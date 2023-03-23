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Правительство в 2022 году предоставило регионам четыре триллиона рублей - РИА Новости, 23.03.2023
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13:11 23.03.2023 (обновлено: 13:35 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/regiony-1860040629.html
Правительство в 2022 году предоставило регионам четыре триллиона рублей
Правительство в 2022 году предоставило регионам четыре триллиона рублей - РИА Новости, 23.03.2023
Правительство в 2022 году предоставило регионам четыре триллиона рублей
Правительство в течение 2022 года предоставило бюджетам субъектов РФ почти 4 триллиона рублей, это почти на 10% больше, чем годом ранее, сообщил премьер-министр РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T13:11
2023-03-23T13:35
россия
михаил мишустин
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
экономика
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Правительство в течение 2022 года предоставило бюджетам субъектов РФ почти 4 триллиона рублей, это почти на 10% больше, чем годом ранее, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.Выступая в Госдуме с ежегодным отчетом правительства, премьер подчеркнул, что развитие регионов являются одним из приоритетов, для их экономик были созданы новые возможности. Он также отметил, что многим субъектам пришлось серьезно скорректировать свои расходы, и федеральный центр их поддержал."В течение года правительство предоставило бюджетам субъектов почти четыре триллиона рублей. Что почти на десять процентов больше, чем годом ранее. Это помогло им направить средства на строительство инфраструктуры, на социальные объекты", - сказал Мишустин.
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россия, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году, Экономика
Правительство в 2022 году предоставило регионам четыре триллиона рублей

Мишустин: правительство за 2022 год предоставило регионам почти четыре триллиона рублей

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Правительство в течение 2022 года предоставило бюджетам субъектов РФ почти 4 триллиона рублей, это почти на 10% больше, чем годом ранее, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Выступая в Госдуме с ежегодным отчетом правительства, премьер подчеркнул, что развитие регионов являются одним из приоритетов, для их экономик были созданы новые возможности. Он также отметил, что многим субъектам пришлось серьезно скорректировать свои расходы, и федеральный центр их поддержал.
"В течение года правительство предоставило бюджетам субъектов почти четыре триллиона рублей. Что почти на десять процентов больше, чем годом ранее. Это помогло им направить средства на строительство инфраструктуры, на социальные объекты", - сказал Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
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