https://ria.ru/20230323/proekty-1860033184.html
Мишустин рассказал о проектах в области электронной аппаратуры
Мишустин рассказал о проектах в области электронной аппаратуры - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин рассказал о проектах в области электронной аппаратуры
Почти 150 новых проектов в области разработки электронной аппаратуры, компонентов и средств производства электроники было запущено в 2022 году, заявил... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T13:04
2023-03-23T13:04
2023-03-23T13:04
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
михаил мишустин
экономика
технологии
россия
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Почти 150 новых проектов в области разработки электронной аппаратуры, компонентов и средств производства электроники было запущено в 2022 году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Поддержали более четырехсот проектов в области разработки электронной аппаратуры, компонентов и средств производства самой электроники. Только за двадцать второй (год - ред.) запустили почти полторы сотни новых проектов", - сказал Мишустин, представляя в Госдуме отчет правительства за 2022 год. Премьер-министр также добавил, что были открыты фабрики по выпуску микроэлектроники, электронных модулей, принтеров, компьютеров и периферийного оборудования. "Радиоэлектроника. Мы актуализировали программу развития это отрасли. Сделали акцент на формировании собственного электронного машиностроения. За последние три года на поддержку этого сектора предоставили свыше 238 миллиардов рублей. Это позволило почти удвоить российскую долю на внутреннем рынке", - также заявил Мишустин.
https://ria.ru/20230317/elektronika-1858481685.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, михаил мишустин, экономика, технологии, россия
Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году, Михаил Мишустин, Экономика, Технологии, Россия
Мишустин рассказал о проектах в области электронной аппаратуры
Мишустин: почти 150 проектов в области электронной аппаратуры запущено в 2022 году
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Почти 150 новых проектов в области разработки электронной аппаратуры, компонентов и средств производства электроники было запущено в 2022 году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Поддержали более четырехсот проектов в области разработки электронной аппаратуры, компонентов и средств производства самой электроники. Только за двадцать второй (год - ред.) запустили почти полторы сотни новых проектов", - сказал Мишустин, представляя в Госдуме отчет правительства за 2022 год.
Премьер-министр также добавил, что были открыты фабрики по выпуску микроэлектроники, электронных модулей, принтеров, компьютеров и периферийного оборудования.
"Радиоэлектроника. Мы актуализировали программу развития это отрасли. Сделали акцент на формировании собственного электронного машиностроения. За последние три года на поддержку этого сектора предоставили свыше 238 миллиардов рублей. Это позволило почти удвоить российскую долю на внутреннем рынке", - также заявил Мишустин.
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