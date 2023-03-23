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На протестах во Франции ранены более 120 полицейских

На протестах во Франции ранены более 120 полицейских - РИА Новости, 23.03.2023

На протестах во Франции ранены более 120 полицейских

По меньшей мере 123 полицейских получили ранения в ходе девятого дня манифестаций против пенсионной реформы во Франции, 80 человек были задержаны, сообщил глава РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T23:39

2023-03-23T23:39

2023-03-23T23:39

в мире

франция

париж

эммануэль макрон

жеральд дарманен

элизабет борн

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ПАРИЖ, 23 мар – РИА Новости. По меньшей мере 123 полицейских получили ранения в ходе девятого дня манифестаций против пенсионной реформы во Франции, 80 человек были задержаны, сообщил глава МВД страны Жеральд Дарманен. "На данный момент 123 полицейских и жандармов ранены, 80 человек задержаны", - написал министр в Twitter. В Париже по состоянию на вечер четверга были задержаны 58 человек. По данным министерства внутренних дел Франции, 1,089 миллиона человек вышли на манифестации против повышения пенсионного возраста во всей стране, при этом профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) наcчитал 3,5 миллиона участников. В Париже на акцию протеста, по данным полиции, вышли 119 тысяч человек, профсоюз же насчитал 800 тысяч участников. Профсоюзы объявили о новой всеобщей акции протеста 28 марта. Как передавал корреспондент РИА Новости, вскоре после начала шествия в Париже в колонне демонстрантов начались беспорядки. Возникло несколько очагов стычек протестующих с полицией. Они забрасывали ее коктейлями Молотова, файерами и петардами, а также наполненными разными жидкостями пластиковыми и стеклянными бутылками. Полиция в ответ забрасывала протестующих шашками со слезоточивым газом и шумовыми гранатами. По ходу следования манифестации протестующие устроили несколько крупных пожаров. Поздно вечером, когда кортеж уже дошел до конечной точки шествия на площади Оперы, стычки все еще продолжались. К площади подъехал водомет. На прошлой неделе премьер-министр Франции Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Ранее этот закон уже вызвал сильную волну протестов во Франции, большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране. Демонстрации сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и беспорядками. Недовольство населения также усугубилось после интервью в среду президента Франции Эммануэля Макрона, в котором он выступил в защиту нового закона и выразил сожаление по поводу того, что власти не смогли лучше объяснить французам его необходимость. Ранее Макрон поддержал использование статьи 49.3 для провода законопроекта о повышении пенсионного возраста и заявил, что "толпа" не имеет легитимности в отличие от граждан, выражающих свою позицию через выбранных ими депутатов.

https://ria.ru/20230323/postradavshaya-1860223903.html

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Погромы и беспорядки во время протеста против пенсионной реформы в Париже Погромы и беспорядки во время протеста против пенсионной реформы в Париже 2023-03-23T23:39 true PT0M35S

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Наталья Макарова

в мире, франция, париж, эммануэль макрон, жеральд дарманен, элизабет борн