Рейтинг@Mail.ru
В США сделали Украине неожиданное предложение - РИА Новости, 23.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:44 23.03.2023 (обновлено: 11:42 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/predlozhenie-1859939092.html
В США сделали Украине неожиданное предложение
В США сделали Украине неожиданное предложение - РИА Новости, 23.03.2023
В США сделали Украине неожиданное предложение
США должны убедить Украину согласиться на присоединение новых регионов к России в обмен на финансовую компенсацию, такое мнение высказал бывший советник по... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T07:44
2023-03-23T11:42
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
рон десантис
пентагон
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:96:3072:1823_1920x0_80_0_0_75a66f2d1fbd96e8a9b119ca8f42ea5a.jpg
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. США должны убедить Украину согласиться на присоединение новых регионов к России в обмен на финансовую компенсацию, такое мнение высказал бывший советник по оборонной политике при Пентагоне и американском сенате Марио Лойола в статье, опубликованной в издании The Atlantic."США должны побудить Украину продать россиянам территорию &lt;…&gt; в обмен на крупную сумму, включая репарации. Многие войны были с честью улажены таким образом", — написал он.При таком исходе, по мнению автора, более однородное украинское государство было бы "более политически стабильным и имело бы большие шансы на вступление в Европейский Союз и, возможно, даже в НАТО".В случае отказа от урегулирования конфликта мирным путем наиболее вероятным сценарием Лойола назвал одностороннее прекращение огня Россией, подкрепленное угрозой применения ядерного оружия при продолжении боевых действий. При этом автор отметил, что при таком сценарии Россия еще сильнее сблизится с Китаем, что будет означать окончательное падение гегемонии США.Ранее губернатор американского штата Флорида и возможный кандидат на президентских выборах-2024 республиканец Рон Десантис заявил, что вовлеченность в конфликт на Украине не является жизненно важным национальным интересом США и что Вашингтон должен добиваться мира между конфликтующими странами.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23 процента проголосовавших, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента. Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20230323/medvedev-1859938211.html
https://ria.ru/20230314/desantis-1857685497.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7b8810c8294f6fab9be37e69a88a8424.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, рон десантис, пентагон, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Рон Десантис, Пентагон, НАТО
В США сделали Украине неожиданное предложение

Экс-советник Пентагона Лойола: США должны убедить Украину продать России новые регионы

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. США должны убедить Украину согласиться на присоединение новых регионов к России в обмен на финансовую компенсацию, такое мнение высказал бывший советник по оборонной политике при Пентагоне и американском сенате Марио Лойола в статье, опубликованной в издании The Atlantic.
"США должны побудить Украину продать россиянам территорию <…> в обмен на крупную сумму, включая репарации. Многие войны были с честью улажены таким образом", — написал он.
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Медведев спрогнозировал улучшение отношений с Западом в будущем
07:31
При таком исходе, по мнению автора, более однородное украинское государство было бы "более политически стабильным и имело бы большие шансы на вступление в Европейский Союз и, возможно, даже в НАТО".
В случае отказа от урегулирования конфликта мирным путем наиболее вероятным сценарием Лойола назвал одностороннее прекращение огня Россией, подкрепленное угрозой применения ядерного оружия при продолжении боевых действий. При этом автор отметил, что при таком сценарии Россия еще сильнее сблизится с Китаем, что будет означать окончательное падение гегемонии США.
Ранее губернатор американского штата Флорида и возможный кандидат на президентских выборах-2024 республиканец Рон Десантис заявил, что вовлеченность в конфликт на Украине не является жизненно важным национальным интересом США и что Вашингтон должен добиваться мира между конфликтующими странами.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23 процента проголосовавших, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента. Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Губернатор Флориды Рон Десантис - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Десантис не считает вовлеченность в украинский конфликт нацинтересом США
14 марта, 07:02
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраинаРон ДесантисПентагонНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала