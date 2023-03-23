https://ria.ru/20230323/putin-1859990704.html
Путин встретился с губернатором Кемеровской области
Путин встретился с губернатором Кемеровской области - РИА Новости, 23.03.2023
Путин встретился с губернатором Кемеровской области
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T11:31
2023-03-23T11:31
2023-03-23T11:45
кемеровская область
политика
владимир путин
сергей цивилев
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым."Сергей Евгеньевич, документы, которые Вы подготовили, уже у меня – я их посмотрел вчера еще. Мы договорились о личной встрече. Знаю, что Вы хотели доложить о социально-экономической ситуации в Кузбассе. Я посмотрел на проблемные вопросы, которые Вы поднимаете, связанные с перевозкой углей, связанные со стройкой культурного кластера, с расширением кадетского корпуса", - сказал Путин.Он добавил, что есть и другие вопросы, которые необходимо обсудить."Первое, хотелось бы услышать Вашу оценку состояния социально-экономической сферы в Кузбассе", - подчеркнул глава государства.
https://ria.ru/20221024/byudzhetniki-1826187972.html
кемеровская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кемеровская область, политика, владимир путин, сергей цивилев
Кемеровская область, Политика, Владимир Путин, Сергей Цивилев
Путин встретился с губернатором Кемеровской области
Путин встретился с губернатором Кемеровской области Цивилевым