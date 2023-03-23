https://ria.ru/20230323/posolstva-1860182702.html

СМИ: Сирия и Саудовская Аравия договорились вновь открыть посольства

СМИ: Сирия и Саудовская Аравия договорились вновь открыть посольства - РИА Новости, 23.03.2023

СМИ: Сирия и Саудовская Аравия договорились вновь открыть посольства

Сирия и Саудовская Аравия договорились открыть посольства спустя более чем десять лет после разрыва отношений, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T18:55

2023-03-23T18:55

2023-03-23T18:55

в мире

сирия

саудовская аравия

башар асад

лига арабских государств

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Сирия и Саудовская Аравия договорились открыть посольства спустя более чем десять лет после разрыва отношений, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. Ранее газета Wall Street Journal сообщала со ссылкой на арабских и европейских чиновников, что ряд арабских стран, не сотрудничающих с правительством президента Сирии Башара Асада, стремятся восстановить с ним отношения. Саудовская Аравия разорвала дипломатические отношения с Сирией в 2012 году, закрыв дипмиссию в Дамаске и выслав сирийского посла. В 2012 году большинство арабских государств отозвали глав своих дипмиссий из Сирии в знак протеста против политики президента Асада, обвинив его в силовом подавлении народных выступлений. В настоящее время ряд арабских стран предпринимают усилия для возвращения Сирии в Лигу арабских государств, где ее членство было прекращено после подавления массовых выступлений в начале "арабской весны" в 2011 году.

https://ria.ru/20230315/politika-1858117412.html

сирия

саудовская аравия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сирия, саудовская аравия, башар асад, лига арабских государств