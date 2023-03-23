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СМИ: МИД Польши вызвал и.о. посла Белоруссии из-за дела о "шпионской сети" - РИА Новости, 23.03.2023
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15:25 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/posol-1860101106.html
СМИ: МИД Польши вызвал и.о. посла Белоруссии из-за дела о "шпионской сети"
СМИ: МИД Польши вызвал и.о. посла Белоруссии из-за дела о "шпионской сети" - РИА Новости, 23.03.2023
СМИ: МИД Польши вызвал и.о. посла Белоруссии из-за дела о "шпионской сети"
Исполняющий обязанности посла Белоруссии в Польше Александр Чесновский вызван в МИД Польши по делу о "шпионской сети", сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T15:25
2023-03-23T15:25
в мире
польша
белоруссия
мариуш каминьский
александр лукашенко
мид польши
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ВАРШАВА, 23 мар – РИА Новости. Исполняющий обязанности посла Белоруссии в Польше Александр Чесновский вызван в МИД Польши по делу о "шпионской сети", сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на неназванные источники. "Главу белорусского посольства в Варшаве вызвали на ковер в МИД Польши", - говорится в сообщении. По утверждению радио, вызов связан с якобы "ликвидацией в нашей стране действующей по заказу россиян шпионской сети". Ранее в Варшаве заявили о задержании девяти иностранцев по обвинению в сотрудничестве с якобы российской разведкой и подготовке диверсий. Министр внутренних дел и администрации Польши, министр-координатор спецслужб Мариуш Каминьский заявил, что "задержанные – это иностранцы из-за восточной границы, в отношении шести из них применен временный арест". Утверждалось, что подозреваемые проводили разведывательную деятельность против Польши и готовили диверсионные акты по заданию якобы российской разведки. Белорусские СМИ позже уточнили, что в Польше задержаны трое граждан Белоруссии по подозрению в шпионаже. Президент республики Александр Лукашенко в среду заявил, что Польша задержала белорусов по подозрению в шпионаже в интересах РФ ради последующего их обмена. МИД Белоруссии в четверг сообщил, что белорусские дипломаты запросили у Варшавы консульский доступ к задержанным в Польше гражданам республики.
https://ria.ru/20230309/ezhi-1856867466.html
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в мире, польша, белоруссия, мариуш каминьский, александр лукашенко, мид польши
В мире, Польша, Белоруссия, Мариуш Каминьский, Александр Лукашенко, МИД Польши
СМИ: МИД Польши вызвал и.о. посла Белоруссии из-за дела о "шпионской сети"

RMF FM: МИД Польши вызвал и.о. посла Белоруссии Чесновского из-за дела о "шпионской сети"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Польши в Варшаве
Министерство иностранных дел Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Министерство иностранных дел Польши в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 23 мар – РИА Новости. Исполняющий обязанности посла Белоруссии в Польше Александр Чесновский вызван в МИД Польши по делу о "шпионской сети", сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на неназванные источники.
"Главу белорусского посольства в Варшаве вызвали на ковер в МИД Польши", - говорится в сообщении.
Польские военные расставляют противотанковые ежи на дорогах, ведущих из Белоруссии - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
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9 марта, 19:55
По утверждению радио, вызов связан с якобы "ликвидацией в нашей стране действующей по заказу россиян шпионской сети".
Ранее в Варшаве заявили о задержании девяти иностранцев по обвинению в сотрудничестве с якобы российской разведкой и подготовке диверсий. Министр внутренних дел и администрации Польши, министр-координатор спецслужб Мариуш Каминьский заявил, что "задержанные – это иностранцы из-за восточной границы, в отношении шести из них применен временный арест". Утверждалось, что подозреваемые проводили разведывательную деятельность против Польши и готовили диверсионные акты по заданию якобы российской разведки.
Белорусские СМИ позже уточнили, что в Польше задержаны трое граждан Белоруссии по подозрению в шпионаже. Президент республики Александр Лукашенко в среду заявил, что Польша задержала белорусов по подозрению в шпионаже в интересах РФ ради последующего их обмена.
МИД Белоруссии в четверг сообщил, что белорусские дипломаты запросили у Варшавы консульский доступ к задержанным в Польше гражданам республики.
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В миреПольшаБелоруссияМариуш КаминьскийАлександр ЛукашенкоМИД Польши
 
 
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