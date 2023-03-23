https://ria.ru/20230323/protest-1860093259.html

Французский профсоюз призвал к протестам против визита Карла III

Французский профсоюз призвал к протестам против визита Карла III - РИА Новости, 23.03.2023

Французский профсоюз призвал к протестам против визита Карла III

Французский профсоюз SUD-Rail призвал всех "отправиться в Версаль" на протест против визита короля Великобритании Карла III, который должен принять участие в... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T15:09

2023-03-23T15:09

2023-03-23T15:16

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ПАРИЖ, 23 мар - РИА Новости. Французский профсоюз SUD-Rail призвал всех "отправиться в Версаль" на протест против визита короля Великобритании Карла III, который должен принять участие в званом ужине с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Версальском дворце в следующий понедельник. "У нас сегодня два короля, один в Великобритании и один во Франции. Давайте все отправимся в Версаль, чтобы принять их, как подобает "французской традиции", - заявил представитель профсоюза Фабьен Вильдье в эфире телеканала BFMTV в четверг. Ранее профсоюзы компании Mobilier national при министерстве культуры Франции, которая занимается организацией визитов высокопоставленных лиц, включая обеды и ужины, сообщили, что сотрудники не станут обеспечивать "ни красной дорожки, ни меблировки, ни размещения" королевской семье. Однако в четверг в компании заверили, что у них "достаточно небастующего персонала", чтобы организовать прием высокопоставленных гостей. Ранее телеканал сообщал, что программа визита короля Карла III во Францию может быть изменена, а его ужин с Макроном, запланированный на понедельник, может не состояться в Версальском дворце из-за манифестаций против пенсионной реформы. Отмечалось, что в Елисейском дворце рассматривают возможность проведения ужина в другом месте. При этом все этапы визита короля: церемония у Триумфальной арки, посещение музея Орсэ, государственный банкет, а также поездка на поезде до Бордо - пройдут на фоне усиленной мобилизации сил правопорядка. Как отмечает СМИ, будут задействованы 100% персонала Дирекции общественного порядка и транспортного движения Франции (DOPC). В начале марта Елисейский дворец сообщил, что король Великобритании Карл III совершит первый государственный визит во Францию 26-29 марта. Отмечалось, что визит отражает "глубокие исторические связи" между странами и станет "честью для Франции". Планировалось, что Макрон устроит в честь британского монарха и его супруги Камиллы официальный ужин в Версальском дворце 27 марта. Как передавал корреспондент РИА Новости, во время визита британского премьер-министра Риши Сунака в Париж 10 марта, активисты из НКО по защите прав мигрантов устроили акцию протеста напротив Эйфелевой башни, обвиняя Францию и Великобританию в жестокой миграционной политике. Также французские СМИ сообщали, что акции протеста планируются в Версале в день визита короля Карла III. На прошлой неделе премьер-министр Франции Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. С этих пор по всей Франции ежедневно проходят ожесточенные стихийные акции протеста против реформы. Ранее во Франции прошли уже восемь общенациональных манифестаций, большинство из них собирали более миллиона участников по всей стране. Девятая манифестация состоится в четверг.

https://ria.ru/20230320/prezident-1859074151.html

https://ria.ru/20230316/melanshon-1858421906.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, карл iii, эммануэль макрон, париж, великобритания, риши сунак