https://ria.ru/20230323/potok-1860068586.html

Лавров назвал данные Херша о "Северных потоках" объективными

Лавров назвал данные Херша о "Северных потоках" объективными - РИА Новости, 23.03.2023

Лавров назвал данные Херша о "Северных потоках" объективными

Данные журналиста Херша о "Северных потоках" объективные, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T14:02

2023-03-23T14:02

2023-03-23T14:45

сергей лавров

в мире

цены на нефть

сша

сеймур херш

северный поток

северный поток — 2

владимир путин

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СОЧИ, 23 мар – РИА Новости. Данные журналиста Херша о "Северных потоках" объективные, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.При этом Лавров добавил, что США среагировали "очень нервно, а их поведение напоминает "панических страх", Вашингтон начал сколачивать вместе со своими союзниками группу стран, которые, как они ожидают, проголосуют против резолюции РФ."Не исключаю, что им даже удастся набрать достаточное количество голосов, чтобы заблокировать эту инициативу. Тогда они распишутся в том, что им есть что скрывать, тогда будет подтверждена объективность данных, которые представил Сеймур Херш", - добавил он.Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.

https://ria.ru/20230309/potoki-1856622120.html

https://ria.ru/20230313/gazoprovody-1857469257.html

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сергей лавров, в мире, цены на нефть, сша, сеймур херш, северный поток, северный поток — 2, владимир путин