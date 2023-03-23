На протесты против пенсионной реформы вышли более миллиона французов
Более миллиона человек приняли участие в протестах против пенсионной реформы во Франции
© РИА Новости / Евгений Полойко | Перейти в медиабанкУчастники акции против пенсионной реформы в Париже
Участники акции против пенсионной реформы в Париже. Архивное фото
ПАРИЖ, 23 мар — РИА Новости. Более миллиона человек по всей Франции вышли на манифестации против повышения пенсионного возраста, сообщило издание Monde со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.
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"МВД насчитало 1,089 миллиона манифестантов во Франции в четверг. Это вдвое больше, чем на предыдущей манифестации 15 марта (480 тысяч), но меньше, чем на первых манифестациях 19 января (1,12 миллиона), 31 января (1,27 миллиона) и 7 марта (1,28 миллиона)", — говорится в публикации.
В свою очередь, по данным профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), протесты по всей стране собрали рекордное количество людей — 3,5 миллиона. В Париже на митинги, согласно информации МВД, вышли 119 тысяч человек. Профсоюз насчитал 800 тысяч участников. К вечеру четверга в столице задержали 80 человек. По словам главы МВД Франции Жеральда Дарманена, во время протестов ранения получили по меньшей мере 123 сотрудника полиции.
Как сообщил корреспондент РИА Новости, вскоре после начала шествия в Париже в колонне демонстрантов начались беспорядки. Возникло несколько очагов стычек протестующих с полицией. Митингующие забрасывали силовиков коктейлями Молотова, файерами и петардами, а также наполненными разными жидкостями пластиковыми и стеклянными бутылками. Полиция в ответ кидала в протестующих шашки со слезоточивым газом и шумовые гранаты. Поздно вечером, когда кортеж уже дошел до конечной точки шествия на площади Оперы, стычки все еще продолжались. К площади подъехал водомет.
Забастовка в четверг стала первой после объявления премьер-министра Элизабет Борн о принятии реформы без обязательного голосования в парламенте. Этот шаг вызвал негодование среди депутатов, заявивших о "конце демократии". Из-за этого решения в Париже и других городах страны проходят спонтанные акции протеста, заканчивающиеся стычками демонстрантов с полицией.
Недовольство населения усугубилось после вышедшего в среду интервью президента Франции Эммануэля Макрона, в котором он выступил в защиту нового закона и выразил сожаление, что власти не смогли лучше объяснить гражданам его необходимость. Ранее глава государства поддержал использование статьи 49.3 для проведения законопроекта о повышении пенсионного возраста и заявил, что "толпа" не имеет легитимности в отличие от граждан, выражающих свою позицию через выбранных ими депутатов.
Во Франции прошло уже восемь общенациональных манифестаций против законопроекта. Большинство из них собирали более миллиона участников по всей стране. Акции протеста сопровождались погромами и столкновениями стражей порядка с протестующими.