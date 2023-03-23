Медведев рассказал, что случилось бы с Россией без ядерного превосходства
Медведев: Россию разорвали бы на куски без превосходства в ядерных силах
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Если бы у России не было превосходства в области стратегических ядерных сил, ее бы точно разорвали на куски, убежден зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев дал большое интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
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"Я вам скажу такую вещь: слава богу (беспилотники — это, конечно, очень важно, особенно в условиях такого конфликта, как сейчас), что у нас есть паритет, даже превосходство в области стратегических ядерных сил. Это на самом деле для существования нашей страны еще важнее", — сказал зампред Совбеза.
Он назвал превосходство в ядерной сфере остовом страны, который сохраняет Россию.
В сентябре прошлого года президент Владимир Путин в обращении к гражданам заявил, что Запад перешел грань в своей антироссийской политике. По словам главы государства, в ход пошел ядерный шантаж — высокопоставленные представители стран НАТО говорят о допустимости применения против России оружия массового поражения. Путин предупредил пытающихся шантажировать Москву ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону".
Как указано в утвержденных президентом документах, Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае "поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применения ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессии против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".