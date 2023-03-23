https://ria.ru/20230323/rossiya-1859965343.html

Медведев рассказал, что случилось бы с Россией без ядерного превосходства

Медведев рассказал, что случилось бы с Россией без ядерного превосходства - РИА Новости, 23.03.2023

Медведев рассказал, что случилось бы с Россией без ядерного превосходства

Если бы у России не было превосходства в области стратегических ядерных сил, ее бы точно разорвали на куски, убежден зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. РИА Новости, 23.03.2023

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2023-03-23T10:10

2023-03-23T11:15

россия

дмитрий медведев

в мире

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Если бы у России не было превосходства в области стратегических ядерных сил, ее бы точно разорвали на куски, убежден зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Медведев дал большое интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. Он назвал превосходство в ядерной сфере остовом страны, который сохраняет Россию.В сентябре прошлого года президент Владимир Путин в обращении к гражданам заявил, что Запад перешел грань в своей антироссийской политике. По словам главы государства, в ход пошел ядерный шантаж — высокопоставленные представители стран НАТО говорят о допустимости применения против России оружия массового поражения. Путин предупредил пытающихся шантажировать Москву ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону".Как указано в утвержденных президентом документах, Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае "поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применения ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессии против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".

https://ria.ru/20230307/pushkov-1856257415.html

https://ria.ru/20230322/medvedev-1859910945.html

россия

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Медведев о превосходстве ядерных сил: "Если бы не было этого, тогда бы точно разорвали на куски" Медведев: слава Богу, что у России есть превосходство в области стратегических ядерных сил, иначе бы страну разорвали на куски 2023-03-23T10:10 true PT1M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, дмитрий медведев, в мире