https://ria.ru/20230323/regiony-1860146850.html
Мишустин рассказал о поддержке программ регионов
Мишустин рассказал о поддержке программ регионов - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин рассказал о поддержке программ регионов
Возможности государства не безграничны, нужна приоритизация расходов, их надо направлять тем регионам, у кого больше проблем, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T17:23
2023-03-23T17:23
2023-03-23T17:23
россия
михаил мишустин
госдума рф
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
экономика
политика
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Возможности государства не безграничны, нужна приоритизация расходов, их надо направлять тем регионам, у кого больше проблем, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Поддержка еще 10 индивидуальных программ регионов – тоже поддерживаем, здесь у меня не вызывает даже сомнений, что мы будем продолжать их поддерживать, посмотрим, что можно. Еще раз скажу, возможности государства не безграничны, нужна приоритизация расходов. И мы обязательно приоритизацию этих расходов в том числе будем направлять на развитие тех регионов, кому сложнее, у кого больше проблем. Для этого и существует Федерация, Россия, парламент наш. И участие регионов в формировании программ тоже полностью, Андрей Михайлович (Макаров, глава комитета ГД по бюджету и налогам - ред.), поддерживаю", - сказал Мишустин, выступая с отчетом правительства в ГД и комментируя выступление Макарова.
https://ria.ru/20230323/otchet-1859945551.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, госдума рф, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, экономика, политика
Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году, Экономика, Политика
Мишустин рассказал о поддержке программ регионов
Мишустин: возможности государства не безграничны, нужна приоритизация расходов