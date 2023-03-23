https://ria.ru/20230323/pomosch-1860116475.html

Мишустин обещал подумать, как докрутить механизм помощи семьям с детьми

Мишустин обещал подумать, как докрутить механизм помощи семьям с детьми - РИА Новости, 23.03.2023

Мишустин обещал подумать, как докрутить механизм помощи семьям с детьми

Власти будут думать, как докрутить механизм точечного представления помощи семьям с детьми, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T16:08

2023-03-23T16:08

2023-03-23T16:29

общество

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Власти будут думать, как докрутить механизм точечного представления помощи семьям с детьми, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Мишустин в четверг выступает перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год."Я сказал сегодня о том кропотливом труде, который мы вложили в создание платформы социального казначейства, когда наконец по формуле бедности мы можем точечно определить нуждаемость каждой семьи, сбить все данные, не ошибиться в этом смысле и попасть в точку, когда у семьи нуждающегося - у ребеночка, у мамы - есть потребность, она легко, без проволочек, и комфортно получает эту помощь. Это очень важное направление. Сейчас в данный момент я считаю, что первая точка пройдена, мы будем обязательно смотреть, как докрутить этот механизм", - рассказал Мишустин.

https://ria.ru/20230323/pomosch-1860059390.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, россия, михаил мишустин