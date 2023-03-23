https://ria.ru/20230323/posol-1860101106.html
СМИ: МИД Польши вызвал и.о. посла Белоруссии из-за дела о "шпионской сети"
СМИ: МИД Польши вызвал и.о. посла Белоруссии из-за дела о "шпионской сети" - РИА Новости, 23.03.2023
СМИ: МИД Польши вызвал и.о. посла Белоруссии из-за дела о "шпионской сети"
Исполняющий обязанности посла Белоруссии в Польше Александр Чесновский вызван в МИД Польши по делу о "шпионской сети", сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T15:25
2023-03-23T15:25
2023-03-23T15:25
в мире
польша
белоруссия
мариуш каминьский
александр лукашенко
мид польши
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1d/1734736714_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_36a82e2267796dcb154e3f6b9fc3e1f6.jpg
ВАРШАВА, 23 мар – РИА Новости. Исполняющий обязанности посла Белоруссии в Польше Александр Чесновский вызван в МИД Польши по делу о "шпионской сети", сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на неназванные источники. "Главу белорусского посольства в Варшаве вызвали на ковер в МИД Польши", - говорится в сообщении. По утверждению радио, вызов связан с якобы "ликвидацией в нашей стране действующей по заказу россиян шпионской сети". Ранее в Варшаве заявили о задержании девяти иностранцев по обвинению в сотрудничестве с якобы российской разведкой и подготовке диверсий. Министр внутренних дел и администрации Польши, министр-координатор спецслужб Мариуш Каминьский заявил, что "задержанные – это иностранцы из-за восточной границы, в отношении шести из них применен временный арест". Утверждалось, что подозреваемые проводили разведывательную деятельность против Польши и готовили диверсионные акты по заданию якобы российской разведки. Белорусские СМИ позже уточнили, что в Польше задержаны трое граждан Белоруссии по подозрению в шпионаже. Президент республики Александр Лукашенко в среду заявил, что Польша задержала белорусов по подозрению в шпионаже в интересах РФ ради последующего их обмена. МИД Белоруссии в четверг сообщил, что белорусские дипломаты запросили у Варшавы консульский доступ к задержанным в Польше гражданам республики.
https://ria.ru/20230309/ezhi-1856867466.html
https://ria.ru/20230221/granitsa-1853338586.html
польша
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1d/1734736714_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_502c9b623e2b469fd9860dda42e99a74.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, белоруссия, мариуш каминьский, александр лукашенко, мид польши
В мире, Польша, Белоруссия, Мариуш Каминьский, Александр Лукашенко, МИД Польши
СМИ: МИД Польши вызвал и.о. посла Белоруссии из-за дела о "шпионской сети"
RMF FM: МИД Польши вызвал и.о. посла Белоруссии Чесновского из-за дела о "шпионской сети"