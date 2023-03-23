https://ria.ru/20230323/rossiya-1860132049.html

Россия бережно хранит память поколений, заявил Мишустин

Россия бережно хранит память поколений, заявил Мишустин - РИА Новости, 23.03.2023

Россия бережно хранит память поколений, заявил Мишустин

Россия бережно хранит память поколений и не допустит, чтобы кто-то навязывал свои правила игры, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T16:43

2023-03-23T16:43

2023-03-23T16:43

общество

россия

михаил мишустин

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия бережно хранит память поколений и не допустит, чтобы кто-то навязывал свои правила игры, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в четверг выступает перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год. "Мы бережно храним память наших поколений и не допустим, чтобы кто-то пытался навязывать нам свои правила игры, лишать нас права защищать национальные интересы. Сегодня мы строим будущее, в котором жить нашим детям и внукам, и хотим, чтобы оно было справедливым, а Россия - сильной и процветающей. Уверен, что вместе с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным у нас все получится", - сказал Мишустин. Он отметил, что граждане рассчитывают, что правительство предложит выверенные решения и для преодоления самых серьезных вызовов, и власти не могут их подвести. "Ведь Россия - это люди, а вместе мы - Великая сила. Как подчеркивал президент, именно характер русского народа во все времена помогал и помогает выстоять в самых трудных испытаниях, наши традиции, семейные и общечеловеческие ценности и великая история, история побед", - добавил Мишустин.

https://ria.ru/20230323/mishustin-1860131059.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году