https://ria.ru/20230323/polyaki-1860213011.html

Поляки больше всего не любят россиян, показал опрос

Поляки больше всего не любят россиян, показал опрос - РИА Новости, 23.03.2023

Поляки больше всего не любят россиян, показал опрос

Жители Польши лучше всего относятся к американцам, а хуже всего – к россиянам, свидетельствуют данные исследования, проведенного лабораторией CBOS. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T20:58

2023-03-23T20:58

2023-03-23T20:58

польша

в мире

россия

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ВАРШАВА, 23 мар – РИА Новости. Жители Польши лучше всего относятся к американцам, а хуже всего – к россиянам, свидетельствуют данные исследования, проведенного лабораторией CBOS. В ходе исследования жителям Польши задали вопросы об отношении к двадцати народам и этническим группам. Рейтинг самых любимых поляками народов открывают американцы, о симпатии к которым заявили 68% опрошенных, а об антипатии - 6%. На втором месте оказались итальянцы (61% симпатии и 8% неприязни), на третьем - англичане (60% симпатии на 11% неприязни). Далее следуют словаки (54% симпатии и 11% неприязни), чехи (54% симпатии и 13% неприязни) и украинцы (51% симпатии и 17% неприязни). Симпатию к евреям выразили 32% респондентов, а неприязнь - 29%. Симпатию к туркам испытывают 27% поляков, а неприязнь - 36%. Симпатию к китайцам выразили 24% участников исследования, а неприязнь - 36%. Рейтинг закрывают белорусы (19% симпатии и 51% неприязни), цыгане (16% симпатии и 50% неприязни), арабы (15% симпатии и 59% неприязни). На последнем месте по результатам опроса оказались россияне (6% симпатии при 82% неприязни). CBOS отмечает, что по сравнению с исследованием, проведенным в январе прошлого года, отношение поляков к россиянам резко ухудшилось. "За последний год процент декларирования о неприязни к ним вырос с 38 до 82%, а доля позитивных настроений снизилась с 29 до 6%", - поясняет социологическая лаборатория. Исследование проводилось 6-19 февраля 2023 года на выборке из 982 совершеннолетних жителей Польши методами CAPI (прямое интервью), CATI (телефонное интервью) и CAWI (интернет-опрос).

https://ria.ru/20230303/polsha-1855571827.html

https://ria.ru/20230115/rusofobiya-1844922160.html

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россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

польша, в мире, россия