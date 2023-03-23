https://ria.ru/20230323/putin-1859990704.html

Путин встретился с губернатором Кемеровской области

Путин встретился с губернатором Кемеровской области - РИА Новости, 23.03.2023

Путин встретился с губернатором Кемеровской области

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T11:31

2023-03-23T11:31

2023-03-23T11:45

кемеровская область

политика

владимир путин

сергей цивилев

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым."Сергей Евгеньевич, документы, которые Вы подготовили, уже у меня – я их посмотрел вчера еще. Мы договорились о личной встрече. Знаю, что Вы хотели доложить о социально-экономической ситуации в Кузбассе. Я посмотрел на проблемные вопросы, которые Вы поднимаете, связанные с перевозкой углей, связанные со стройкой культурного кластера, с расширением кадетского корпуса", - сказал Путин.Он добавил, что есть и другие вопросы, которые необходимо обсудить."Первое, хотелось бы услышать Вашу оценку состояния социально-экономической сферы в Кузбассе", - подчеркнул глава государства.

https://ria.ru/20221024/byudzhetniki-1826187972.html

кемеровская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

кемеровская область, политика, владимир путин, сергей цивилев