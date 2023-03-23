https://ria.ru/20230323/polyaki-1860213011.html
Поляки больше всего не любят россиян, показал опрос
Поляки больше всего не любят россиян, показал опрос - РИА Новости, 23.03.2023
Поляки больше всего не любят россиян, показал опрос
Жители Польши лучше всего относятся к американцам, а хуже всего – к россиянам, свидетельствуют данные исследования, проведенного лабораторией CBOS. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T20:58
2023-03-23T20:58
2023-03-23T20:58
польша
в мире
россия
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ВАРШАВА, 23 мар – РИА Новости. Жители Польши лучше всего относятся к американцам, а хуже всего – к россиянам, свидетельствуют данные исследования, проведенного лабораторией CBOS. В ходе исследования жителям Польши задали вопросы об отношении к двадцати народам и этническим группам. Рейтинг самых любимых поляками народов открывают американцы, о симпатии к которым заявили 68% опрошенных, а об антипатии - 6%. На втором месте оказались итальянцы (61% симпатии и 8% неприязни), на третьем - англичане (60% симпатии на 11% неприязни). Далее следуют словаки (54% симпатии и 11% неприязни), чехи (54% симпатии и 13% неприязни) и украинцы (51% симпатии и 17% неприязни). Симпатию к евреям выразили 32% респондентов, а неприязнь - 29%. Симпатию к туркам испытывают 27% поляков, а неприязнь - 36%. Симпатию к китайцам выразили 24% участников исследования, а неприязнь - 36%. Рейтинг закрывают белорусы (19% симпатии и 51% неприязни), цыгане (16% симпатии и 50% неприязни), арабы (15% симпатии и 59% неприязни). На последнем месте по результатам опроса оказались россияне (6% симпатии при 82% неприязни). CBOS отмечает, что по сравнению с исследованием, проведенным в январе прошлого года, отношение поляков к россиянам резко ухудшилось. "За последний год процент декларирования о неприязни к ним вырос с 38 до 82%, а доля позитивных настроений снизилась с 29 до 6%", - поясняет социологическая лаборатория. Исследование проводилось 6-19 февраля 2023 года на выборке из 982 совершеннолетних жителей Польши методами CAPI (прямое интервью), CATI (телефонное интервью) и CAWI (интернет-опрос).
https://ria.ru/20230303/polsha-1855571827.html
https://ria.ru/20230115/rusofobiya-1844922160.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, в мире, россия
Поляки больше всего не любят россиян, показал опрос
CBOS: жители Польши лучше всего относятся к американцам, хуже всего — к россиянам
ВАРШАВА, 23 мар – РИА Новости. Жители Польши лучше всего относятся к американцам, а хуже всего – к россиянам, свидетельствуют данные исследования, проведенного лабораторией CBOS.
В ходе исследования жителям Польши
задали вопросы об отношении к двадцати народам и этническим группам.
Рейтинг самых любимых поляками народов открывают американцы, о симпатии к которым заявили 68% опрошенных, а об антипатии - 6%. На втором месте оказались итальянцы (61% симпатии и 8% неприязни), на третьем - англичане (60% симпатии на 11% неприязни).
Далее следуют словаки (54% симпатии и 11% неприязни), чехи (54% симпатии и 13% неприязни) и украинцы (51% симпатии и 17% неприязни).
Симпатию к евреям выразили 32% респондентов, а неприязнь - 29%. Симпатию к туркам испытывают 27% поляков, а неприязнь - 36%. Симпатию к китайцам выразили 24% участников исследования, а неприязнь - 36%.
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Рейтинг закрывают белорусы (19% симпатии и 51% неприязни), цыгане (16% симпатии и 50% неприязни), арабы (15% симпатии и 59% неприязни).
На последнем месте по результатам опроса оказались россияне (6% симпатии при 82% неприязни).
CBOS отмечает, что по сравнению с исследованием, проведенным в январе прошлого года, отношение поляков к россиянам резко ухудшилось. "За последний год процент декларирования о неприязни к ним вырос с 38 до 82%, а доля позитивных настроений снизилась с 29 до 6%", - поясняет социологическая лаборатория.
Исследование проводилось 6-19 февраля 2023 года на выборке из 982 совершеннолетних жителей Польши методами CAPI (прямое интервью), CATI (телефонное интервью) и CAWI (интернет-опрос).
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