https://ria.ru/20230323/protezy-1860108443.html

Резидент технопарка в Тольятти вывел на маркетплейс протезы пальцев

Резидент технопарка в Тольятти вывел на маркетплейс протезы пальцев - РИА Новости, 23.03.2023

Резидент технопарка в Тольятти вывел на маркетплейс протезы пальцев

Резидент тольяттинского технопарка "Жигулевская долина" вывел на маркетплейс протезы пальцев, которые можно изготовить без участия заказчика, сообщила... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T15:46

2023-03-23T15:46

2023-03-23T16:27

экономика

технологии

самарская область

тольятти

россия

дмитрий азаров

ozon

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САМАРА, 23 мар - РИА Новости. Резидент тольяттинского технопарка "Жигулевская долина" вывел на маркетплейс протезы пальцев, которые можно изготовить без участия заказчика, сообщила пресс-служба правительства Самарской области. По данным пресс-службы, компания "Армакс" является резидентом технопарка "Жигулевская долина" с 2020 года с проектом по разработке и производству протезов верхних конечностей, которые отличаются от зарубежных аналогов относительно невысокой ценой, минимальными сроками изготовления, небольшим весом и возможностью дистанционного изготовления без участия заказчика. "В 2023 году опытные протезы были усовершенствованы уникальной деталью, позволяющей пользователю самостоятельно подгонять протез под свои параметры. Именно они уже сегодня продаются на одной из крупнейших площадок интернет-торговли - OZON", - говорится в сообщении. По словам генерального директора компании "Армакс" Михаила Закроева, первые продукты были созданы три года назад. Это были индивидуальные протезы с необходимостью подгонки под конкретного клиента. "Вся проблема была в патроне, который надевается на культю. Мы делаем ее, как и во всем мире, путем снятия формы и отливки по этой форме. Я предложил сделать материал, который при разогреве будет мягкий, как пластилин, и по которому можно сделать форму, а при застывании эта форма осталась бы и зафиксировалась. После трех месяцев экспериментов с материалами мы добились результатов, которые нас устроили. После этого еще два месяца ушло на доработку технологии и нюансов. И в итоге сегодня мы первые в мире выходим на маркетплейсы с этой технологией. Такого больше нигде нет", - цитирует Закроева пресс-служба. По информации пресс-службы, для того, чтобы изделие тольяттинских разработчиков приняло индивидуальную форму, его нужно надеть и опустить в горячую воду. Этот способ позволяет немного расплавить материал в месте соприкосновения протеза и кожного покрова, при этом не обжигая. Подчеркивается, что материалы для создания протезов закупаются у российских поставщиков. Отмечается, что в производстве протезов активно используются технологии 3D-печати. В этом, по данным пресс-службы, компании "Армакс" помогает еще один резидент "Жигулевской долины" - компания "Прототип", обладающая одним из самых больших парков 3D-принтеров в России. Уточняется, что коллаборация позволяет создавать 100-150 готовых протезов в неделю. При необходимости объем выпуска изделий можно нарастить до 2 тысяч штук. Технопарк "Жигулевская долина" - одна из ведущих инвестиционных площадок Самарской области, на которой сейчас развивается более 290 проектов. В рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" резидентам помогают на всех стадиях реализации их проектов. По данным пресс-службы, эта работа является одной из главных задач для областного правительства и губернатора региона Дмитрия Азарова.По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, благодаря содействию команды технопарка и взаимодействию самих резидентов на рынок выходят уникальные для российского и даже зарубежного рынков продукты.

https://ria.ru/20230314/avito-1857784643.html

https://ria.ru/20230302/uchenye-1855284954.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, самарская область, тольятти, россия, дмитрий азаров, ozon