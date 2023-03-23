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Ракета "Союз-2.1а" стартовала с Плесецка со спутником для Минобороны - РИА Новости, 23.03.2023
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Наука
 
09:55 23.03.2023 (обновлено: 11:23 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/raketa-1859959831.html
Ракета "Союз-2.1а" стартовала с Плесецка со спутником для Минобороны
Ракета "Союз-2.1а" стартовала с Плесецка со спутником для Минобороны - РИА Новости, 23.03.2023
Ракета "Союз-2.1а" стартовала с Плесецка со спутником для Минобороны
С космодрома Плесецк состоялся пуск ракеты "Союз-2.1а" со спутником военного назначения, сообщило Минобороны. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T09:55
2023-03-23T11:23
наука
космос - риа наука
плесецк (космодром)
министерство обороны рф (минобороны рф)
воздушно-космические силы россии
архангельская область
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. С космодрома Плесецк состоялся пуск ракеты "Союз-2.1а" со спутником военного назначения, сообщило Минобороны. "С Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1а" с космическим аппаратом в интересах Минобороны", — говорится в пресс-релизе.Запуск состоялся в 9:40 мск.Другие подробности пока не приводятся.Это уже пятый старт российской ракеты в 2023 году, третий пуск ракеты "Союз" и первый с космодрома Плесецк. В прошлом году отсюда запустили 13 российских ракет, всего из России в космос отправили 22 носителя.
https://ria.ru/20221221/sarmat-1840273417.html
архангельская область
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космос - риа наука, плесецк (космодром), министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-космические силы россии, архангельская область
Наука, Космос - РИА Наука, Плесецк (космодром), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Воздушно-космические силы России, Архангельская область
Ракета "Союз-2.1а" стартовала с Плесецка со спутником для Минобороны

Ракета "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Плесецк со спутником для Минобороны

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» | Перейти в медиабанкСтарт ракеты-носителя "Союз-2.1а"
Старт ракеты-носителя Союз-2.1а - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»
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Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а". Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. С космодрома Плесецк состоялся пуск ракеты "Союз-2.1а" со спутником военного назначения, сообщило Минобороны.
"С Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1а" с космическим аппаратом в интересах Минобороны", — говорится в пресс-релизе.
Запуск состоялся в 9:40 мск.
Другие подробности пока не приводятся.
Это уже пятый старт российской ракеты в 2023 году, третий пуск ракеты "Союз" и первый с космодрома Плесецк. В прошлом году отсюда запустили 13 российских ракет, всего из России в космос отправили 22 носителя.
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НаукаКосмос - РИА НаукаПлесецк (космодром)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Воздушно-космические силы РоссииАрхангельская область
 
 
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