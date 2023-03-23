https://ria.ru/20230323/polsha-1860152653.html
Польша построила более ста километров заграждений на границе с Россией
Польша построила более ста километров заграждений на границе с Россией - РИА Новости, 23.03.2023
Польша построила более ста километров заграждений на границе с Россией
Польская армия построила более 100 километров заграждения из колючей проволоки на границе с Калининградской областью России, сообщила журналистам... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T17:39
2023-03-23T17:39
2023-03-23T19:54
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ВАРШАВА, 23 мар – РИА Новости. Польская армия построила более 100 километров заграждения из колючей проволоки на границе с Калининградской областью России, сообщила журналистам пресс-секретарь Варминско-Мазурского отдела Пограничной стражи республики Мирослава Александрович. "Строительство заграждения из колючей проволоки в настоящее время продолжается на большинстве участков, находящихся в ведении отдельных застав Пограничной стражи. В общей сложности построено уже 107 километров этого заграждения", - сказала Александрович. Она отметила, что таким образом колючей проволокой уже обнесено более половины сухопутной границы с Калининградской областью, протяженность которой составляет почти 200 километров. Польские военные строят заграждение на границе с Россией с начала ноября прошлого года. Оно будет состоять из трех рядов колючей проволоки 2,5 метра в высоту и три метра в ширину каждый. В первой половине апреля, как сообщала Погранстража, на этой же границе должны начаться работы по строительству электронного заграждения. Это будет система датчиков и камер, позволяющая круглосуточно контролировать границу, независимо от погодных условий, без необходимости находиться на линии границы.
https://ria.ru/20230322/perevozchiki-1859845329.html
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в мире, россия, калининградская область, польша
В мире, Россия, Калининградская область, Польша
Польша построила более ста километров заграждений на границе с Россией
Польша построила более ста километров забора из колючей проволоки на границе с Россией
ВАРШАВА, 23 мар – РИА Новости. Польская армия построила более 100 километров заграждения из колючей проволоки на границе с Калининградской областью России, сообщила журналистам пресс-секретарь Варминско-Мазурского отдела Пограничной стражи республики Мирослава Александрович.
"Строительство заграждения из колючей проволоки в настоящее время продолжается на большинстве участков, находящихся в ведении отдельных застав Пограничной стражи. В общей сложности построено уже 107 километров этого заграждения", - сказала Александрович.
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Она отметила, что таким образом колючей проволокой уже обнесено более половины сухопутной границы с Калининградской областью, протяженность которой составляет почти 200 километров.
Польские военные строят заграждение на границе с Россией с начала ноября прошлого года. Оно будет состоять из трех рядов колючей проволоки 2,5 метра в высоту и три метра в ширину каждый.
В первой половине апреля, как сообщала Погранстража, на этой же границе должны начаться работы по строительству электронного заграждения. Это будет система датчиков и камер, позволяющая круглосуточно контролировать границу, независимо от погодных условий, без необходимости находиться на линии границы.
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