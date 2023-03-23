https://ria.ru/20230323/razgovory-1859950509.html
Глава РАО объяснила важность проведения "Разговоров о важном"
Глава РАО объяснила важность проведения "Разговоров о важном" - РИА Новости, 23.03.2023
Глава РАО объяснила важность проведения "Разговоров о важном"
Президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева, говоря о важности проведения занятий "Разговоры о важном" для родителей заявила, что учителя... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T09:20
2023-03-23T09:20
2023-03-23T11:07
образование - общество
ольга васильева
россия
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева, говоря о важности проведения занятий "Разговоры о важном" для родителей заявила, что учителя становятся не только проводниками в мир науки, но и в мир детей для их родителей. "Просвещение родителей – очень хорошая история, потому что они должны быть включены в ту самую жизнь, которую сейчас наши дети ведут.... И здесь мы опять же возвращаемся к наставничеству, будь то учитель, старший друг или родитель. В свое время Петр Федорович Каптерев сказал, что учитель является проводником между наукой и ребенком. Педагог – единственный, кто может показать, где найти то самое знание. А жизнь – это и есть познание мира", - сказала Васильева в интервью РИА Новости. Она отметила, что в силу отсутствия времени, родители многое упускают, многое проходит мимо, дети растут и в первую очередь родителям нужно рассказать о детской психологии и физиологии. Кроме того, по словам Васильевой, важно не забывать о том, что в современном мире дети "живут полностью в информационной среде", которую никто не может проконтролировать. "Поймите, конфликт отцов-детей никто не отменял, он будет во все времена. Сейчас декорации другие. Дети, может быть, и те же, но условия, в которых они живут, они иные. Родители про эти условия должны знать, потому что чаще всего ты проецируешь на свое прошлое, и когда это никак не "бьется" с настоящим, начинается резкий диссонанс. Чтобы такого диссонанса не было, конечно, нужна просветительская деятельность. Здесь она очень важна. Я лично "за", - заключила глава РАО. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов ранее сообщал, что министерство приняло решение проводить занятия "Разговоры о важном" для родителей, формат проведения таких занятий обсуждается. "Разговоры о важном" - цикл занятий в формате классного часа, которые проводятся в российских школах в начале каждой учебной недели. Главной целью таких занятий заявлено развитие патриотизма, гражданское воспитание, нравственность, историческое просвещение. Первый урок прошел в российских школах 5 сентября, он был направлен на формирование у школьников понимания, что государство создает возможности для самореализации каждого из них. Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20230219/minoprosvescheniya-1852971570.html
https://ria.ru/20221120/kravtsov-1832892614.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
образование - общество, ольга васильева, россия, социальный навигатор, сн_образование
Образование - Общество, Ольга Васильева, Россия, Социальный навигатор, СН_Образование
Глава РАО объяснила важность проведения "Разговоров о важном"
Глава РАО Васильева назвала педагога проводником между наукой и ребенком
МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева, говоря о важности проведения занятий "Разговоры о важном" для родителей заявила, что учителя становятся не только проводниками в мир науки, но и в мир детей для их родителей.
"Просвещение родителей – очень хорошая история, потому что они должны быть включены в ту самую жизнь, которую сейчас наши дети ведут.... И здесь мы опять же возвращаемся к наставничеству, будь то учитель, старший друг или родитель. В свое время Петр Федорович Каптерев сказал, что учитель является проводником между наукой и ребенком. Педагог – единственный, кто может показать, где найти то самое знание. А жизнь – это и есть познание мира", - сказала Васильева в интервью РИА Новости.
Она отметила, что в силу отсутствия времени, родители многое упускают, многое проходит мимо, дети растут и в первую очередь родителям нужно рассказать о детской психологии и физиологии.
Кроме того, по словам Васильевой, важно не забывать о том, что в современном мире дети "живут полностью в информационной среде", которую никто не может проконтролировать.
Минпросвещения будет проводить "Разговоры о важном" для родителей
"Поймите, конфликт отцов-детей никто не отменял, он будет во все времена. Сейчас декорации другие. Дети, может быть, и те же, но условия, в которых они живут, они иные. Родители про эти условия должны знать, потому что чаще всего ты проецируешь на свое прошлое, и когда это никак не "бьется" с настоящим, начинается резкий диссонанс. Чтобы такого диссонанса не было, конечно, нужна просветительская деятельность. Здесь она очень важна. Я лично "за", - заключила глава РАО.
Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов
ранее сообщал, что министерство приняло решение проводить занятия "Разговоры о важном" для родителей, формат проведения таких занятий обсуждается.
"Разговоры о важном" - цикл занятий в формате классного часа, которые проводятся в российских школах в начале каждой учебной недели. Главной целью таких занятий заявлено развитие патриотизма, гражданское воспитание, нравственность, историческое просвещение. Первый урок прошел в российских школах 5 сентября, он был направлен на формирование у школьников понимания, что государство создает возможности для самореализации каждого из них.
Кравцов поддержал включение тем "Без срока давности" в "Разговоры о важном"