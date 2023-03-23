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Путин встретился с губернатором Кемеровской области - РИА Новости, 23.03.2023
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11:31 23.03.2023 (обновлено: 11:45 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/putin-1859990704.html
Путин встретился с губернатором Кемеровской области
Путин встретился с губернатором Кемеровской области - РИА Новости, 23.03.2023
Путин встретился с губернатором Кемеровской области
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T11:31
2023-03-23T11:45
кемеровская область
политика
владимир путин
сергей цивилев
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым."Сергей Евгеньевич, документы, которые Вы подготовили, уже у меня – я их посмотрел вчера еще. Мы договорились о личной встрече. Знаю, что Вы хотели доложить о социально-экономической ситуации в Кузбассе. Я посмотрел на проблемные вопросы, которые Вы поднимаете, связанные с перевозкой углей, связанные со стройкой культурного кластера, с расширением кадетского корпуса", - сказал Путин.Он добавил, что есть и другие вопросы, которые необходимо обсудить."Первое, хотелось бы услышать Вашу оценку состояния социально-экономической сферы в Кузбассе", - подчеркнул глава государства.
https://ria.ru/20221024/byudzhetniki-1826187972.html
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кемеровская область, политика, владимир путин, сергей цивилев
Кемеровская область, Политика, Владимир Путин, Сергей Цивилев
Путин встретился с губернатором Кемеровской области

Путин встретился с губернатором Кемеровской области Цивилевым

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым.
"Сергей Евгеньевич, документы, которые Вы подготовили, уже у меня – я их посмотрел вчера еще. Мы договорились о личной встрече. Знаю, что Вы хотели доложить о социально-экономической ситуации в Кузбассе. Я посмотрел на проблемные вопросы, которые Вы поднимаете, связанные с перевозкой углей, связанные со стройкой культурного кластера, с расширением кадетского корпуса", - сказал Путин.
Он добавил, что есть и другие вопросы, которые необходимо обсудить.
"Первое, хотелось бы услышать Вашу оценку состояния социально-экономической сферы в Кузбассе", - подчеркнул глава государства.
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Кемеровская областьПолитикаВладимир ПутинСергей Цивилев
 
 
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