https://ria.ru/20230323/regiony-1860040629.html

Правительство в 2022 году предоставило регионам четыре триллиона рублей

Правительство в 2022 году предоставило регионам четыре триллиона рублей - РИА Новости, 23.03.2023

Правительство в 2022 году предоставило регионам четыре триллиона рублей

Правительство в течение 2022 года предоставило бюджетам субъектов РФ почти 4 триллиона рублей, это почти на 10% больше, чем годом ранее, сообщил премьер-министр РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T13:11

2023-03-23T13:11

2023-03-23T13:35

россия

михаил мишустин

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860033997_0:4:2986:1685_1920x0_80_0_0_2df311451abea74123de52c93fcfce62.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Правительство в течение 2022 года предоставило бюджетам субъектов РФ почти 4 триллиона рублей, это почти на 10% больше, чем годом ранее, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.Выступая в Госдуме с ежегодным отчетом правительства, премьер подчеркнул, что развитие регионов являются одним из приоритетов, для их экономик были созданы новые возможности. Он также отметил, что многим субъектам пришлось серьезно скорректировать свои расходы, и федеральный центр их поддержал."В течение года правительство предоставило бюджетам субъектов почти четыре триллиона рублей. Что почти на десять процентов больше, чем годом ранее. Это помогло им направить средства на строительство инфраструктуры, на социальные объекты", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20230323/logistika-1860056451.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, экономика