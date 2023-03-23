https://ria.ru/20230323/raketa-1859959831.html

Ракета "Союз-2.1а" стартовала с Плесецка со спутником для Минобороны

Ракета "Союз-2.1а" стартовала с Плесецка со спутником для Минобороны - РИА Новости, 23.03.2023

Ракета "Союз-2.1а" стартовала с Плесецка со спутником для Минобороны

С космодрома Плесецк состоялся пуск ракеты "Союз-2.1а" со спутником военного назначения, сообщило Минобороны. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T09:55

2023-03-23T09:55

2023-03-23T11:23

наука

космос - риа наука

плесецк (космодром)

министерство обороны рф (минобороны рф)

воздушно-космические силы россии

архангельская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850741032_0:0:3112:1752_1920x0_80_0_0_47534f5b86d7269ed201db3ead24d982.jpg

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. С космодрома Плесецк состоялся пуск ракеты "Союз-2.1а" со спутником военного назначения, сообщило Минобороны. "С Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1а" с космическим аппаратом в интересах Минобороны", — говорится в пресс-релизе.Запуск состоялся в 9:40 мск.Другие подробности пока не приводятся.Это уже пятый старт российской ракеты в 2023 году, третий пуск ракеты "Союз" и первый с космодрома Плесецк. В прошлом году отсюда запустили 13 российских ракет, всего из России в космос отправили 22 носителя.

https://ria.ru/20221221/sarmat-1840273417.html

архангельская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

космос - риа наука, плесецк (космодром), министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-космические силы россии, архангельская область