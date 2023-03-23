https://ria.ru/20230323/rogov-1859939434.html

В Запорожье заявили о подготовке Киевом провокации в отношении ЗАЭС

В Запорожье заявили о подготовке Киевом провокации в отношении ЗАЭС - РИА Новости, 23.03.2023

В Запорожье заявили о подготовке Киевом провокации в отношении ЗАЭС

Киевские власти готовят провокацию в отношении Запорожской АЭС, может быть предпринята попытка ее полностью обесточить, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T07:48

2023-03-23T07:48

2023-03-23T07:48

специальная военная операция на украине

россия

киев

энергодар

владимир рогов

запорожская аэс

магатэ

владимир путин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Киевские власти готовят провокацию в отношении Запорожской АЭС, может быть предпринята попытка ее полностью обесточить, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, если Киев обесточит АЭС, то необходимо будет в экстренном порядке запускать дизель-генераторы, чтобы не допустить внештатных ситуаций, а также перевести два энергоблока с горячего останова в холодный. "По регламенту - это форс-мажор. Это очень плохо для эксплуатации станции. Режим Зеленского, несмотря на призывы МАГАТЭ, снова намерен использовать АЭС для шантажа, ведя себя как ядерные террористы", - подчеркнул Рогов. По его убеждению, для того, чтобы обезопасить атомную станцию, в перспективе ее нужно переключить на обеспечение исключительно от российской энергосистемы. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг необходим для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Указ о том, что ЗАЭС переходит в собственность РФ, был подписан 5 октября.

https://ria.ru/20230314/zaes-1857819255.html

россия

киев

энергодар

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россия, киев, энергодар, владимир рогов, запорожская аэс, магатэ, владимир путин