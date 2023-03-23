https://ria.ru/20230323/rossiya-1859539351.html

Есть что сказать. Правительство отчитается перед депутатами

Есть что сказать. Правительство отчитается перед депутатами - РИА Новости, 23.03.2023

Есть что сказать. Правительство отчитается перед депутатами

Российское правительство в четверг доложит об итогах своей работы Государственной думе. Отчет состоится гораздо раньше, чем обычно. О том, с чем это связано, и... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T00:00

2023-03-23T00:00

2023-03-23T09:47

политика

россия

вячеслав володин

михаил мишустин

госдума рф

министерство финансов рф (минфин россии)

единая россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836941597_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_6e2eac60496421222499073723cd40ee.jpg

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Российское правительство в четверг доложит об итогах своей работы Государственной думе. Отчет состоится гораздо раньше, чем обычно. О том, с чем это связано, и о главных темах доклада — в материале РИА Новости.Новые срокиСогласно статье 114 Конституции России, правительство "представляет Государственной думе ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, в том числе по вопросам, поставленным Государственной думой".Точные сроки основной закон не обозначает. "Мы целый день посвятим отчету правительства, пленарное заседание будет с одним вопросом", — анонсировал председатель Госдумы Вячеслав Володин.Пленарное заседание начнется в 12:00 с выступления председателя правительства Михаила Мишустина. Это его четвертый доклад в Госдуме после назначения на пост в январе 2020 года и предпоследний в нынешнем составе кабинета министров. После президентских выборов, запланированных на март 2024-го, и последующей инаугурации главы государства, которую традиционно проводят в мае, правительство изменится.Володин отметил, что доклад впервые представят пораньше и это очень важно для кабмина, Госдумы и других органов власти. "Сегодня мы выходим на новый стандарт: в марте отчет правительства, этому предшествует отчет Счетной палаты", — подчеркнул он.В предыдущие десять лет это было в апреле или мае. В 2020-м из-за пандемии коронавируса — в июле.Более ранняя дата обяжет и другие структуры приблизиться к отчетному периоду, "когда темы будут еще свежими, актуальными, горячими", уточнил Володин.Например, напомнил он, прежде об исполнении бюджета заслушивали в октябре, когда уже вносили аналогичный финансовый документ на следующий год. "Обсудили этот вопрос с правительством, и отчеты Минфина о бюджете теперь проводятся в июне. Это, конечно, ко многому обязывает Министерство финансов, но учитывая, что мы живем в век цифровых технологий, все возможно. Это и дисциплинирует, и актуальность повышает", — указал председатель Госдумы.Как готовилисьНа прошлой неделе думские комитеты активно готовились к отчету правительства, партийные фракции беседовали с главой кабмина.Тринадцатого марта с Мишустиным встречались депутаты от "Единой России" и ЛДПР, 15-го — от КПРФ и "Справедливой России", 16-го — от партии "Новые люди".Каждая фракция 23 марта сможет задать премьер-министру по пять вопросов, которые заранее оговорены."Мы обсуждали перечень этих вопросов в том числе на Совете Государственной думы. Договорились, что порядка 100 вопросов отправим заранее в правительство, чтобы получить ответы в письменном виде, и еще 25 вопросов зададим в ходе отчета правительства, после чего — выступления от каждой политической фракции", — пояснил Володин.Комитеты Госдумы встречались не только с премьером, но и с профильными министрами.Максимальная открытостьКак ожидается, отчет и его обсуждение займут порядка четырех часов. Решили не ограничивать время выступления премьер-министра. Помимо представителей фракций, обратиться к нему смогут и независимые депутаты, задав по одному вопросу.Володин также предложил в этот день организовать видео-конференц-связь с региональными законодательными собраниями. "Также у нас будет большое количество приглашенных на отчет. Это важный день, и хотелось бы, чтобы открытость была максимальной", — подчеркивает он.По итогам выступят представители фракций — каждому отвели по десять минут.Обширная повесткаОтчеты кабмина затрагивают весь спектр общественно значимых тем: развитие экономики, социальной сферы, жилищное и дорожное строительство, денежные выплаты и многое другое.Внешние факторы также вносят коррективы в повестку. С 2020-го в правительственных отчетах затрагивается проблема пандемии и преодоления ее последствий.В этом году, очевидно, в центре внимания окажутся такие вопросы, как ход специальной военной операции на Украине, а также интеграция и восстановление инфраструктуры четырех новых субъектов Российской Федерации.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, вячеслав володин, михаил мишустин, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), единая россия