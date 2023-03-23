https://ria.ru/20230323/predlozhenie-1859939092.html

В США сделали Украине неожиданное предложение

В США сделали Украине неожиданное предложение - РИА Новости, 23.03.2023

В США сделали Украине неожиданное предложение

США должны убедить Украину согласиться на присоединение новых регионов к России в обмен на финансовую компенсацию, такое мнение высказал бывший советник по... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T07:44

2023-03-23T07:44

2023-03-23T11:42

специальная военная операция на украине

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нато

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. США должны убедить Украину согласиться на присоединение новых регионов к России в обмен на финансовую компенсацию, такое мнение высказал бывший советник по оборонной политике при Пентагоне и американском сенате Марио Лойола в статье, опубликованной в издании The Atlantic."США должны побудить Украину продать россиянам территорию <…> в обмен на крупную сумму, включая репарации. Многие войны были с честью улажены таким образом", — написал он.При таком исходе, по мнению автора, более однородное украинское государство было бы "более политически стабильным и имело бы большие шансы на вступление в Европейский Союз и, возможно, даже в НАТО".В случае отказа от урегулирования конфликта мирным путем наиболее вероятным сценарием Лойола назвал одностороннее прекращение огня Россией, подкрепленное угрозой применения ядерного оружия при продолжении боевых действий. При этом автор отметил, что при таком сценарии Россия еще сильнее сблизится с Китаем, что будет означать окончательное падение гегемонии США.Ранее губернатор американского штата Флорида и возможный кандидат на президентских выборах-2024 республиканец Рон Десантис заявил, что вовлеченность в конфликт на Украине не является жизненно важным национальным интересом США и что Вашингтон должен добиваться мира между конфликтующими странами.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23 процента проголосовавших, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента. Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20230323/medvedev-1859938211.html

https://ria.ru/20230314/desantis-1857685497.html

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в мире, россия, сша, украина, рон десантис, пентагон, нато