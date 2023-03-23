https://ria.ru/20230323/protest-1860236620.html

Протестующие французы подожгли дверь мэрии Бордо, сообщили СМИ

Протестующие французы подожгли дверь мэрии Бордо, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.03.2023

Протестующие французы подожгли дверь мэрии Бордо, сообщили СМИ

Участники протестов против пенсионной реформы во Франции подожгли дверь мэрии в городе Бордо, который через несколько дней должен посетить британский король... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-23T23:57

2023-03-23T23:57

2023-03-24T00:14

в мире

бордо

карл iii

франция

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Участники протестов против пенсионной реформы во Франции подожгли дверь мэрии в городе Бордо, который через несколько дней должен посетить британский король Карл III, сообщает радио France Bleu.Огонь быстро потушили пожарные.На место происшествия прибыли мэр города Пьер Юрмик и префект департамента Жиронда Этьен Гюйо, заявивший о задержании подозреваемого в поджоге.Как отмечает издание Sud Ouest, в Бордо готовятся к визиту британского короля Карла III, запланированному на 28 марта. Именно в этот день французские профсоюзы намерены провести очередную всеобщую акцию протеста.Пенсионная реформа правительства вызвала волну протестов во французском обществе. За два месяца во Франции прошли уже восемь общенациональных манифестаций. Большинство из них собирали более миллиона участников по всей стране. Акции протеста сопровождаются погромами и столкновениями стражей порядка с протестующими.Протесты 23 марта также собрали свыше миллиона человек. Только в Париже на акцию протеста, по данным полиции, вышли 119 тысяч человек, профсоюз же насчитал 800 тысяч участников. По данным профсоюза CGT, в акциях по всей стране участвовали 3,5 миллиона человек, что стало новым рекордом.В ходе вчерашних протестов ранения получили по меньшей мере 123 полицейских, 80 человек, по данным МВД, были задержаны. В Париже по состоянию на вечер четверга были задержаны 58 человек.Премьер-министр Франции Элизабет Борн назвала неприемлемыми проявления насилия со стороны манифестантов против пенсионной реформы правительства.

https://ria.ru/20230323/postradavshaya-1860223903.html

https://ria.ru/20230323/protest-1860093259.html

бордо

франция

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, бордо, карл iii, франция