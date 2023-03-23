https://ria.ru/20230323/pytki-1859928946.html

Доброволец из ДНР рассказал о пытках, перенесенных в украинском плену

Доброволец из ДНР рассказал о пытках, перенесенных в украинском плену - РИА Новости, 23.03.2023

Доброволец из ДНР рассказал о пытках, перенесенных в украинском плену

Боевики "Азова"* (запрещенная в России террористическая организация) пытали военнопленных по несколько дней, использовали при издевательствах ток, а также... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T04:38

2023-03-23T04:38

2023-03-23T10:46

россия

донецк

артемовск

центральное разведывательное управление (цру)

в мире

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ДОНЕЦК, 23 мар — РИА Новости. Боевики "Азова"* (запрещенная в России террористическая организация) пытали военнопленных по несколько дней, использовали при издевательствах ток, а также излюбленный метод секретных тюрем ЦРУ — пытку водой, причем сильнее всего измывались над теми бойцами, кто призван из старых российских регионов, например из Татарстана, рассказал РИА Новости вернувшийся из украинского плена доброволец из Донецка Алексей. "Сначала первый пункт был какой-то подвал, не так уж далеко слышен был бой. В этом подвале нас сразу начали пытать, избивать палкой, бить ногами в грудную клетку, по лицу, прикладом. В это время у нас уже были связаны руки сзади, скотчем намотаны на глаза шапки, в моем случае — балаклава. Они (украинские военные. — Прим. ред.) через каждый час-два менялись, новые приходили и просто избивали. Они там ничего не записывали, они просто интересовались для себя", — сказал собеседник агентства. После этого военнопленных увезли от линии фронта."Когда нас выгружали, заставляли кричать "Слава Украине" и "Слава великому полку Азов*", — мы к "Азову"* попали. Нас развели по отдельным комнатам, заставили раздеться до трусов и начали избивать и задавать такие же вопросы", — продолжил Алексей. По его словам, азовцы спрашивали, откуда родом военнослужащий, как был мобилизован, численность подразделения, позывные личного состава и его контакты среди военнослужащих, номера телефонов близких. Данные выбивали. "Дубинкой били по локтям по коленям, потом начали накидывать мешок и поливать водой. <…> Потом с помощью электрошока выбили мою ВК-страницу (в соцсети "ВКонтакте". — Прим. ред.), накидывали "крокодилы" (фиксаторы проводов. — Прим. ред.) на предплечья и наращивали постепенно ток. Терял сознание, приходил в себя от ударов, лежащим на полу, дубинкой и ногами", — сказал вернувшийся из плена. У "Азова"* Алексей пробыл пять дней — из них на допросах пытали его первые два, а оставшееся время он связанный лежал на кафельном полу без еды и воды. Периодически, по его словам, палачи менялись, продолжали его избивать и морально унижать. После Алексея перевезли в гараж, он предполагает, что это было в Артемовске. "В гараже нас просто избивали, издевались: все время он отрабатывал колени, локтевые суставы и с ноги в грудь. Там ничего уже не допрашивали. Там был один солдат — русский из Татарстана. Его там избивали конкретно просто потому, что он русский, потому что они именно из России", — заключил доброволец.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20230320/pytki-1859105656.html

https://ria.ru/20230216/obraschenie-1852417627.html

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Вернувшийся из плена о пытках боевиков нацбата "Азов*" Боевики запрещенного в России нацбата "Азов"* пытали пленных по несколько дней, били током и использовали даже методы ЦРУ - пытку водой, а сильнее всего издевались над призванными из "старых" российских регионов, например из Татарстана. О том, как измывались азовцы, РИА Новости рассказал вернувшийся из украинского плена доброволец из Донецка Алексей. 2023-03-23T04:38 true PT3M19S

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россия, донецк, артемовск, центральное разведывательное управление (цру), в мире