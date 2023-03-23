Рейтинг@Mail.ru
Блинкен заявил о непричастности США к подрыву "Северных потоков" - РИА Новости, 23.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:21 23.03.2023 (обновлено: 18:33 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/potoki-1860169118.html
Блинкен заявил о непричастности США к подрыву "Северных потоков"
Блинкен заявил о непричастности США к подрыву "Северных потоков" - РИА Новости, 23.03.2023
Блинкен заявил о непричастности США к подрыву "Северных потоков"
Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил в четверг, что ни одно американское федеральное агентство не причастно к диверсиям на "Северных потоках". РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T18:21
2023-03-23T18:33
в мире
сша
авария на "северных потоках"
энтони блинкен
владимир путин
сеймур херш
северный поток
северный поток — 2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820092883_200:111:799:448_1920x0_80_0_0_97f390b82678a0b0a57b66e37eb8bde7.jpg
ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил в четверг, что ни одно американское федеральное агентство не причастно к диверсиям на "Северных потоках"."Да, это так", - сказал Блинкен, выступая на слушаниях в комитете по международным делам палаты представителей США. Таким образом он ответил на просьбу одного из конгрессменов публично подтвердить, что ни одно федеральное агентство США не причастно к выведению из строя этих трубопроводов.В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
https://ria.ru/20230323/rassledovanie-1860084657.html
https://ria.ru/20230310/ssha-1856898978.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820092883_216:81:789:510_1920x0_80_0_0_4e4a2184fea63057ea482edb3fd92aac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, авария на "северных потоках", энтони блинкен, владимир путин, сеймур херш, северный поток, северный поток — 2
В мире, США, Авария на "Северных потоках", Энтони Блинкен, Владимир Путин, Сеймур Херш, Северный поток, Северный поток — 2
Блинкен заявил о непричастности США к подрыву "Северных потоков"

Блинкен заявил о непричастности федеральных агентств США к подрыву "Северных потоков"

© Фото : KustbevakningenМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© Фото : Kustbevakningen
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил в четверг, что ни одно американское федеральное агентство не причастно к диверсиям на "Северных потоках".
"Да, это так", - сказал Блинкен, выступая на слушаниях в комитете по международным делам палаты представителей США. Таким образом он ответил на просьбу одного из конгрессменов публично подтвердить, что ни одно федеральное агентство США не причастно к выведению из строя этих трубопроводов.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Лавров рассказал о "нервной" реакции США на резолюцию по "Северным потокам"
Вчера, 14:43
В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
Мониторинг утечки газа в газопроводах Северный поток и Северный поток — 2. Съемка космического аппарата Канопус-В
Аналитики объяснили, чего США добиваются публикациями о "Северных потоках"
10 марта, 03:21
 
В миреСШААвария на "Северных потоках"Энтони БлинкенВладимир ПутинСеймур ХершСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала