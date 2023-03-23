https://ria.ru/20230323/rassledovanie-1860084657.html

Лавров рассказал о "нервной" реакции США на резолюцию по "Северным потокам"

Лавров рассказал о "нервной" реакции США на резолюцию по "Северным потокам" - РИА Новости, 23.03.2023

Лавров рассказал о "нервной" реакции США на резолюцию по "Северным потокам"

Россия будет добиваться правды в ситуации с расследованием теракта на "Северных потоках", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T14:43

2023-03-23T14:43

2023-03-23T22:11

в мире

сергей лавров

сеймур херш

сша

владимир путин

северный поток — 2

северный поток

авария на "северных потоках"

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СОЧИ, 23 мар — РИА Новости. Россия будет добиваться правды в ситуации с расследованием теракта на "Северных потоках", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Будем добиваться правды", — сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бурунди. Он также выразил надежду на то, что ООН осознает свою ответственность за борьбу с терроризмом, "который разрушил объект критической инфраструктуры, от которого в решающей степени зависела энергетическая безопасность ЕС". "Поэтому мы внесли проект резолюции в СБ ООН с просьбой к Генеральному секретарю ООН организовать беспристрастное, объективное, транспарентное расследование с широким участием международных экспертов. Нас поддерживает КНР", — отметил российский министр. При этом Лавров добавил, что США среагировали "очень нервно", а их поведение напоминает "панический страх", Вашингтон начал сколачивать вместе со своими союзниками группу стран, которые, как они ожидают, проголосуют против резолюции России. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Российский лидер заявил, что взрыв на газопроводе — очевидный теракт. Американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.

https://ria.ru/20230313/gazoprovody-1857469257.html

https://ria.ru/20230310/ssha-1856898978.html

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сергей лавров, сеймур херш, сша, владимир путин, северный поток — 2, северный поток, авария на "северных потоках"