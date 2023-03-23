https://ria.ru/20230323/pomosch-1860059390.html
Мишустин назвал помощь военным первоочередной задачей правительства
Мишустин назвал помощь военным первоочередной задачей правительства - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин назвал помощь военным первоочередной задачей правительства
Правительство считает первоочередной целью концентрацию усилий в этом году на помощи военным, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T13:38
2023-03-23T13:38
2023-03-23T13:38
михаил мишустин
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
россия
общество
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Правительство считает первоочередной целью концентрацию усилий в этом году на помощи военным, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Расскажу о тех направлениях, на которых мы намерены сконцентрировать усилия в текущем году. В первую очередь – оказать необходимую помощь нашим военным", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом правительства.
https://ria.ru/20230307/pomosch-1856466315.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, россия, общество
Михаил Мишустин, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году, Россия, Общество
Мишустин назвал помощь военным первоочередной задачей правительства
Мишустин: правительство считает помощь российским военным первоочередной задачей