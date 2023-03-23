https://ria.ru/20230323/rezolyutsiya-1860225930.html

Совбез ООН проголосует по резолюции России по "Северным потокам" 27 марта

Совбез ООН проголосует по резолюции России по "Северным потокам" 27 марта - РИА Новости, 23.03.2023

Совбез ООН проголосует по резолюции России по "Северным потокам" 27 марта

Голосование в СБ ООН по резолюции РФ с призывом к генсеку организации создать комиссию для расследования диверсии на "Северном потоке" пройдет 27 марта,... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T22:35

2023-03-23T22:35

2023-03-23T22:35

россия

оон

антониу гутерреш

в мире

авария на "северных потоках"

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ООН, 23 мар - РИА Новости. Голосование в СБ ООН по резолюции РФ с призывом к генсеку организации создать комиссию для расследования диверсии на "Северном потоке" пройдет 27 марта, сообщили журналистам в постпредстве РФ."Голосование пройдет 27 марта в 15.00 (22.00 мск)", - отметили в миссии.

https://ria.ru/20230323/rassledovanie-1860084657.html

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россия, оон, антониу гутерреш, в мире, авария на "северных потоках"