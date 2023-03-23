https://ria.ru/20230323/protesty-1860228465.html

На протесты против пенсионной реформы вышли более миллиона французов

На протесты против пенсионной реформы вышли более миллиона французов - РИА Новости, 23.03.2023

На протесты против пенсионной реформы вышли более миллиона французов

Более миллиона человек по всей Франции вышли на манифестации против повышения пенсионного возраста, сообщило издание Monde со ссылкой на Министерство внутренних РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T22:55

2023-03-23T22:55

2023-03-23T23:43

в мире

франция

париж

элизабет борн

эммануэль макрон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858485047_0:237:2799:1811_1920x0_80_0_0_b6f01936d0f261eeb0646c1a9016ca32.jpg

ПАРИЖ, 23 мар — РИА Новости. Более миллиона человек по всей Франции вышли на манифестации против повышения пенсионного возраста, сообщило издание Monde со ссылкой на Министерство внутренних дел страны. В свою очередь, по данным профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), протесты по всей стране собрали рекордное количество людей — 3,5 миллиона. В Париже на митинги, согласно информации МВД, вышли 119 тысяч человек. Профсоюз насчитал 800 тысяч участников. К вечеру четверга в столице задержали 80 человек. По словам главы МВД Франции Жеральда Дарманена, во время протестов ранения получили по меньшей мере 123 сотрудника полиции.Как сообщил корреспондент РИА Новости, вскоре после начала шествия в Париже в колонне демонстрантов начались беспорядки. Возникло несколько очагов стычек протестующих с полицией. Митингующие забрасывали силовиков коктейлями Молотова, файерами и петардами, а также наполненными разными жидкостями пластиковыми и стеклянными бутылками. Полиция в ответ кидала в протестующих шашки со слезоточивым газом и шумовые гранаты. Поздно вечером, когда кортеж уже дошел до конечной точки шествия на площади Оперы, стычки все еще продолжались. К площади подъехал водомет. Забастовка в четверг стала первой после объявления премьер-министра Элизабет Борн о принятии реформы без обязательного голосования в парламенте. Этот шаг вызвал негодование среди депутатов, заявивших о "конце демократии". Из-за этого решения в Париже и других городах страны проходят спонтанные акции протеста, заканчивающиеся стычками демонстрантов с полицией.Недовольство населения усугубилось после вышедшего в среду интервью президента Франции Эммануэля Макрона, в котором он выступил в защиту нового закона и выразил сожаление, что власти не смогли лучше объяснить гражданам его необходимость. Ранее глава государства поддержал использование статьи 49.3 для проведения законопроекта о повышении пенсионного возраста и заявил, что "толпа" не имеет легитимности в отличие от граждан, выражающих свою позицию через выбранных ими депутатов.Во Франции прошло уже восемь общенациональных манифестаций против законопроекта. Большинство из них собирали более миллиона участников по всей стране. Акции протеста сопровождались погромами и столкновениями стражей порядка с протестующими.

https://ria.ru/20230318/frantsiya-1858601453.html

франция

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Погромы и беспорядки во время протеста против пенсионной реформы в Париже Погромы и беспорядки во время протеста против пенсионной реформы в Париже 2023-03-23T22:55 true PT0M35S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция, париж, элизабет борн, эммануэль макрон