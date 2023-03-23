https://ria.ru/20230323/prezident-1860112369.html
Суд в Минске рассмотрит дело экс-кандидата в президенты Дмитриева
Суд в Минске рассмотрит дело экс-кандидата в президенты Дмитриева - РИА Новости, 23.03.2023
Суд в Минске рассмотрит дело экс-кандидата в президенты Дмитриева
Суд Московского района Минска 5 апреля рассмотрит дело кандидата в президенты на выборах 2020 года Андрея Дмитриева, обвиняемого по статье о грубом нарушении... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T15:56
2023-03-23T15:56
2023-03-23T16:17
минск
белоруссия
андрей дмитриев
александр лукашенко
в мире
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МИНСК, 23 мар – РИА Новости. Суд Московского района Минска 5 апреля рассмотрит дело кандидата в президенты на выборах 2020 года Андрея Дмитриева, обвиняемого по статье о грубом нарушении порядка, говорится в расписании судебных заседаний на сайте Верховного суда Белоруссии.Согласно расписанию, заседание по делу Дмитриева назначено на 11.30 мск 5 апреля. Указано, что он обвиняется по статье "организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них". По ней политику грозит до четырех лет лишения свободы.Оргкомитет "Нашей партии", одним из инициаторов создания которой является Дмитриев, ранее сообщил, что политик был задержан вечером 11 января и помещен в изолятор временного содержания в Минске. СК Белоруссии подтвердил задержание Дмитриева, сообщив, что он подозревается по статье о грубом нарушении порядка, а также следователи проверяют возможность координации его деятельности из-за рубежа. В СК тогда отметили, что "Дмитриев принимал активное участие в уличных беспорядках, проходивших на территории столицы в августе-сентябре 2020 года". Ни СК, ни прокуратура Белоруссии не сообщали об окончании предварительного следствия по этому делу и направлении его в суд.В августе 2021 года Дмитриева уже задерживали, но вскоре отпустили под подписку о неразглашении. Политик тогда не раскрывал подробности уголовного дела, в рамках которого был допрошен, а у него дома был проведен обыск, и не уточнял, сотрудники какого ведомства проводили с ним процессуальные действия. Тогда он сказал лишь, что "список статей огромен", не раскрывая свой статус в уголовном деле.В октябре того же года Верховный суд Белоруссии удовлетворил иск министерства юстиции о ликвидации исследовательско-просветительского общественного объединения "Говори правду", одним из лидеров которого был Дмитриев. Политик заявил тогда РИА Новости, что нарушения были негрубыми, но минюст не пошел на предложение не ликвидировать организацию, а только приостановить ее деятельность на период их устранения. Дмитриев заявил, что в организации считают ликвидацию политически мотивированной.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://ria.ru/20230306/belorussiya-1856148024.html
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минск, белоруссия, андрей дмитриев, александр лукашенко, в мире
Минск, Белоруссия, Андрей Дмитриев, Александр Лукашенко, В мире
Суд в Минске рассмотрит дело экс-кандидата в президенты Дмитриева
Суд в Минске рассмотрит дело экс-кандидата в президенты Дмитриева 5 апреля
МИНСК, 23 мар – РИА Новости. Суд Московского района Минска 5 апреля рассмотрит дело кандидата в президенты на выборах 2020 года Андрея Дмитриева, обвиняемого по статье о грубом нарушении порядка, говорится в расписании судебных заседаний на сайте Верховного суда Белоруссии.
Согласно расписанию, заседание по делу Дмитриева назначено на 11.30 мск 5 апреля. Указано, что он обвиняется по статье "организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них". По ней политику грозит до четырех лет лишения свободы.
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Оргкомитет "Нашей партии", одним из инициаторов создания которой является Дмитриев, ранее сообщил, что политик был задержан вечером 11 января и помещен в изолятор временного содержания в Минске. СК Белоруссии подтвердил задержание Дмитриева, сообщив, что он подозревается по статье о грубом нарушении порядка, а также следователи проверяют возможность координации его деятельности из-за рубежа. В СК тогда отметили, что "Дмитриев принимал активное участие в уличных беспорядках, проходивших на территории столицы в августе-сентябре 2020 года". Ни СК, ни прокуратура Белоруссии не сообщали об окончании предварительного следствия по этому делу и направлении его в суд.
В августе 2021 года Дмитриева уже задерживали, но вскоре отпустили под подписку о неразглашении. Политик тогда не раскрывал подробности уголовного дела, в рамках которого был допрошен, а у него дома был проведен обыск, и не уточнял, сотрудники какого ведомства проводили с ним процессуальные действия. Тогда он сказал лишь, что "список статей огромен", не раскрывая свой статус в уголовном деле.
В октябре того же года Верховный суд Белоруссии удовлетворил иск министерства юстиции о ликвидации исследовательско-просветительского общественного объединения "Говори правду", одним из лидеров которого был Дмитриев. Политик заявил тогда РИА Новости, что нарушения были негрубыми, но минюст не пошел на предложение не ликвидировать организацию, а только приостановить ее деятельность на период их устранения. Дмитриев заявил, что в организации считают ликвидацию политически мотивированной.
После прошедших в Белоруссии
9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко
, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
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