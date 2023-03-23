https://ria.ru/20230323/putin-1860001412.html
Путин проведет международный телефонный разговор
Путин проведет международный телефонный разговор - РИА Новости, 23.03.2023
Путин проведет международный телефонный разговор
Президент РФ Владимир Путин проведет международный телефонный разговор в четверг, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T11:59
2023-03-23T11:59
2023-03-23T12:02
владимир путин
политика
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет международный телефонный разговор в четверг, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сегодня также (у президента) международный телефонный разговор", - сказал Песков.
https://ria.ru/20230323/vizit-1859912121.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, политика, дмитрий песков, россия
Владимир Путин, Политика, Дмитрий Песков, Россия
Путин проведет международный телефонный разговор
Президент Путин проведет международный телефонный разговор в четверг