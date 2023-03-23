https://ria.ru/20230323/raketa-1859959831.html
Ракета "Союз-2.1а" стартовала с Плесецка со спутником для Минобороны
Ракета "Союз-2.1а" стартовала с Плесецка со спутником для Минобороны - РИА Новости, 23.03.2023
Ракета "Союз-2.1а" стартовала с Плесецка со спутником для Минобороны
С космодрома Плесецк состоялся пуск ракеты "Союз-2.1а" со спутником военного назначения, сообщило Минобороны. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T09:55
2023-03-23T09:55
2023-03-23T11:23
наука
космос - риа наука
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воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. С космодрома Плесецк состоялся пуск ракеты "Союз-2.1а" со спутником военного назначения, сообщило Минобороны. "С Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1а" с космическим аппаратом в интересах Минобороны", — говорится в пресс-релизе.Запуск состоялся в 9:40 мск.Другие подробности пока не приводятся.Это уже пятый старт российской ракеты в 2023 году, третий пуск ракеты "Союз" и первый с космодрома Плесецк. В прошлом году отсюда запустили 13 российских ракет, всего из России в космос отправили 22 носителя.
https://ria.ru/20221221/sarmat-1840273417.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, плесецк (космодром), министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-космические силы россии, архангельская область
Наука, Космос - РИА Наука, Плесецк (космодром), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Воздушно-космические силы России, Архангельская область
Ракета "Союз-2.1а" стартовала с Плесецка со спутником для Минобороны
Ракета "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Плесецк со спутником для Минобороны