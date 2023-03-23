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Мишустин обещал подумать, как докрутить механизм помощи семьям с детьми - РИА Новости, 23.03.2023
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16:08 23.03.2023 (обновлено: 16:29 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/pomosch-1860116475.html
Мишустин обещал подумать, как докрутить механизм помощи семьям с детьми
Мишустин обещал подумать, как докрутить механизм помощи семьям с детьми - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин обещал подумать, как докрутить механизм помощи семьям с детьми
Власти будут думать, как докрутить механизм точечного представления помощи семьям с детьми, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T16:08
2023-03-23T16:29
общество
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Власти будут думать, как докрутить механизм точечного представления помощи семьям с детьми, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Мишустин в четверг выступает перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год."Я сказал сегодня о том кропотливом труде, который мы вложили в создание платформы социального казначейства, когда наконец по формуле бедности мы можем точечно определить нуждаемость каждой семьи, сбить все данные, не ошибиться в этом смысле и попасть в точку, когда у семьи нуждающегося - у ребеночка, у мамы - есть потребность, она легко, без проволочек, и комфортно получает эту помощь. Это очень важное направление. Сейчас в данный момент я считаю, что первая точка пройдена, мы будем обязательно смотреть, как докрутить этот механизм", - рассказал Мишустин.
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общество, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, россия, михаил мишустин
Общество, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин обещал подумать, как докрутить механизм помощи семьям с детьми

Мишустин обещал подумать, как докрутить механизм точечной помощи семьям с детьми

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Власти будут думать, как докрутить механизм точечного представления помощи семьям с детьми, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин в четверг выступает перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год.
"Я сказал сегодня о том кропотливом труде, который мы вложили в создание платформы социального казначейства, когда наконец по формуле бедности мы можем точечно определить нуждаемость каждой семьи, сбить все данные, не ошибиться в этом смысле и попасть в точку, когда у семьи нуждающегося - у ребеночка, у мамы - есть потребность, она легко, без проволочек, и комфортно получает эту помощь. Это очень важное направление. Сейчас в данный момент я считаю, что первая точка пройдена, мы будем обязательно смотреть, как докрутить этот механизм", - рассказал Мишустин.
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ОбществоОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 годуРоссияМихаил Мишустин
 
 
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