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Закон о цифровом рубле примут в апреле, сообщили в комитете Госдумы - РИА Новости, 23.03.2023
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10:33 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/rubl-1859972098.html
Закон о цифровом рубле примут в апреле, сообщили в комитете Госдумы
Закон о цифровом рубле примут в апреле, сообщили в комитете Госдумы - РИА Новости, 23.03.2023
Закон о цифровом рубле примут в апреле, сообщили в комитете Госдумы
Закон о цифровом рубле будет принят в апреле, в мае начнет действовать, заявил в ходе Российского форума финансового рынка председатель комитета Госдумы по... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T10:33
2023-03-23T10:33
экономика
анатолий аксаков
госдума рф
россия
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Закон о цифровом рубле будет принят в апреле, в мае начнет действовать, заявил в ходе Российского форума финансового рынка председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков "Он (закон о цифровом рубле - ред.) сейчас в первом чтении принят и готовится ко второму чтению. Уверен, что мы его в апреле примем. Ну и, соответственно, в мае он начнет действовать. …Соответственно, у нас цифровой рубль тоже станет реальным", - сказал он. Аксаков добавил, что после того как цифровой рубль начнет действовать, и цифровые финансовые активы получат дополнительный импульс к тому, чтобы их активнее эмитировали.
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экономика, анатолий аксаков, госдума рф, россия
Экономика, Анатолий Аксаков, Госдума РФ, Россия
Закон о цифровом рубле примут в апреле, сообщили в комитете Госдумы

Глава комитета Госдумы по финрынку Аксаков: закон о цифровом рубле примут в апреле

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБанкомат
Банкомат - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Закон о цифровом рубле будет принят в апреле, в мае начнет действовать, заявил в ходе Российского форума финансового рынка председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков
"Он (закон о цифровом рубле - ред.) сейчас в первом чтении принят и готовится ко второму чтению. Уверен, что мы его в апреле примем. Ну и, соответственно, в мае он начнет действовать. …Соответственно, у нас цифровой рубль тоже станет реальным", - сказал он.
Аксаков добавил, что после того как цифровой рубль начнет действовать, и цифровые финансовые активы получат дополнительный импульс к тому, чтобы их активнее эмитировали.
Вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
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ЭкономикаАнатолий АксаковГосдума РФРоссия
 
 
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