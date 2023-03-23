https://ria.ru/20230323/regiony-1860040629.html
Правительство в 2022 году предоставило регионам четыре триллиона рублей
Правительство в 2022 году предоставило регионам четыре триллиона рублей - РИА Новости, 23.03.2023
Правительство в 2022 году предоставило регионам четыре триллиона рублей
Правительство в течение 2022 года предоставило бюджетам субъектов РФ почти 4 триллиона рублей, это почти на 10% больше, чем годом ранее, сообщил премьер-министр РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T13:11
2023-03-23T13:11
2023-03-23T13:35
россия
михаил мишустин
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
экономика
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Правительство в течение 2022 года предоставило бюджетам субъектов РФ почти 4 триллиона рублей, это почти на 10% больше, чем годом ранее, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.Выступая в Госдуме с ежегодным отчетом правительства, премьер подчеркнул, что развитие регионов являются одним из приоритетов, для их экономик были созданы новые возможности. Он также отметил, что многим субъектам пришлось серьезно скорректировать свои расходы, и федеральный центр их поддержал."В течение года правительство предоставило бюджетам субъектов почти четыре триллиона рублей. Что почти на десять процентов больше, чем годом ранее. Это помогло им направить средства на строительство инфраструктуры, на социальные объекты", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20230323/logistika-1860056451.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году, Экономика
Правительство в 2022 году предоставило регионам четыре триллиона рублей
Мишустин: правительство за 2022 год предоставило регионам почти четыре триллиона рублей