https://ria.ru/20230323/rezolyutsiya-1860224576.html

Китай стал соавтором резолюции России о расследовании по "Северным потокам"

Китай стал соавтором резолюции России о расследовании по "Северным потокам" - РИА Новости, 23.03.2023

Китай стал соавтором резолюции России о расследовании по "Северным потокам"

Пекин стал соавтором проекта резолюции Москвы о расследовании диверсии на "Северных потоках", сообщил в Telegram-канале первый заместитель постпреда России при... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T22:24

2023-03-23T22:24

2023-03-23T23:16

авария на "северных потоках"

китай

россия

в мире

дмитрий полянский

сеймур херш

антониу гутерреш

дания

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ООН, 23 мар — РИА Новости. Пекин стал соавтором проекта резолюции Москвы о расследовании диверсии на "Северных потоках", сообщил в Telegram-канале первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.Уточняется, что в документе содержится призыв к генсеку организации Антониу Гутеррешу создать комиссию для расследования инцидента на газопроводах. Как отметил Полянский, Москва добросовестно в течение месяца проводила экспертную работу над текстом и убрала все противоречивые моменты для конструктивно настроенных партнеров. Дипломат подчеркнул, что у представителей стран Запада, демонстративно не участвовавших в создании проекта резолюции, остался только один "аргумент". По его словам, они могут настаивать на том, что международное расследование не требуется ввиду полного доверия к информации, предоставленной Данией, Швецией и Германией. "И это притом что мы распространили переписку, из которой понятно, что у нас как непосредственно затронутой державы нет никаких оснований этим расследованиям доверять", — добавил Полянский.Голосование по резолюции планируется провести 27 марта в 22:00 по московскому времени.В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — прогремели взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование диверсии на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, операцию санкционировал президент США Джо Байден.В начале марта газета The New York Times сообщила о наличии разведывательных данных, согласно которым за атакой на "Северные потоки" стоит некая проукраинская группировка, но ее планы необязательно были известны киевскому руководству. Затем похожие материалы опубликовали еще несколько крупных западных СМИ.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал публикации об украинском следе скоординированным вбросом в прессу, направленным на отвлечение внимания. Сам Владимир Путин охарактеризовал эту версию как полную чушь, отметив, что такую диверсию могли осуществить только специалисты при технологической поддержке какого-либо государства.

https://ria.ru/20230323/rassledovanie-1860084657.html

https://ria.ru/20230322/diversiya-1859780565.html

https://ria.ru/20230309/ssha-1856693139.html

китай

россия

дания

москва

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