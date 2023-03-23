Рейтинг@Mail.ru
Медведев рассказал, что случилось бы с Россией без ядерного превосходства - РИА Новости, 23.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:10 23.03.2023 (обновлено: 11:15 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/rossiya-1859965343.html
Медведев рассказал, что случилось бы с Россией без ядерного превосходства
Медведев рассказал, что случилось бы с Россией без ядерного превосходства - РИА Новости, 23.03.2023
Медведев рассказал, что случилось бы с Россией без ядерного превосходства
Если бы у России не было превосходства в области стратегических ядерных сил, ее бы точно разорвали на куски, убежден зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T10:10
2023-03-23T11:15
россия
дмитрий медведев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1859975176_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_78ed6e42a9eccccc8164be70447d51cf.jpg
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Если бы у России не было превосходства в области стратегических ядерных сил, ее бы точно разорвали на куски, убежден зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Медведев дал большое интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. Он назвал превосходство в ядерной сфере остовом страны, который сохраняет Россию.В сентябре прошлого года президент Владимир Путин в обращении к гражданам заявил, что Запад перешел грань в своей антироссийской политике. По словам главы государства, в ход пошел ядерный шантаж — высокопоставленные представители стран НАТО говорят о допустимости применения против России оружия массового поражения. Путин предупредил пытающихся шантажировать Москву ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону".Как указано в утвержденных президентом документах, Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае "поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применения ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессии против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".
https://ria.ru/20230307/pushkov-1856257415.html
https://ria.ru/20230322/medvedev-1859910945.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Медведев о превосходстве ядерных сил: "Если бы не было этого, тогда бы точно разорвали на куски"
Медведев: слава Богу, что у России есть превосходство в области стратегических ядерных сил, иначе бы страну разорвали на куски
2023-03-23T10:10
true
PT1M30S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1859975176_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d8510e8b0c530ec3e127cca8a969ed0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий медведев, в мире
Россия, Дмитрий Медведев, В мире
Медведев рассказал, что случилось бы с Россией без ядерного превосходства

Медведев: Россию разорвали бы на куски без превосходства в ядерных силах

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Если бы у России не было превосходства в области стратегических ядерных сил, ее бы точно разорвали на куски, убежден зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев дал большое интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
«

"Я вам скажу такую вещь: слава богу (беспилотники — это, конечно, очень важно, особенно в условиях такого конфликта, как сейчас), что у нас есть паритет, даже превосходство в области стратегических ядерных сил. Это на самом деле для существования нашей страны еще важнее", — сказал зампред Совбеза.

Он назвал превосходство в ядерной сфере остовом страны, который сохраняет Россию.
Cенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
Пушков резко ответил на слова Болтона о победе в ядерной войне
7 марта, 00:41
В сентябре прошлого года президент Владимир Путин в обращении к гражданам заявил, что Запад перешел грань в своей антироссийской политике. По словам главы государства, в ход пошел ядерный шантаж — высокопоставленные представители стран НАТО говорят о допустимости применения против России оружия массового поражения. Путин предупредил пытающихся шантажировать Москву ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону".
Как указано в утвержденных президентом документах, Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае "поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применения ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессии против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
Медведев заявил, что угроза ядерного конфликта не миновала, а возросла
Вчера, 22:06
 
РоссияДмитрий МедведевВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала