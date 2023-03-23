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Компаниям МО выплатят налоговый вычет после приобретения отечественного ПО - РИА Новости, 23.03.2023
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Новости Подмосковья
 
17:22 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/programmnoe-1860146465.html
Компаниям МО выплатят налоговый вычет после приобретения отечественного ПО
Компаниям МО выплатят налоговый вычет после приобретения отечественного ПО - РИА Новости, 23.03.2023
Компаниям МО выплатят налоговый вычет после приобретения отечественного ПО
Мособлдума во время 50-го заседания приняла законопроект, который гласит, что все организации Подмосковья, приобретающие отечественное программное обеспечение,... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T17:22
2023-03-23T17:22
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Мособлдума во время 50-го заседания приняла законопроект, который гласит, что все организации Подмосковья, приобретающие отечественное программное обеспечение, смогут получать налоговый вычет, сообщил телеканал "360".По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, вычет будет предоставляться при установке, модификации, тестировании или адаптации программ."Такое решение позволит простимулировать спрос на отечественный софт и, соответственно, скажется на развитии IT-решений. При этом здесь будет использован механизм поддержки через покупателей, которые смогут получить вычет", – сказал он.Как рассказал замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области Сергей Зацепин, расчетная ставка налога составит 10%, а объем возмещаемых расходов – 50%. При этом минимальная стоимость программного обеспечения должна быть не ниже 500 тысяч рублей. Разработчиками ПО должны выступать компании и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Московской области.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Компаниям МО выплатят налоговый вычет после приобретения отечественного ПО

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкНациональное Рейтинговое агентство
Национальное Рейтинговое агентство - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Мособлдума во время 50-го заседания приняла законопроект, который гласит, что все организации Подмосковья, приобретающие отечественное программное обеспечение, смогут получать налоговый вычет, сообщил телеканал "360".
По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, вычет будет предоставляться при установке, модификации, тестировании или адаптации программ.
"Такое решение позволит простимулировать спрос на отечественный софт и, соответственно, скажется на развитии IT-решений. При этом здесь будет использован механизм поддержки через покупателей, которые смогут получить вычет", – сказал он.
Как рассказал замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области Сергей Зацепин, расчетная ставка налога составит 10%, а объем возмещаемых расходов – 50%. При этом минимальная стоимость программного обеспечения должна быть не ниже 500 тысяч рублей. Разработчиками ПО должны выступать компании и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Московской области.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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