https://ria.ru/20230323/potoki-1860169118.html

Блинкен заявил о непричастности США к подрыву "Северных потоков"

Блинкен заявил о непричастности США к подрыву "Северных потоков" - РИА Новости, 23.03.2023

Блинкен заявил о непричастности США к подрыву "Северных потоков"

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил в четверг, что ни одно американское федеральное агентство не причастно к диверсиям на "Северных потоках". РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T18:21

2023-03-23T18:21

2023-03-23T18:33

в мире

сша

авария на "северных потоках"

энтони блинкен

владимир путин

сеймур херш

северный поток

северный поток — 2

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ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил в четверг, что ни одно американское федеральное агентство не причастно к диверсиям на "Северных потоках"."Да, это так", - сказал Блинкен, выступая на слушаниях в комитете по международным делам палаты представителей США. Таким образом он ответил на просьбу одного из конгрессменов публично подтвердить, что ни одно федеральное агентство США не причастно к выведению из строя этих трубопроводов.В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.

https://ria.ru/20230323/rassledovanie-1860084657.html

https://ria.ru/20230310/ssha-1856898978.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, авария на "северных потоках", энтони блинкен, владимир путин, сеймур херш, северный поток, северный поток — 2