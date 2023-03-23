https://ria.ru/20230323/prizyv-1859993277.html

МИД Китая призвал США прекратить провокации в Южно-Китайском море

МИД Китая призвал США прекратить провокации в Южно-Китайском море - РИА Новости, 23.03.2023

МИД Китая призвал США прекратить провокации в Южно-Китайском море

США должны прекратить провокационные действия в Южно-Китайском море, Китай будет решительно защищать государственный суверенитет, заявил на брифинге в четверг... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T11:36

2023-03-23T11:36

2023-03-23T11:36

в мире

китай

сша

южно-китайское море

постоянная палата третейского суда

мид кнр

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ПЕКИН, 23 мар - РИА Новости. США должны прекратить провокационные действия в Южно-Китайском море, Китай будет решительно защищать государственный суверенитет, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. В четверг военные Китая обвинили эсминец США в незаконном вторжении в акваторию спорных островов Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море. Официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Тянь Цзюньли заявил, что ракетный эсминец США USS Milius 23 марта незаконно вошел в территориальные воды китайского архипелага Сиша (Парасельские острова) без разрешения китайского правительства, тем самым подорвав мир и стабильность в регионе. "США должны немедленно прекратить подобные провокационные и нарушающие право действия, Китай будет и впредь принимать все необходимые меры для решительной защиты государственного суверенитета и безопасности, а также для поддержания мира и стабильности в Южно-Китайском море", - сказал дипломат. Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет, прежде всего, об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Спратли, одним из которых является остров Паг-аса (Титу), и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода здесь военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут "плавать и летать" везде, где это разрешает международное право. Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Тогда Пекин ответил, что не считает действительным решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге, не признает и не принимает его.

https://ria.ru/20230320/ukraina-1859067365.html

https://ria.ru/20230323/ssha-1859947494.html

китай

сша

южно-китайское море

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в мире, китай, сша, южно-китайское море, постоянная палата третейского суда, мид кнр