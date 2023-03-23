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Мишустин назвал помощь военным первоочередной задачей правительства - РИА Новости, 23.03.2023
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13:38 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/pomosch-1860059390.html
Мишустин назвал помощь военным первоочередной задачей правительства
Мишустин назвал помощь военным первоочередной задачей правительства - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин назвал помощь военным первоочередной задачей правительства
Правительство считает первоочередной целью концентрацию усилий в этом году на помощи военным, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T13:38
2023-03-23T13:38
михаил мишустин
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
россия
общество
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Правительство считает первоочередной целью концентрацию усилий в этом году на помощи военным, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Расскажу о тех направлениях, на которых мы намерены сконцентрировать усилия в текущем году. В первую очередь – оказать необходимую помощь нашим военным", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом правительства.
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михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, россия, общество
Михаил Мишустин, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году, Россия, Общество
Мишустин назвал помощь военным первоочередной задачей правительства

Мишустин: правительство считает помощь российским военным первоочередной задачей

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ на блокпосту рядом с территорией завода "Азовсталь" в Мариуполе
Военнослужащие ВС РФ на блокпосту рядом с территорией завода Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащие ВС РФ на блокпосту рядом с территорией завода "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Правительство считает первоочередной целью концентрацию усилий в этом году на помощи военным, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Расскажу о тех направлениях, на которых мы намерены сконцентрировать усилия в текущем году. В первую очередь – оказать необходимую помощь нашим военным", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом правительства.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
Путин поручил улучшить систему оказания психологической помощи военным
7 марта, 18:02
 
Михаил МишустинОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 годуРоссияОбщество
 
 
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