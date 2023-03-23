https://ria.ru/20230323/psikhiatriya-1859568517.html

Карательная психиатрия не нужна, но спасать людей надо

Карательная психиатрия не нужна, но спасать людей надо - РИА Новости, 23.03.2023

Карательная психиатрия не нужна, но спасать людей надо

Пришла весна, запели птички, рухнули американские банки, а у душевнобольных людей началось сезонное обострение. И тут шутки заканчиваются. Недавно гражданин,... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T08:00

2023-03-23T08:00

2023-03-23T08:04

аналитика

общество

психиатрия

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Пришла весна, запели птички, рухнули американские банки, а у душевнобольных людей началось сезонное обострение. И тут шутки заканчиваются. Недавно гражданин, едва выйдя из психиатрического стационара, толкнул под поезд метро ребенка. Мальчик спасся буквально чудом.Параллельно разыгралась трагедия блогеров-сыроедов, уморивших голодом своего крошечного ребенка. Мамаша уже проследовала на психиатрическое обследование. Эта женщина, будучи в интересном положении, голодала так, что тайком от сожителя бегала подкормиться у родни, а уже после родов позволяла ему на сутки отнимать у нее младенца и тоже морить его голодом.Нет нужды говорить, что если кормящая мама сидит на репе и яблоках, то молока у нее, во-первых, мало, а во-вторых, оно неполезное и непитательное. Докармливать же ребенка смесями запрещала религия сыроедения — так же как и рожать его под присмотром врачей, обращаться в детскую поликлинику, лечить, наконец. Итог ужасен. Женщина буквально пожертвовала своим ребенком, лишь бы сохранить отношения со своим мужчиной.Хочется надеяться, что психиатры обследуют и ее сожителя. Этот уроженец Питера верит, что мировое правительство скоро выморит людей голодом. А себя считает царем со сверхспособностями, который спасет своих подданных, вовремя перешедших на питание репой, праной и солнечными лучами.В комментариях к журналистским расследованиям на эти темы стоит сплошной стон — куда же психиатры смотрели? Но что они, собственно, могли сделать?По закону, принятому в 1992 году, сразу после краха СССР, душевнобольного человека нельзя не то что в больницу положить — его просто обследовать нельзя без его на то согласия. Ну пока он кого-нибудь не убьет, естественно.Закон принимался в целях борьбы с "карательной" советской психиатрией. Конечно, возврата к этим практикам быть не может. Однако нетрудно заметить, что советская психиатрия, негуманно и нетолерантно вылечивая больных, одновременно спасала от них массу других людей — прежде всего их близких.Трагедия душевной болезни в том, что она ставит под угрозу тех, кто пациенту ближе всего и кто больше всех его любит. Супруга гражданина, толкнувшего под поезд подростка, сразу же заявила, что муж хотел убить именно ее — просто в сумеречном состоянии сознания спутал ее с ребенком. "Царь"-сыроед обрек на смерть родного ребенка и на вечные страдания его мать.Но защита прав пациента остается краеугольным камнем нашей практики. Даже если гражданин в состоянии острого психоза бросается на жену и детей, его очень трудно отправить в стационар. Врач приедет, посмотрит, а тот уже ни на кого не бросается и в больницу, естественно, ехать не хочет. Ну, значит, и нельзя его никуда везти. Врач сделает укол и уедет. А под утро разыграется очередная трагедия.Налицо еще и западный тренд переводить душевнобольных людей на амбулаторное, а не стационарное решение. Именно поэтому выписали из стационара гражданина, толкнувшего подростка под поезд. Врачи посчитали, что он отлично справится. Он не справился.Этот тренд пришел к нам из сияющего града на холме. Но попробуйте пройтись по Вашингтону после наступления темноты. Это в буквальном смысле слова сумасшедший дом. Несчастные умалишенные слоняются по улицам вместо того, чтобы получать лечение. Вряд ли мы хотим такого же в наших городах.Тем временем неумолимая статистика фиксирует тренд на рост психических заболеваний. Это вполне естественно. Нас всех угораздило посетить сей мир в его минуты роковые. Один миропорядок рушится, другой строится, все это стреляет, горит и пылает. Натурально, чувствительные души такого не выдерживают.В такой ситуации стоило бы обратиться к традициям великой русской психиатрии, а не гоняться за модными трендами. В частности, большую опасность представляет собой увлечение разнообразными психологическими практиками. Одно дело, когда терапией занимается психиатр, оттрубивший семь лет в медицинском институте, и совсем другое — когда клиентов окучивает, превращая их в зависимых сектантов, какой-нибудь инфоцыган с бог знает где смастыренным дипломом. Такие горе-аналитики не лечат, а калечат.Тысячу раз говорено про то, что обследования при выдаче водительских прав и разрешений на покупку оружия нужно проводить предельно тщательно, а не абы как. И, возможно, следовало бы включить прием у психиатра в регулярную диспансеризацию. Это помогло бы уменьшить стигматизацию душевных заболеваний, ведь именно стыд чаще всего мешает людям обращаться за медицинской помощью.Проблема и в том, что пациенты с психическими проблемами, выйдя на просторы интернета, с легкостью собирают вокруг себя массу легковнушаемых граждан с нестабильной психикой. Именно так веками сколачивались секты — лидер с манией и сверхценными идеями собирал вокруг себя паству и ввергал ее в измененное состояние сознания. Так и жили, не приходя в себя.Сегодня мы видим, как на Западе психические девиации стали способом управления обществом. Людей намеренно невротизируют, запугивают, сводят с ума. Отсюда и трансгендерное безумие, и ЛГБТ-психоз, и истерики радикальных феминисток, и камлания BLM.Этому тренду мы должны противопоставить общество здорового человека. Если для этого требуется покончить с бизнесом инфоцыган, выдающих себя за психологов, так скатертью дорожка.

https://ria.ru/20230315/psikhiatr-1857912524.html

https://ria.ru/20230301/krizis-1855108456.html

https://ria.ru/20230218/depressiya-1852667757.html

https://ria.ru/20221202/shizofreniya-1835891724.html

https://ria.ru/20230130/psikhiatr-1848293695.html

https://ria.ru/20230302/ptsr-1855438460.html

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аналитика, общество, психиатрия