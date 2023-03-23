Есть что сказать. Правительство отчитается перед депутатами
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДепутаты на пленарном заседании Государственной думы
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Российское правительство в четверг доложит об итогах своей работы Государственной думе. Отчет состоится гораздо раньше, чем обычно. О том, с чем это связано, и о главных темах доклада — в материале РИА Новости.
Новые сроки
Согласно статье 114 Конституции России, правительство "представляет Государственной думе ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, в том числе по вопросам, поставленным Государственной думой".
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин выступает на первом пленарном заседании весенней сессии
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин выступает на первом пленарном заседании весенней сессии
Точные сроки основной закон не обозначает. "Мы целый день посвятим отчету правительства, пленарное заседание будет с одним вопросом", — анонсировал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Пленарное заседание начнется в 12:00 с выступления председателя правительства Михаила Мишустина. Это его четвертый доклад в Госдуме после назначения на пост в январе 2020 года и предпоследний в нынешнем составе кабинета министров. После президентских выборов, запланированных на март 2024-го, и последующей инаугурации главы государства, которую традиционно проводят в мае, правительство изменится.
Володин отметил, что доклад впервые представят пораньше и это очень важно для кабмина, Госдумы и других органов власти. "Сегодня мы выходим на новый стандарт: в марте отчет правительства, этому предшествует отчет Счетной палаты", — подчеркнул он.
В предыдущие десять лет это было в апреле или мае. В 2020-м из-за пандемии коронавируса — в июле.
Более ранняя дата обяжет и другие структуры приблизиться к отчетному периоду, "когда темы будут еще свежими, актуальными, горячими", уточнил Володин.
Например, напомнил он, прежде об исполнении бюджета заслушивали в октябре, когда уже вносили аналогичный финансовый документ на следующий год. "Обсудили этот вопрос с правительством, и отчеты Минфина о бюджете теперь проводятся в июне. Это, конечно, ко многому обязывает Министерство финансов, но учитывая, что мы живем в век цифровых технологий, все возможно. Это и дисциплинирует, и актуальность повышает", — указал председатель Госдумы.
Как готовились
На прошлой неделе думские комитеты активно готовились к отчету правительства, партийные фракции беседовали с главой кабмина.
© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин проводит встречу с членами фракции КПРФ
Председатель правительства России Михаил Мишустин проводит встречу с членами фракции КПРФ
Тринадцатого марта с Мишустиным встречались депутаты от "Единой России" и ЛДПР, 15-го — от КПРФ и "Справедливой России", 16-го — от партии "Новые люди".
Каждая фракция 23 марта сможет задать премьер-министру по пять вопросов, которые заранее оговорены.
"Мы обсуждали перечень этих вопросов в том числе на Совете Государственной думы. Договорились, что порядка 100 вопросов отправим заранее в правительство, чтобы получить ответы в письменном виде, и еще 25 вопросов зададим в ходе отчета правительства, после чего — выступления от каждой политической фракции", — пояснил Володин.
Комитеты Госдумы встречались не только с премьером, но и с профильными министрами.
Максимальная открытость
Как ожидается, отчет и его обсуждение займут порядка четырех часов. Решили не ограничивать время выступления премьер-министра. Помимо представителей фракций, обратиться к нему смогут и независимые депутаты, задав по одному вопросу.
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной думы России | Перейти в медиабанкДепутаты на пленарном заседании Государственной думы России
Депутаты на пленарном заседании Государственной думы России
Володин также предложил в этот день организовать видео-конференц-связь с региональными законодательными собраниями. "Также у нас будет большое количество приглашенных на отчет. Это важный день, и хотелось бы, чтобы открытость была максимальной", — подчеркивает он.
По итогам выступят представители фракций — каждому отвели по десять минут.
Обширная повестка
Отчеты кабмина затрагивают весь спектр общественно значимых тем: развитие экономики, социальной сферы, жилищное и дорожное строительство, денежные выплаты и многое другое.
© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии форума "Digital Almaty 2023. Цифровое партнерство в новой реальности"
Председатель правительства России Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии форума "Digital Almaty 2023. Цифровое партнерство в новой реальности"
Внешние факторы также вносят коррективы в повестку. С 2020-го в правительственных отчетах затрагивается проблема пандемии и преодоления ее последствий.
В этом году, очевидно, в центре внимания окажутся такие вопросы, как ход специальной военной операции на Украине, а также интеграция и восстановление инфраструктуры четырех новых субъектов Российской Федерации.