T10:33
экономика
анатолий аксаков
госдума рф
россия
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Закон о цифровом рубле будет принят в апреле, в мае начнет действовать, заявил в ходе Российского форума финансового рынка председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков "Он (закон о цифровом рубле - ред.) сейчас в первом чтении принят и готовится ко второму чтению. Уверен, что мы его в апреле примем. Ну и, соответственно, в мае он начнет действовать. …Соответственно, у нас цифровой рубль тоже станет реальным", - сказал он. Аксаков добавил, что после того как цифровой рубль начнет действовать, и цифровые финансовые активы получат дополнительный импульс к тому, чтобы их активнее эмитировали.
https://ria.ru/20230119/chernyshenko-1845934339.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, анатолий аксаков, госдума рф, россия
Экономика, Анатолий Аксаков, Госдума РФ, Россия
Закон о цифровом рубле примут в апреле, сообщили в комитете Госдумы
Глава комитета Госдумы по финрынку Аксаков: закон о цифровом рубле примут в апреле
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Закон о цифровом рубле будет принят в апреле, в мае начнет действовать, заявил в ходе Российского форума финансового рынка председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков
"Он (закон о цифровом рубле - ред.) сейчас в первом чтении принят и готовится ко второму чтению. Уверен, что мы его в апреле примем. Ну и, соответственно, в мае он начнет действовать. …Соответственно, у нас цифровой рубль тоже станет реальным", - сказал он.
Аксаков добавил, что после того как цифровой рубль начнет действовать, и цифровые финансовые активы получат дополнительный импульс к тому, чтобы их активнее эмитировали.
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