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Совбез ООН проголосует по резолюции России по "Северным потокам" 27 марта - РИА Новости, 23.03.2023
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22:35 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/rezolyutsiya-1860225930.html
Совбез ООН проголосует по резолюции России по "Северным потокам" 27 марта
Совбез ООН проголосует по резолюции России по "Северным потокам" 27 марта - РИА Новости, 23.03.2023
Совбез ООН проголосует по резолюции России по "Северным потокам" 27 марта
Голосование в СБ ООН по резолюции РФ с призывом к генсеку организации создать комиссию для расследования диверсии на "Северном потоке" пройдет 27 марта,... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T22:35
2023-03-23T22:35
россия
оон
антониу гутерреш
в мире
авария на "северных потоках"
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ООН, 23 мар - РИА Новости. Голосование в СБ ООН по резолюции РФ с призывом к генсеку организации создать комиссию для расследования диверсии на "Северном потоке" пройдет 27 марта, сообщили журналистам в постпредстве РФ."Голосование пройдет 27 марта в 15.00 (22.00 мск)", - отметили в миссии.
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россия, оон, антониу гутерреш, в мире, авария на "северных потоках"
Россия, ООН, Антониу Гутерреш, В мире, Авария на "Северных потоках"
Совбез ООН проголосует по резолюции России по "Северным потокам" 27 марта

Совбез ООН проголосует по резолюции о расследовании подрыва "Северных потоков" 27 марта

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаседание Совета безопасности ООН
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / POOL
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Заседание Совета безопасности ООН. Архивное фото
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ООН, 23 мар - РИА Новости. Голосование в СБ ООН по резолюции РФ с призывом к генсеку организации создать комиссию для расследования диверсии на "Северном потоке" пройдет 27 марта, сообщили журналистам в постпредстве РФ.
"Голосование пройдет 27 марта в 15.00 (22.00 мск)", - отметили в миссии.
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