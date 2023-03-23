Рейтинг@Mail.ru
МИД Китая призвал США прекратить провокации в Южно-Китайском море - РИА Новости, 23.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:36 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/prizyv-1859993277.html
МИД Китая призвал США прекратить провокации в Южно-Китайском море
МИД Китая призвал США прекратить провокации в Южно-Китайском море - РИА Новости, 23.03.2023
МИД Китая призвал США прекратить провокации в Южно-Китайском море
США должны прекратить провокационные действия в Южно-Китайском море, Китай будет решительно защищать государственный суверенитет, заявил на брифинге в четверг... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T11:36
2023-03-23T11:36
в мире
китай
сша
южно-китайское море
постоянная палата третейского суда
мид кнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854113781_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_55de232adb5d447851d5625052f04aef.jpg
ПЕКИН, 23 мар - РИА Новости. США должны прекратить провокационные действия в Южно-Китайском море, Китай будет решительно защищать государственный суверенитет, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. В четверг военные Китая обвинили эсминец США в незаконном вторжении в акваторию спорных островов Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море. Официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Тянь Цзюньли заявил, что ракетный эсминец США USS Milius 23 марта незаконно вошел в территориальные воды китайского архипелага Сиша (Парасельские острова) без разрешения китайского правительства, тем самым подорвав мир и стабильность в регионе. "США должны немедленно прекратить подобные провокационные и нарушающие право действия, Китай будет и впредь принимать все необходимые меры для решительной защиты государственного суверенитета и безопасности, а также для поддержания мира и стабильности в Южно-Китайском море", - сказал дипломат. Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет, прежде всего, об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Спратли, одним из которых является остров Паг-аса (Титу), и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода здесь военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут "плавать и летать" везде, где это разрешает международное право. Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Тогда Пекин ответил, что не считает действительным решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге, не признает и не принимает его.
https://ria.ru/20230320/ukraina-1859067365.html
https://ria.ru/20230323/ssha-1859947494.html
китай
сша
южно-китайское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854113781_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cce28e17e098f587452f81bd274f2e26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, южно-китайское море, постоянная палата третейского суда, мид кнр
В мире, Китай, США, Южно-Китайское море, Постоянная палата третейского суда, МИД КНР
МИД Китая призвал США прекратить провокации в Южно-Китайском море

МИД Китая: США должны прекратить провокации в Южно-Китайском море

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Китая
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
Министерство иностранных дел Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 23 мар - РИА Новости. США должны прекратить провокационные действия в Южно-Китайском море, Китай будет решительно защищать государственный суверенитет, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
В четверг военные Китая обвинили эсминец США в незаконном вторжении в акваторию спорных островов Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море. Официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Тянь Цзюньли заявил, что ракетный эсминец США USS Milius 23 марта незаконно вошел в территориальные воды китайского архипелага Сиша (Парасельские острова) без разрешения китайского правительства, тем самым подорвав мир и стабильность в регионе.
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета ВВС США - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
МИД КНР напомнил США, кто поставляет оружие на Украину
20 марта, 12:02
"США должны немедленно прекратить подобные провокационные и нарушающие право действия, Китай будет и впредь принимать все необходимые меры для решительной защиты государственного суверенитета и безопасности, а также для поддержания мира и стабильности в Южно-Китайском море", - сказал дипломат.
Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет, прежде всего, об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Спратли, одним из которых является остров Паг-аса (Титу), и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.
Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода здесь военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут "плавать и летать" везде, где это разрешает международное право.
Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Тогда Пекин ответил, что не считает действительным решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге, не признает и не принимает его.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
США боятся последствий отрицания плана Китая по Украине, сообщили СМИ
Вчера, 09:12
 
В миреКитайСШАЮжно-Китайское мореПостоянная палата третейского судаМИД КНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала