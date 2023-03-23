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СМИ: Сирия и Саудовская Аравия договорились вновь открыть посольства - РИА Новости, 23.03.2023
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18:55 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/posolstva-1860182702.html
СМИ: Сирия и Саудовская Аравия договорились вновь открыть посольства
СМИ: Сирия и Саудовская Аравия договорились вновь открыть посольства - РИА Новости, 23.03.2023
СМИ: Сирия и Саудовская Аравия договорились вновь открыть посольства
Сирия и Саудовская Аравия договорились открыть посольства спустя более чем десять лет после разрыва отношений, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T18:55
2023-03-23T18:55
в мире
сирия
саудовская аравия
башар асад
лига арабских государств
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Сирия и Саудовская Аравия договорились открыть посольства спустя более чем десять лет после разрыва отношений, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. Ранее газета Wall Street Journal сообщала со ссылкой на арабских и европейских чиновников, что ряд арабских стран, не сотрудничающих с правительством президента Сирии Башара Асада, стремятся восстановить с ним отношения. Саудовская Аравия разорвала дипломатические отношения с Сирией в 2012 году, закрыв дипмиссию в Дамаске и выслав сирийского посла. В 2012 году большинство арабских государств отозвали глав своих дипмиссий из Сирии в знак протеста против политики президента Асада, обвинив его в силовом подавлении народных выступлений. В настоящее время ряд арабских стран предпринимают усилия для возвращения Сирии в Лигу арабских государств, где ее членство было прекращено после подавления массовых выступлений в начале "арабской весны" в 2011 году.
https://ria.ru/20230315/politika-1858117412.html
сирия
саудовская аравия
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в мире, сирия, саудовская аравия, башар асад, лига арабских государств
В мире, Сирия, Саудовская Аравия, Башар Асад, Лига арабских государств
СМИ: Сирия и Саудовская Аравия договорились вновь открыть посольства

Reuters: Сирия и Саудовская Аравия возобновят работу посольств, закрывшихся в 2012 году

© Фото : SANAДамаск, Сирия
Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© Фото : SANA
Дамаск, Сирия. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Сирия и Саудовская Аравия договорились открыть посольства спустя более чем десять лет после разрыва отношений, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Ранее газета Wall Street Journal сообщала со ссылкой на арабских и европейских чиновников, что ряд арабских стран, не сотрудничающих с правительством президента Сирии Башара Асада, стремятся восстановить с ним отношения.
Саудовская Аравия разорвала дипломатические отношения с Сирией в 2012 году, закрыв дипмиссию в Дамаске и выслав сирийского посла.
В 2012 году большинство арабских государств отозвали глав своих дипмиссий из Сирии в знак протеста против политики президента Асада, обвинив его в силовом подавлении народных выступлений. В настоящее время ряд арабских стран предпринимают усилия для возвращения Сирии в Лигу арабских государств, где ее членство было прекращено после подавления массовых выступлений в начале "арабской весны" в 2011 году.
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