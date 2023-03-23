https://ria.ru/20230323/posol-1860101106.html

СМИ: МИД Польши вызвал и.о. посла Белоруссии из-за дела о "шпионской сети"

СМИ: МИД Польши вызвал и.о. посла Белоруссии из-за дела о "шпионской сети" - РИА Новости, 23.03.2023

СМИ: МИД Польши вызвал и.о. посла Белоруссии из-за дела о "шпионской сети"

Исполняющий обязанности посла Белоруссии в Польше Александр Чесновский вызван в МИД Польши по делу о "шпионской сети", сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T15:25

2023-03-23T15:25

2023-03-23T15:25

в мире

польша

белоруссия

мариуш каминьский

александр лукашенко

мид польши

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ВАРШАВА, 23 мар – РИА Новости. Исполняющий обязанности посла Белоруссии в Польше Александр Чесновский вызван в МИД Польши по делу о "шпионской сети", сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на неназванные источники. "Главу белорусского посольства в Варшаве вызвали на ковер в МИД Польши", - говорится в сообщении. По утверждению радио, вызов связан с якобы "ликвидацией в нашей стране действующей по заказу россиян шпионской сети". Ранее в Варшаве заявили о задержании девяти иностранцев по обвинению в сотрудничестве с якобы российской разведкой и подготовке диверсий. Министр внутренних дел и администрации Польши, министр-координатор спецслужб Мариуш Каминьский заявил, что "задержанные – это иностранцы из-за восточной границы, в отношении шести из них применен временный арест". Утверждалось, что подозреваемые проводили разведывательную деятельность против Польши и готовили диверсионные акты по заданию якобы российской разведки. Белорусские СМИ позже уточнили, что в Польше задержаны трое граждан Белоруссии по подозрению в шпионаже. Президент республики Александр Лукашенко в среду заявил, что Польша задержала белорусов по подозрению в шпионаже в интересах РФ ради последующего их обмена. МИД Белоруссии в четверг сообщил, что белорусские дипломаты запросили у Варшавы консульский доступ к задержанным в Польше гражданам республики.

https://ria.ru/20230309/ezhi-1856867466.html

https://ria.ru/20230221/granitsa-1853338586.html

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в мире, польша, белоруссия, мариуш каминьский, александр лукашенко, мид польши