https://ria.ru/20230323/pomosch-1860059390.html

Мишустин назвал помощь военным первоочередной задачей правительства

Мишустин назвал помощь военным первоочередной задачей правительства - РИА Новости, 23.03.2023

Мишустин назвал помощь военным первоочередной задачей правительства

Правительство считает первоочередной целью концентрацию усилий в этом году на помощи военным, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T13:38

2023-03-23T13:38

2023-03-23T13:38

михаил мишустин

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

россия

общество

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Правительство считает первоочередной целью концентрацию усилий в этом году на помощи военным, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Расскажу о тех направлениях, на которых мы намерены сконцентрировать усилия в текущем году. В первую очередь – оказать необходимую помощь нашим военным", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом правительства.

https://ria.ru/20230307/pomosch-1856466315.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, россия, общество