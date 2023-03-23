https://ria.ru/20230323/protest-1860155724.html

В Париже началась первая акция протеста после принятия пенсионной реформы

В Париже началась первая акция протеста после принятия пенсионной реформы - РИА Новости, 23.03.2023

В Париже началась первая акция протеста после принятия пенсионной реформы

Первая с момента принятия правительством Франции пенсионной реформы акция протеста началась в Париже, в ней принимают участие несколько десятков тысяч человек,... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T17:47

2023-03-23T17:47

2023-03-23T17:48

в мире

франция

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ален жюппе

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ПАРИЖ, 23 мар – РИА Новости. Первая с момента принятия правительством Франции пенсионной реформы акция протеста началась в Париже, в ней принимают участие несколько десятков тысяч человек, передает корреспондент РИА Новости. Это уже девятый день с середины января, который ведущие профсоюзы Франции объявили днем общенациональной мобилизации против повышения пенсионного возраста в стране. Однако впервые люди вышли на улицы, зная, что власти Франции провели реформу силой, несмотря на протесты профсоюзов, неодобрение населения и отсутствие поддержки депутатов. Но французы не намерены сдаваться. Они хотят повторить 1995 год, когда им удалось добиться отмены проведения пенсионной реформы тогдашним премьер-министром Аленом Жюппе. Муниципальный депутат от партии социалистов Франции, пожелавший остаться неназванным, сообщил, что партия инициирует проведение общественных консультаций и референдума по реформе, даже если она будет одобрена Конституционным советом. Колонна демонстрантов стартовала от площади Бастилии, а завершиться шествие должно на площади Оперы. Демонстранты скандируют лозунги "Мы будем бороться за наши пенсии!", "Макрон, уходи!". На плакатах участников шествия можно прочитать "Мы больше не демократия". В колонне также присутствуют около сотни радикалов black bloc. Колонну манифестантов сопровождает полиция. Манифестация проходит на фоне забастовки сотрудников общественного транспорта - все, кроме двух веток парижского метро в дневные часы не работают, нарушено движение поездов, отменена часть рейсов в столичном аэропорту Орли. Как сообщил глава МВД страны Жеральд Дарманен, более 5 тысяч полицейских мобилизовано в Париже для обеспечения порядка на акции. С четверга в столице не прекращаются манифестации, которые переходят в ожесточенные стычки протестующих с полицией. На прошлой неделе премьер-министр Франции Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Этот шаг вызвал волну негодования среди депутатов, заявивших о "пощечине демократии". Недовольство населения также усугубилось после интервью в среду президента Франции Эммануэля Макрона, в котором он выступил в защиту нового закона и выразил сожаление по поводу того, что власти не смогли лучше объяснить французам его необходимость. Ранее Макрон поддержал использование статьи 49.3 для провода законопроекта о повышении пенсионного возраста и заявил, что "толпа" не имеет легитимности в отличие от граждан, выражающих свою позицию через выбранных ими депутатов. Во Франции прошли уже восемь общенациональных манифестаций против законопроекта. Большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране.

https://ria.ru/20230320/votum-1859314914.html

https://ria.ru/20230318/frantsiya-1858601453.html

https://ria.ru/20230307/frantsiya-1856185232.html

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"Макрон, уходи." Акция протеста в Париже В Париже проходит новая акция протеста против пенсионной реформы. Среди лозунгов "Макрон, уходи" и "Мы больше не демократия". 2023-03-23T17:47 true PT0M14S

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в мире, франция, париж, эммануэль макрон, ален жюппе, жеральд дарманен