https://ria.ru/20230323/regiony-1860146850.html

Мишустин рассказал о поддержке программ регионов

Мишустин рассказал о поддержке программ регионов - РИА Новости, 23.03.2023

Мишустин рассказал о поддержке программ регионов

Возможности государства не безграничны, нужна приоритизация расходов, их надо направлять тем регионам, у кого больше проблем, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T17:23

2023-03-23T17:23

2023-03-23T17:23

россия

михаил мишустин

госдума рф

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

экономика

политика

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Возможности государства не безграничны, нужна приоритизация расходов, их надо направлять тем регионам, у кого больше проблем, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Поддержка еще 10 индивидуальных программ регионов – тоже поддерживаем, здесь у меня не вызывает даже сомнений, что мы будем продолжать их поддерживать, посмотрим, что можно. Еще раз скажу, возможности государства не безграничны, нужна приоритизация расходов. И мы обязательно приоритизацию этих расходов в том числе будем направлять на развитие тех регионов, кому сложнее, у кого больше проблем. Для этого и существует Федерация, Россия, парламент наш. И участие регионов в формировании программ тоже полностью, Андрей Михайлович (Макаров, глава комитета ГД по бюджету и налогам - ред.), поддерживаю", - сказал Мишустин, выступая с отчетом правительства в ГД и комментируя выступление Макарова.

https://ria.ru/20230323/otchet-1859945551.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, михаил мишустин, госдума рф, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, экономика, политика