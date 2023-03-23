https://ria.ru/20230323/rossiya-1860126378.html
Россия готова перенять опыт Китая и взять лучшее, заявил Мишустин
Россия готова перенять опыт Китая и взять лучшее, заявил Мишустин - РИА Новости, 23.03.2023
Россия готова перенять опыт Китая и взять лучшее, заявил Мишустин
Россия готова перенять опыт Китая и взять лучшее, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T16:28
2023-03-23T16:28
2023-03-23T16:28
россия
китай
михаил мишустин
кпрф
политика
госдума рф
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия готова перенять опыт Китая и взять лучшее, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в четверг выступает перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год. "То, что касается китайского опыта и ваших связей. Спасибо, учтём. Я знаю, какие у вас отношения, фракция (КПРФ) ваша партийная взаимодействует, по, кстати, самым важным и неполитическим вопросам, по развитию, по образованию, по технологиям... Когда у нас состоятся поездки и прочее, мы будем рады перенять опыт, взять лучшее, то, что есть в том числе во взаимодействии ваших дружественных партий", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20230322/miroporyadok-1859618920.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, михаил мишустин, кпрф, политика, госдума рф, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
Россия, Китай, Михаил Мишустин, КПРФ, Политика, Госдума РФ, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
Россия готова перенять опыт Китая и взять лучшее, заявил Мишустин
Премьер Мишустин заявил о готовности России перенять опыт Китая и взять лучшее