https://ria.ru/20230323/reforma-1860205531.html
В Париже на манифестации против пенсионной реформы задержали 26 человек
В Париже на манифестации против пенсионной реформы задержали 26 человек - РИА Новости, 23.03.2023
В Париже на манифестации против пенсионной реформы задержали 26 человек
Двадцать шесть человек задержаны в четверг в ходе манифестации против пенсионной реформы в Париже, передает телеканал BFMTV. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T20:21
2023-03-23T20:21
2023-03-23T20:21
в мире
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франция
эммануэль макрон
элизабет борн
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ПАРИЖ, 23 мар - РИА Новости. Двадцать шесть человек задержаны в четверг в ходе манифестации против пенсионной реформы в Париже, передает телеканал BFMTV. В Париже, как и во многих других французских городах, в четверг проходит первая с момента принятия пенсионной реформы манифестация, в ней принимают участие несколько десятков тысяч человек. Всего во Франции проходят порядка 240 демонстраций. "Как сообщил источник в полиции, 26 человек задержаны в ходе манифестации против пенсионной реформы в Париже", - сообщает телеканал. Отмечается, что один полицейский пострадал в ходе беспорядков, получив камнем по голове. Как ранее передавал корреспондент РИА Новости, вскоре после начала манифестации в Париже радикалы стали кидать в полицию петарды и стеклянные бутылки, правоохранители в ответ применили слезоточивый газ. Манифестанты также стали забрасывать полицейских коктейлями Молотова и файерами. На прошлой неделе премьер-министр Франции Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Недовольство населения также усугубилось после интервью в среду президента Франции Эммануэля Макрона, в котором он выступил в защиту нового закона и выразил сожаление по поводу того, что власти не смогли лучше объяснить французам его необходимость. Ранее Макрон поддержал использование статьи 49.3 для провода законопроекта о повышении пенсионного возраста и заявил, что "толпа" не имеет легитимности в отличие от граждан, выражающих свою позицию через выбранных ими депутатов. Ранее этот закон уже вызвал сильную волну протестов во Франции, большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране. Демонстрации сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и беспорядками.
https://ria.ru/20230318/frantsiya-1858601453.html
https://ria.ru/20230322/frantsiya-1859533022.html
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Погромы и беспорядки во время протеста против пенсионной реформы в Париже
Погромы и беспорядки во время протеста против пенсионной реформы в Париже
2023-03-23T20:21
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в мире, париж, франция, эммануэль макрон, элизабет борн
В мире, Париж, Франция, Эммануэль Макрон, Элизабет Борн
В Париже на манифестации против пенсионной реформы задержали 26 человек
В Париже на акции протеста против пенсионной реформы задержали 26 человек
ПАРИЖ, 23 мар - РИА Новости.
Двадцать шесть человек задержаны в четверг в ходе манифестации против пенсионной реформы в Париже, передает телеканал BFMTV.
В Париже, как и во многих других французских городах, в четверг проходит первая с момента принятия пенсионной реформы манифестация, в ней принимают участие несколько десятков тысяч человек. Всего во Франции проходят порядка 240 демонстраций.
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"Как сообщил источник в полиции, 26 человек задержаны в ходе манифестации против пенсионной реформы в Париже", - сообщает телеканал.
Отмечается, что один полицейский пострадал в ходе беспорядков, получив камнем по голове.
Как ранее передавал корреспондент РИА Новости, вскоре после начала манифестации в Париже радикалы стали кидать в полицию петарды и стеклянные бутылки, правоохранители в ответ применили слезоточивый газ. Манифестанты также стали забрасывать полицейских коктейлями Молотова и файерами.
На прошлой неделе премьер-министр Франции Элизабет Борн
воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте.
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Недовольство населения также усугубилось после интервью в среду президента Франции Эммануэля Макрона
, в котором он выступил в защиту нового закона и выразил сожаление по поводу того, что власти не смогли лучше объяснить французам его необходимость. Ранее Макрон поддержал использование статьи 49.3 для провода законопроекта о повышении пенсионного возраста и заявил, что "толпа" не имеет легитимности в отличие от граждан, выражающих свою позицию через выбранных ими депутатов.
Ранее этот закон уже вызвал сильную волну протестов во Франции, большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране. Демонстрации сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и беспорядками.
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