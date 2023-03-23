Рейтинг@Mail.ru
Китай стал соавтором резолюции России о расследовании по "Северным потокам" - РИА Новости, 23.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:24 23.03.2023 (обновлено: 23:16 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/rezolyutsiya-1860224576.html
Китай стал соавтором резолюции России о расследовании по "Северным потокам"
Китай стал соавтором резолюции России о расследовании по "Северным потокам" - РИА Новости, 23.03.2023
Китай стал соавтором резолюции России о расследовании по "Северным потокам"
Пекин стал соавтором проекта резолюции Москвы о расследовании диверсии на "Северных потоках", сообщил в Telegram-канале первый заместитель постпреда России при... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T22:24
2023-03-23T23:16
авария на "северных потоках"
китай
россия
в мире
дмитрий полянский
сеймур херш
антониу гутерреш
дания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856582338_46:288:1965:1367_1920x0_80_0_0_aeacafc309231a89abf6e96831283b30.jpg
ООН, 23 мар — РИА Новости. Пекин стал соавтором проекта резолюции Москвы о расследовании диверсии на "Северных потоках", сообщил в Telegram-канале первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.Уточняется, что в документе содержится призыв к генсеку организации Антониу Гутеррешу создать комиссию для расследования инцидента на газопроводах. Как отметил Полянский, Москва добросовестно в течение месяца проводила экспертную работу над текстом и убрала все противоречивые моменты для конструктивно настроенных партнеров. Дипломат подчеркнул, что у представителей стран Запада, демонстративно не участвовавших в создании проекта резолюции, остался только один "аргумент". По его словам, они могут настаивать на том, что международное расследование не требуется ввиду полного доверия к информации, предоставленной Данией, Швецией и Германией. "И это притом что мы распространили переписку, из которой понятно, что у нас как непосредственно затронутой державы нет никаких оснований этим расследованиям доверять", — добавил Полянский.Голосование по резолюции планируется провести 27 марта в 22:00 по московскому времени.В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — прогремели взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование диверсии на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, операцию санкционировал президент США Джо Байден.В начале марта газета The New York Times сообщила о наличии разведывательных данных, согласно которым за атакой на "Северные потоки" стоит некая проукраинская группировка, но ее планы необязательно были известны киевскому руководству. Затем похожие материалы опубликовали еще несколько крупных западных СМИ.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал публикации об украинском следе скоординированным вбросом в прессу, направленным на отвлечение внимания. Сам Владимир Путин охарактеризовал эту версию как полную чушь, отметив, что такую диверсию могли осуществить только специалисты при технологической поддержке какого-либо государства.
https://ria.ru/20230323/rassledovanie-1860084657.html
https://ria.ru/20230322/diversiya-1859780565.html
https://ria.ru/20230309/ssha-1856693139.html
китай
россия
дания
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856582338_342:321:1736:1367_1920x0_80_0_0_e616ae9623a486f24108c8cdf47045ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авария на "северных потоках", китай, россия, в мире, дмитрий полянский, сеймур херш, антониу гутерреш, дания, москва, генеральная прокуратура рф, оон, северный поток, северный поток — 2
Авария на "Северных потоках", Китай, Россия, В мире, Дмитрий Полянский, Сеймур Херш, Антониу Гутерреш, Дания, Москва, Генеральная прокуратура РФ, ООН, Северный поток, Северный поток — 2
Китай стал соавтором резолюции России о расследовании по "Северным потокам"

Полянский: КНР стала соавтором резолюции России о расследовании подрыва "Северных потоков"

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 23 мар — РИА Новости. Пекин стал соавтором проекта резолюции Москвы о расследовании диверсии на "Северных потоках", сообщил в Telegram-канале первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
«

"Соавторами текста выступили китайцы, могут появиться и другие страны", — написал он.

Уточняется, что в документе содержится призыв к генсеку организации Антониу Гутеррешу создать комиссию для расследования инцидента на газопроводах. Как отметил Полянский, Москва добросовестно в течение месяца проводила экспертную работу над текстом и убрала все противоречивые моменты для конструктивно настроенных партнеров.
Дипломат подчеркнул, что у представителей стран Запада, демонстративно не участвовавших в создании проекта резолюции, остался только один "аргумент". По его словам, они могут настаивать на том, что международное расследование не требуется ввиду полного доверия к информации, предоставленной Данией, Швецией и Германией.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Лавров рассказал о "нервной" реакции США на резолюцию по "Северным потокам"
Вчера, 14:43
"И это притом что мы распространили переписку, из которой понятно, что у нас как непосредственно затронутой державы нет никаких оснований этим расследованиям доверять", — добавил Полянский.
Голосование по резолюции планируется провести 27 марта в 22:00 по московскому времени.
В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — прогремели взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
Херш: Шольц с осени помогает США скрывать данные о ЧП на "Северных потоках"
22 марта, 14:16
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование диверсии на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, операцию санкционировал президент США Джо Байден.
В начале марта газета The New York Times сообщила о наличии разведывательных данных, согласно которым за атакой на "Северные потоки" стоит некая проукраинская группировка, но ее планы необязательно были известны киевскому руководству. Затем похожие материалы опубликовали еще несколько крупных западных СМИ.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал публикации об украинском следе скоординированным вбросом в прессу, направленным на отвлечение внимания. Сам Владимир Путин охарактеризовал эту версию как полную чушь, отметив, что такую диверсию могли осуществить только специалисты при технологической поддержке какого-либо государства.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
В Китае назвали истинную цель новых вбросов в СМИ о "Северных потоках"
9 марта, 10:55
 
Авария на "Северных потоках"КитайРоссияВ миреДмитрий ПолянскийСеймур ХершАнтониу ГутеррешДанияМоскваГенеральная прокуратура РФООНСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала