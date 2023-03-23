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Бесплатную высокотехнологичную помощь получили почти 1,5 миллиона россиян
Бесплатную высокотехнологичную помощь получили почти 1,5 миллиона россиян - РИА Новости, 23.03.2023
Бесплатную высокотехнологичную помощь получили почти 1,5 миллиона россиян
Почти 1,5 миллиона россиян получили в 2022 году бесплатную высокотехнологичную медицинскую помощь, к ней в том числе относятся дорогостоящие операции на сердце... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T12:30
2023-03-23T12:30
2023-03-23T13:57
общество
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
россия
михаил мишустин
госдума рф
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Почти 1,5 миллиона россиян получили в 2022 году бесплатную высокотехнологичную медицинскую помощь, к ней в том числе относятся дорогостоящие операции на сердце и сосудах, а также трансплантация органов и тканей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."В том числе дорогостоящие операции на сердце, на сосудах, трансплантация органов, тканей. И это не просто сухие цифры. За ними – кропотливый труд первоклассных докторов и избавление от сложных болезней многих пациентов", - добавил премьер.Он отметил, что власти сделали более доступной и медицинскую реабилитацию - её прошли свыше 1,3 миллиона граждан. По словам Мишустина, если раньше такой вид помощи чаще оказывался стационарно и человек должен был ложиться в больницу, то теперь её можно получить и амбулаторно, и в других удобных форматах. Для этого в прошлом году всем необходимым оборудованием было оснащено свыше 150 региональных медорганизаций и 400 профильных отделений. На это было выделено около 9 миллиардов рублей. Еще почти 2 миллиарда, по словам Мишустина, было направлено на оборудование 28 федеральных центров. У людей по всей стране появились дополнительные возможности, чтобы восстановить и поправить здоровье."Усилили борьбу и с социально значимыми заболеваниями. В прошлом году были открыты 74 Центра амбулаторной онкологической помощи в половине регионов страны. Теперь они есть во всех российских субъектах. Модернизируем и сосудистые центры, и их первичные отделения", - рассказал Мишустин.
https://ria.ru/20220924/murashko-1819246320.html
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Мишустин о бесплатной высокотехнологичной помощи для россиян
Мишустин о бесплатной высокотехнологичной помощи для россиян
2023-03-23T12:30
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PT0M33S
РИА Новости
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общество, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, россия, михаил мишустин, госдума рф
Общество, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Бесплатную высокотехнологичную помощь получили почти 1,5 миллиона россиян
Мишустин: бесплатную высокотехнологичную медпомощь получили почти 1,5 миллиона россиян
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Почти 1,5 миллиона россиян получили в 2022 году бесплатную высокотехнологичную медицинскую помощь, к ней в том числе относятся дорогостоящие операции на сердце и сосудах, а также трансплантация органов и тканей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«
"Расширили доступность высокотехнологичной помощи – добавили восемь новых видов, оказываемых в федеральных медицинских организациях. Её бесплатно получили в прошлом году почти 1,5 миллиона человек, что на 10% больше, чем годом ранее", - заявил Мишустин в ходе отчёта о работе правительства в Госдуме
.
"В том числе дорогостоящие операции на сердце, на сосудах, трансплантация органов, тканей. И это не просто сухие цифры. За ними – кропотливый труд первоклассных докторов и избавление от сложных болезней многих пациентов", - добавил премьер.
Он отметил, что власти сделали более доступной и медицинскую реабилитацию - её прошли свыше 1,3 миллиона граждан. По словам Мишустина, если раньше такой вид помощи чаще оказывался стационарно и человек должен был ложиться в больницу, то теперь её можно получить и амбулаторно, и в других удобных форматах. Для этого в прошлом году всем необходимым оборудованием было оснащено свыше 150 региональных медорганизаций и 400 профильных отделений. На это было выделено около 9 миллиардов рублей. Еще почти 2 миллиарда, по словам Мишустина, было направлено на оборудование 28 федеральных центров. У людей по всей стране появились дополнительные возможности, чтобы восстановить и поправить здоровье.
"Усилили борьбу и с социально значимыми заболеваниями. В прошлом году были открыты 74 Центра амбулаторной онкологической помощи в половине регионов страны. Теперь они есть во всех российских субъектах. Модернизируем и сосудистые центры, и их первичные отделения", - рассказал Мишустин.
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