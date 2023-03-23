https://ria.ru/20230323/rossiya-1860132049.html
Россия бережно хранит память поколений, заявил Мишустин
Россия бережно хранит память поколений, заявил Мишустин - РИА Новости, 23.03.2023
Россия бережно хранит память поколений, заявил Мишустин
Россия бережно хранит память поколений и не допустит, чтобы кто-то навязывал свои правила игры, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T16:43
2023-03-23T16:43
2023-03-23T16:43
общество
россия
михаил мишустин
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия бережно хранит память поколений и не допустит, чтобы кто-то навязывал свои правила игры, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в четверг выступает перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год. "Мы бережно храним память наших поколений и не допустим, чтобы кто-то пытался навязывать нам свои правила игры, лишать нас права защищать национальные интересы. Сегодня мы строим будущее, в котором жить нашим детям и внукам, и хотим, чтобы оно было справедливым, а Россия - сильной и процветающей. Уверен, что вместе с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным у нас все получится", - сказал Мишустин. Он отметил, что граждане рассчитывают, что правительство предложит выверенные решения и для преодоления самых серьезных вызовов, и власти не могут их подвести. "Ведь Россия - это люди, а вместе мы - Великая сила. Как подчеркивал президент, именно характер русского народа во все времена помогал и помогает выстоять в самых трудных испытаниях, наши традиции, семейные и общечеловеческие ценности и великая история, история побед", - добавил Мишустин.
https://ria.ru/20230323/mishustin-1860131059.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
Россия бережно хранит память поколений, заявил Мишустин
Мишустин: Россия не допустит, чтобы кто-то навязывал ей правила игры
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия бережно хранит память поколений и не допустит, чтобы кто-то навязывал свои правила игры, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин в четверг выступает перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год.
"Мы бережно храним память наших поколений и не допустим, чтобы кто-то пытался навязывать нам свои правила игры, лишать нас права защищать национальные интересы. Сегодня мы строим будущее, в котором жить нашим детям и внукам, и хотим, чтобы оно было справедливым, а Россия - сильной и процветающей. Уверен, что вместе с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным у нас все получится", - сказал Мишустин
.
Он отметил, что граждане рассчитывают, что правительство предложит выверенные решения и для преодоления самых серьезных вызовов, и власти не могут их подвести.
"Ведь Россия - это люди, а вместе мы - Великая сила. Как подчеркивал президент, именно характер русского народа во все времена помогал и помогает выстоять в самых трудных испытаниях, наши традиции, семейные и общечеловеческие ценности и великая история, история побед", - добавил Мишустин.
Мишустин призвал поддерживать предпринимательскую инициативу